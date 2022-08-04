Rothschild affiche un résultat net part du groupe en baisse à €249 mlns
information fournie par Reuters04/08/2022 à 18:47
4 août (Reuters) - Rothschild & Co SCA ROTH.PA :
* REVENUS AU S1 : 1 375 MILLIONS D’EUROS, EN HAUSSE DE 2% (S1 2021 : 1 350 MILLIONS D’EUROS)
* S1 RÉSULTAT NET - PART DU GROUPE1 : 249 MILLIONS D’EUROS, EN BAISSE DE 28% (S1 2021 : 346 MILLIONS D’EUROS)
* BÉNÉFICE PAR ACTION (BPA) AU S1 : 3,43 EUROS, EN BAISSE DE 28% (S1 2021 : 4,78 EUROS) (CORRIGE PÉRIODE)
* PERSPECTIVES: NOUS ANTICIPONS QUE NOS TROIS MÉTIERS CONTINUENT D'AFFICHER DE SOLIDES PERFORMANCES EN 2022, BIEN QU'EN DEÇÀ DES NIVEAUX DE 2021
* PERSPECTIVES: NOUS PRÉVOYONS UN RALENTISSEMENT DU PIPELINE, QUI DEVRAIT SE TRADUIRE PAR À UN NIVEAU D’ACTIVITÉ MOINS IMPORTANT SUR LE DÉBUT D'ANNÉE 2023
* PERSPECTIVES: NOS ACQUISITIONS RÉCENTES EN FRANCE ET EN SUISSE, AJOUTÉES À UNE HAUSSE RAPIDE DES TAUX D’INTÉRÊT, DEVRAIENT SOUTENIR LES REVENUS AU COURS DES PROCHAINS MOIS
* PERSPECTIVES: NOUS PRÉVOYONS UN RALENTISSEMENT DU PIPELINE, QUI DEVRAIT SE TRADUIRE PAR À UN NIVEAU D’ACTIVITÉ MOINS IMPORTANT SUR LE DÉBUT D'ANNÉE 2023
* PERSPECTIVES: LES INVESTISSEMENTS DU GROUPE CONTINUERONT DE CRÉER DE LA VALEUR ET DE GÉNÉRER DES REVENUS LIÉS À LA PERFORMANCE DES INVESTISSEMENTS, D’UN NIVEAU PROCHE À CEUX GÉNÉRÉS AU PREMIER SEMESTRE 2022, BIEN QUE MOINS ÉLEVÉS QUE CEUX RÉALISÉS EN 2021 QUE NOUS CONSIDÉRONS COMME UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
* PERSPECTIVES: 2023 SERA PROBABLEMENT UNE ANNÉE PLUS COMPLIQUÉE COMPTE TENU DE L’ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE ET GÉOPOLITIQUE
* RUSSIE-UKRAINE: LES OPÉRATIONS DE NOTRE BUREAU RUSSE ONT ÉTÉ SUSPENDUES
* RUSSIE-UKRAINE: L'IMPACT DIRECT DU CONFLIT ACTUEL EN UKRAINE SUR LE GROUPE EST FAIBLE
* RUSSIE-UKRAINE: NOS EXPOSITIONS SONT LIMITÉES EN TERMES DE NOMBRE DE CLIENTS, D'ACTIFS SOUS GESTION, DE REVENUS, DE PORTEFEUILLES DE PRÊTS OU DE GARANTIES DÉTENUES
* RUSSIE-UKRAINE: NOUS CONTINUONS À NOUS CONFORMER PLEINEMENT À LA LISTE CROISSANTE DES SANCTIONS DÉCOULANT DE CE CONFLIT ET LA DIRECTION DU GROUPE SUIT RÉGULIÈREMENT LES ÉVOLUTIONS DANS CE DOMAINE
* RUSSIE-UKRAINE: NOS PROCÉDURES D’ENTRÉE EN RELATION AVEC NOS CLIENTS TIENNENT PLEINEMENT COMPTE DES RISQUES ACCRUS ASSOCIÉS À LA REPRÉSENTATION DE CLIENTS FORTEMENT EXPOSÉS À CETTE RÉGION ET PRÉVOIENT L'IMPLICATION DU MANAGEMENT DANS CES SITUATIONS, DÈS QUE CELA EST NÉCESSAIRE
* UNE NOUVELLE FEUILLE DE ROUTE « INVESTISSEMENT RESPONSABLE » A ÉTÉ ADOPTÉE PAR LES MÉTIERS D’INVESTISSEMENT DU GROUPE POUR LA PÉRIODE 2022-2025
Pour plus de détails, cliquez sur ROTH.PA
(Gdansk Newsroom)
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