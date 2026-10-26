Roth MKM abaisse la note de LKQ en raison de la détérioration de la situation en Europe et des incertitudes liées à la transition à la tête de l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 octobre - ** Roth MKM abaisse la recommandation sur le distributeur de pièces automobiles LKQ Corp LKQ.O de "acheter" à "neutre", invoquant des difficultés en Europe et des incertitudes liées au changement de directeur général

** La société de courtage estime que, même si les changements à la tête de l’entreprise pourraient contribuer à redresser les activités européennes et à accélérer les efforts de vente, la visibilité limitée sur ces enjeux et la transition à la direction assombrissent les perspectives

** Elle abaisse son objectif de cours de 35 $ à 18 $, ce qui représente un léger potentiel de hausse par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Vendredi, LKQ a retiré ses prévisions annuelles , invoquant la faiblesse de ses performances en Europe, et a nommé Salvatore Abbate au poste de directeur général à compter de décembre

** "Bien qu’il soit encore trop tôt pour se prononcer, nous pensons que son expérience en matière d’amélioration de la rentabilité et de mise en œuvre de changements de portefeuille pourrait soutenir le redressement opérationnel de LKQ et la révision stratégique en cours", a déclaré Roth MKM

** L'action LKQ progresse de 0,7 % avant l'ouverture

** Sur les 11 courtiers qui suivent le titre, 7 lui attribuent la recommandation "acheter" ou mieux, et les autres "conserver"; leur objectif de cours médian est de 25 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait reculé d’environ 42 % depuis le début de l’année