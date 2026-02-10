Roobinhood chute après des résultats trimestriels décevants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 février - ** Les actions de la plateforme de trading en ligne Robinhood Markets HOOD.O chutent de 6% à 80,80 dollars après la clôture des marchés

** Les revenus du quatrième trimestre s'élèvent à 1,28 milliard de dollars, contre des estimations de 1,34 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice trimestriel est tombé à 605 millions de dollars, soit 66 cents par action, contre 916 millions de dollars, soit 1,01 dollar par action

** L'action a augmenté de 203 % en 2025