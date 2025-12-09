Rondes de santé : Un médicament de Regeneron élimine les cellules résiduelles du myélome multiple lors d'un essai à petite échelle

Bonjour aux lecteurs de Health Rounds! Aujourd'hui, nous vous apportons des nouvelles réjouissantes pour les patients atteints de myélome multiple, issues d'une importante réunion de spécialistes du cancer du sang. Nous parlons également d'une vaste étude qui suggère que les médicaments populaires pour la perte de poids GLP-1 n'ont probablement pas d'incidence sur les risques de cancer, ainsi que d'une enquête sur l'utilisation des smartphones par les préadolescents.

Un anticorps élimine les traces de myélome multiple

Un anticorps récemment approuvé par Regeneron Pharmaceuticals REGN.O éradique les traces résiduelles de myélome multiple après les traitements initiaux, permettant potentiellement aux patients d'éviter d'épuisantes greffes de moelle osseuse, comme le suggèrent les données préliminaires d'un petit essai de phase intermédiaire.

Les patients participant à l'essai avaient reçu des traitements initiaux qui avaient éliminé la quasi-totalité de leurs cellules cancéreuses.

Habituellement, les personnes présentant des cellules cancéreuses résiduelles, qui représentent environ la moitié des patients traités avec des médicaments modernes de première intention, reçoivent une chimiothérapie toxique à haute dose pour détruire les cellules cancéreuses restantes et une greffe de moelle osseuse pour régénérer des cellules de remplacement saines. Le responsable de l'étude, le Dr C. Ola Landgren, de la Miller School of Medicine de l'université de Miami, a qualifié ce régime de "traitement brutal"

Au lieu de cela, les patients de l'étude ont reçu le Lynozyfic de Regeneron, qui a été approuvé par la Food and Drug Administration américaine en juillet pour le traitement du myélome multiple récurrent.

Alors que la plupart des anticorps thérapeutiques se fixent sur une seule cible, le Lynozyfic se fixe sur deux cibles: le CD3, une protéine des lymphocytes T qui détruit les cellules cancéreuses, et le BCMA, une protéine des cellules du myélome multiple.

Aucun des 18 participants à l'essai qui ont jusqu'à présent suivi jusqu'à six cycles de traitement par Lynozyfic n'a eu de maladie résiduelle détectable après les tests très sensibles, ont indiqué les chercheurs lors de la réunion annuelle de l'American Society of Hematology à Orlando.

À terme, ils prévoient de recruter un total de 50 patients.

Les personnes dont le test de dépistage des cellules résiduelles du myélome multiple est négatif peuvent espérer vivre des années de plus sans que leur cancer ne réapparaisse que les personnes dont le test est positif, a déclaré Landgren dans un communiqué.

"Sur la base de mon expérience, je prédis qu'après avoir obtenu une si bonne réponse en si peu de temps, la maladie pourrait très probablement rester à l'écart pendant de nombreuses années", a-t-il déclaré. "Pourrait-elle ne jamais réapparaître chez certains patients? Je dirais que c'est possible

Les médicaments GLP-1 ne semblent pas réduire les risques de cancer

Les médicaments largement utilisés pour la perte de poids, appartenant à la classe des GLP-1, n'ont probablement que peu ou pas d'effet sur le risque de cancer lié à l'obésité, selon une vaste étude, bien qu'un suivi plus long soit nécessaire pour en être certain.

Les chercheurs ont analysé les données de 48 essais portant sur 94 245 participants atteints de diabète de type 2, de surpoids ou d'obésité, qui ont reçu au hasard des médicaments GLP-1 ou un placebo.

Les résultats ont montré que les médicaments ont probablement peu ou pas d'effet sur le risque de cancer de la thyroïde, du pancréas, du côlon et du rectum, de l'estomac, de l'œsophage, du foie, de la vésicule biliaire, du sein, des ovaires, de l'endomètre, des reins, du myélome multiple (cancer du sang) ou du méningiome (cancer du cerveau), ont rapporté les chercheurs dans Annals of Internal Medicine .

Vingt des essais ont testé le semaglutide, le principal ingrédient des médicaments Ozempic, Wegovy et Rybelsus de Novo Nordisk NOVOb.CO . Dix ont testé le liraglutide de Novo, vendu sous les noms de Victoza et Saxenda.

Le tirzepatide d'Eli Lilly ( LLY.N ), vendu sous les noms de Mounjaro et Zepbound, a été testé dans huit essais. Les 11 essais restants ont porté sur Adlyxin (de Sanofi, vendu sous le nom de Lyxumia en dehors des États-Unis), Trulicity de Lilly ou Byetta d'AstraZeneca AZN.L .

La plupart des études n'ont pas été conçues pour évaluer les risques ou les avantages liés au cancer et, pour certains résultats, les conclusions sont peu fiables, reconnaissent les chercheurs.

Des études à plus long terme avec des critères d'évaluation spécifiques au cancer sont nécessaires pour clarifier les risques potentiels ou les effets protecteurs des médicaments, ont déclaré les chercheurs.

La possession d'un smartphone par les préadolescents est liée à des risques pour la santé

Selon une vaste étude américaine, la possession d'un smartphone au début de l'adolescence est liée à des risques plus élevés de dépression, d'obésité et de manque de sommeil.

Plus de 10 500 jeunes de 21 États ont été interrogés chaque année entre 2018 et 2021 et ont également été soumis à un dépistage de la dépression, de l'obésité et de la nécessité de dormir neuf heures par nuit.

À l'âge de 12 ans, environ deux tiers des enfants possédaient un smartphone, ont rapporté les chercheurs dans Pediatrics .

Les chercheurs ont constaté que ces jeunes possesseurs de smartphones présentaient un risque de dépression 31 % plus élevé, un risque d'obésité 40 % plus élevé et un risque de sommeil insuffisant 62 % plus élevé que leurs camarades qui ne possédaient pas de smartphones.

À l'âge de 13 ans, ceux qui ne possédaient pas de smartphone à l'âge de 12 ans mais qui en avaient acquis un au cours de l'année écoulée étaient 57 % plus susceptibles de signaler des symptômes de dépression clinique et 50 % plus susceptibles de ne pas dormir suffisamment, par rapport aux enfants qui ne possédaient toujours pas de smartphone.

Les chercheurs ont également constaté que plus les enfants avaient acquis un smartphone à un jeune âge, plus le risque d'obésité et de manque de sommeil était élevé à l'âge de 13 ans.

"Nos résultats suggèrent que nous devrions considérer les smartphones comme un facteur important pour la santé des adolescents, en abordant la décision de donner un téléphone à un enfant avec précaution et en considérant les impacts potentiels sur leur vie et leur santé", a déclaré le Dr Ran Barzilay de l'hôpital de l'université de Pennsylvanie, responsable de l'étude, dans un communiqué.

L'étude ne peut pas prouver que les smartphones sont à l'origine de ces problèmes, et les auteurs affirment que les appareils ne seront pas associés à des résultats néfastes chez tous les adolescents.

"Nous plaidons plutôt en faveur d'une réflexion approfondie sur les implications pour la santé, en équilibrant les conséquences positives et négatives", a déclaré M. Barzilay.

"Pour de nombreux adolescents, les smartphones peuvent jouer un rôle constructif en renforçant les liens sociaux, en soutenant l'apprentissage et en donnant accès à des informations et à des ressources qui favorisent le développement personnel", a-t-il ajouté.