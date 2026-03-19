Berlin fixe à mi-avril la date butoir pour un accord avec Paris sur le projet Scaf

Une maquette du Système de combat aérien du futur (SCAF)

Le gouvernement allemand a fixé ‌à la mi-avril la date butoir pour parvenir à un accord avec la France au ​sujet du projet européen d'avion de combat du programme Scaf (Système de combat aérien du futur), au centre de vives tensions industrielles, a déclaré jeudi un responsable gouvernemental.

"L'Allemagne et la France ​ont convenu d'une dernière tentative de médiation entre les industriels, qui sera menée par des experts", a déclaré le responsable.

"En ​raison des décisions à venir concernant le ⁠budget fédéral, il faut aboutir à un résultat d'ici la mi-avril", a-t-il ajouté.

L'annonce de ‌cette date butoir intervient après une rencontre entre le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz, mercredi soir, en amont du ​sommet des dirigeants de l'Union ‌européenne (UE) organisé ce jeudi et vendredi.

Le programme Scaf - de 100 milliards ⁠d'euros - est en péril dans un contexte de désaccords sur son contrôle entre le français Dassault Aviation et Airbus, qui représente l'Allemagne et l'Espagne.

S'exprimant à Bruxelles avant le sommet des ⁠dirigeants de l'UE, ‌Emmanuel Macron a qualifié le projet de "pertinent stratégiquement" et déclaré que le ⁠gouvernement français inciterait les industriels à s'entendre.

"On a décidé ensemble de lancer une mission ‌de rapprochement d'Airbus et de Dassault dans les semaines qui viennent, qui doit ⁠se faire de manière calme, respectueuse pour trouver justement les voies ⁠de convergence. Mais le ‌cap stratégique est clair et il fait consensus entre toutes les parties prenantes", a-t-il déclaré.

Les ​plans actuels prévoient une flotte connectée numériquement ‌de chasseurs et de drones de combat pour remplacer le Rafale de Dassault et l'Eurofighter - codéveloppé par Airbus - à ​partir de 2040. Les constructeurs sont en désaccord sur la phase suivante, qui porte sur un démonstrateur volant.

Dassault insiste pour avoir un contrôle plus clair sur la ⁠composante "avion de combat" du projet, y compris le choix des fournisseurs, tout en offrant la même latitude à Airbus sur les volets que celui-ci dirige déjà.

Airbus a pour sa part déclaré que les accords existants, qui prévoient l'égalité entre les partenaires, devaient être respectés.

(Reportage d'Andreas Rinke, avec Gianluca Lo Nostro à Paris, rédigé par Friederike Heine, version française Benjamin Mallet, ​édité par Benoit Van Overstraeten)