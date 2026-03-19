Conférence de presse d'Emmanuel Grégoire, candidat aux élections municipales de Paris, à Paris

Emmanuel Macron a repoussé jeudi ‌les accusations du candidat de gauche hors France insoumise à la mairie de Paris, ​Emmanuel Grégoire, accusant l'Elysée d'avoir manoeuvré pour favoriser le retrait de la candidate d'extrême droite Sarah Knafo au bénéfice de celle des Républicains, Rachida Dati.

"Emmanuel Macron est intervenu à ​différents niveaux pour faire en sorte d'aider au retrait de Sarah Knafo", a déclaré sur franceinfo Emmanuel Grégoire à ​propos de la candidate Reconquête qui a ⁠retiré sa liste pour faire "battre la gauche" après avoir obtenu 10,4% des voix ‌au premier tour des élections municipales organisé dimanche.

L'intervention a eu lieu "à différents niveaux", "auprès d'intermédiaires, auprès de gens qui ont historiquement soutenu Reconquête", a ​ajouté l'ex-adjoint de la maire ‌sortante Anne Hidalgo.

Interrogé à ce sujet à son arrivée à Bruxelles ⁠pour un sommet européen, Emmanuel Macron a fustigé des propos qui n'ont selon lui "aucun sens".

"Ils déshonorent un peu la personne qui les dit comme ça, à l'emporte-pièce (...) c'est ⁠pas sérieux", a dit ‌le chef de l'Etat.

"Je ne connais pas madame Knafo à titre ⁠personnel et je n'interviens pas du tout dans ces municipales. La discussion que nous ‌sommes en train d'avoir montre que j'ai largement autre chose à faire", ⁠a-t-il ajouté en référence au Conseil européen notamment consacré aux ⁠guerres en Ukraine et ‌au Moyen-Orient.

Sarah Knafo a elle aussi démenti les propos d'Emmanuel Grégoire dans un message sur ​le réseau X où elle accuse le ‌candidat socialiste de "paniquer" et de "sombrer dans le complotisme" à 72 heures d'un second tour très incertain.

"Je n'obéis à ​personne. Ma liberté et mon sens du devoir vous sont insupportables : c'est que j'en ai fait bon usage. Je vous souhaite une excellente défaite", ajoute-t-elle.

L'ancienne ministre ⁠de la Culture Rachida Dati, impétrante LR soutenue par le MoDem et l'UDI, a obtenu 25,5% des voix dimanche dernier, loin derrière Emmanuel Grégoire (38%).

Le candidat de la gauche unie (socialistes, communistes et écologistes) a repoussé toute idée d'alliance avec la représentante insoumise Sophia Chikirou, qui se maintient au second tour après avoir recueilli 11,7% des suffrages.

(Rédigé par Elizabeth ​Pineau, édité par Blandine Hénault)