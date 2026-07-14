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Rolls-Royce va motoriser la nouvelle flotte hybride de Starnav pour Petrobras
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 09:54

Le motoriste britannique fournira des moteurs destinés à une série de navires hybrides opérés par l'armateur brésilien Starnav dans le cadre de contrats de longue durée avec Petrobras.

Rolls-Royce annonce avoir fourni 40 moteurs mtu 16V Series 4000 M33S à Starnav Serviços Marítimos pour équiper 10 nouveaux navires destinés aux opérations offshore de Petrobras au Brésil. Les moteurs alimenteront les groupes électrogènes de 6 navires de ravitaillement de plateformes et de 4 navires de lutte contre les marées noires, construits par Detroit Brasil.

Chaque navire sera équipé de 4 groupes électrogènes associés à un système de réduction catalytique sélective (SCR) de Hug Engineering afin de respecter la norme environnementale IMO (Organisation maritime internationale) Tier III. Cette série est également la première à intégrer des batteries, ainsi que la possibilité d'utiliser du carburant HVO (huile végétale hydrotraitée) à faibles émissions.

Les navires, qui mesureront 92,1 mètres de long, entreront progressivement en service entre 2026 et 2028 dans le cadre de contrats d'affrètement de 12 ans avec Petrobras. Ce projet s'inscrit dans un partenariat de plus de 15 ans entre Rolls-Royce, Starnav et Detroit Brasil, au cours duquel plus de 170 moteurs mtu Series 4000 ont déjà été fournis.

Le titre Rolls-Royce recule de 2,4% ce matin à Londres.

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