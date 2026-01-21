 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Rolls-Royce va fournir 350 moteurs de la série MTU 199 pour des véhicules blindés Boxer
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 11:04

Rolls-Royce va fournir 350 moteurs de la série MTU 199 pour les nouveaux véhicules blindés Boxer destinés aux forces armées allemandes et à d'autres clients internationaux.

Les intégrateurs système Rheinmetall et KNDS Deutschland (KNDS) ont passé une commande auprès de Rolls-Royce pour la livraison de ces moteurs 8 cylindres, chacun d'une puissance de 530 ou 600 kilowatts.

La livraison des premiers véhicules est prévue pour le premier semestre 2026.

"Avec plus de 4 500 moteurs livrés, la série MTU 199 est le programme le plus réussi au monde dans sa catégorie de performance pour les véhicules terrestres militaires utilisés par les armées des membres de l'OTAN et des États alliés" indique le groupe.

Rolls-Royce a récemment annoncé des améliorations de performance des variantes existantes de la série MTU 199 ainsi que le développement d'une version 10 cylindres pouvant atteindre 1 100 kW et d'une version 12 cylindres dépassant 1 300 kW de puissance.

"Avec la série 199 élargie du MTU, nous proposons un concept de transmission universelle qui répond aux exigences actuelles et futures. Notre objectif reste d'être un partenaire qui assume ses responsabilités et propose des solutions décisives répondant aux besoins des troupes. " a déclaré le Dr Jörg Stratmann, DG de Rolls-Royce Power Systems.

Valeurs associées

ROLLS-ROYCE HLDG
1 255,500 GBX LSE -1,99%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank