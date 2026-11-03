Rolls-Royce présente ses solutions de propulsion au salon Euronaval

Le groupe britannique met en avant ses moteurs diesel mtu, sa turbine à gaz MT30 et ses systèmes d'automatisation à Paris, du 3 au 6 novembre, avec un accent particulier sur les navires autonomes.

Rolls-Royce va profiter de sa présence au Salon Euronaval pour lever le voile sur sa gamme de solutions de propulsion et de production d'énergie adaptées aux différentes missions navales. Le groupe a d'ailleurs obtenu en septembre la certification de ses moteurs diesel mtu Series 4000 et Series 2000 par les opérations de navires autonomes de l'US Navy.

Cette homologation va ouvrir la voie à des déploiements en mer de 30 jours sans intervention humaine, maintenance ni réparation. Le groupe travaille déjà à prolonger cette durée à la demande de ses clients.

Rolls-Royce met également en avant sa gamme d'automatisation mtu NautIQ, qui permet notamment la surveillance en temps réel des équipements embarqués, ainsi que sa turbine à gaz MT30. Enfin, son moteur mtu Series 1163 célèbre cette année 50 ans de service naval, avec plus de 1 000 unités livrées.

Sur les coups de 14h30, le titre reculait de 0,8% à Paris, autour des 1 265 pence.