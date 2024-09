Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Rolls-Royce: partenariat avec le groupe Azimut Benetti information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 12:59









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce un partenariat avec le groupe Azimut Benetti portant sur les systèmes de propulsion des yachts.



L'accord inclut un accord-cadre de quatre ans pour les moteurs diesel mtu et les systèmes de propulsion intégrés pour les yachts Azimut Grande jusqu'à 30 mètres.



Les nouveaux modèles Azimut Grande seront équipés de moteurs mtu Série 2000, de pods ZF et de l'automatisation marine mtu NautIQ.



Cette solution intégrée améliorera l'efficacité de 15%, réduisant les émissions de CO₂ et offre une maniabilité accrue.







