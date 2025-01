Rolls-Royce: installe 10 mtu en Egypte information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Rolls-Royce annonce avoir mis en service dix groupes électrogènes mtu dans la province de Beheira, en Égypte, pour alimenter l'usine de l'Egyptian Wood Technology Company (WOTECH). Faute d'accès au réseau public, ces groupes fournissent 25 MW d'électricité.



L'usine produit des panneaux MDF à partir de paille de riz, remplaçant le bois traditionnel, et réduit ainsi la pollution et les émissions de CO2. Soutenue par le ministère du Pétrole, elle évite le brûlage de la paille de riz, favorisant une utilisation durable.



Ce projet, le premier du genre en Afrique, a été réalisé avec INDE et EMC, partenaires locaux, et financé par des capitaux égyptiens issus du secteur pétrolier.





