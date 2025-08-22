Rolls-Royce finaliste pour équiper Vattenfall en Suède
information fournie par Cercle Finance 22/08/2025 à 12:43
Cette sélection fait suite à un processus d'évaluation approfondi, après une première pré-sélection en 2024. Chaque unité SMR produit 470 MWe d'électricité bas-carbone, de quoi alimenter un million de foyers pendant plus de 60 ans.
Chris Cholerton, directeur général de Rolls-Royce SMR, souligne que cette décision confirme la dynamique engagée après les sélections au Royaume-Uni et en République tchèque.
Vattenfall envisage d'implanter les premières unités sur le site de Ringhals, afin de répondre à l'augmentation attendue de la demande énergétique en Suède.
