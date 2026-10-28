Rolls-Royce et Londres travaillent sur un programme à 2,5 MdsGBP

Le motoriste et le gouvernement britannique envisagent un programme conjoint de R&D sur dix ans, destiné à mettre au point de nouvelles technologies de turbines pour l'aviation civile et militaire.

Rolls-Royce entend notamment se positionner sur le marché des moteurs destinés à la prochaine génération d'avions monocouloirs, dont l'entrée en service est attendue entre le milieu et la fin des années 2030. Le programme prévoit le développement de technologies plus économes en carburant et moins émettrices, notamment à travers un démonstrateur de moteur.

Sous réserve d'un accord définitif, les premières phases du projet devraient soutenir 3 300 emplois au Royaume-Uni chez Rolls-Royce et ses fournisseurs d'ici fin 2029. Le groupe prévoit d'investir nettement davantage que le gouvernement dans ce programme consacré aux monocouloirs.

Selon les estimations présentées, l'obtention d'une place sur ce marché pourrait générer 120 MdsGBP de retombées économiques au Royaume-Uni sur la durée du programme et créer plusieurs dizaines de milliers d'emplois qualifiés.

Si ses technologies sont retenues par les avionneurs, Rolls-Royce ambitionne de revenir sur ce segment en partenariat. Le groupe prévoit alors d'implanter au Royaume-Uni de nouvelles installations d'assemblage et d'essais, tout en renforçant ses capacités de production de composants de haute technologie.

Sur les coups de 16h30, Rolls-Royce progressait de 0,4% à Londres, autour des 1 247 pence. Le titre affiche par ailleurs une progression de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.