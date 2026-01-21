Rolls-Royce équipe les blindés Boxer avec sa gamme mtu renforcée
Rolls-Royce a reçu une commande de 350 moteurs de la série mtu 199 de la part des constructeurs Rheinmetall et KNDS pour motoriser les véhicules blindés de transport de troupes Boxer. Ces moteurs à huit cylindres, d'une puissance de 530 ou 600 kilowatts (kW), porteront à environ 400 le nombre d'unités 8V199 commandées sur l'année 2025.
Le groupe indique vouloir profite de cette dynamique pour transformer cette série en "une véritable famille de propulsion universelle", avec des puissances qui s'échelonneront de 260 à plus de 1300 kW grâce au développement de versions à 10 et 12 cylindres.
Cette stratégie de standardisation des composants vise à simplifier la logistique des pièces de rechange et la maintenance sur le terrain. Les premières livraisons de véhicules sont attendues pour le premier semestre 2026.
Le titre Rolls-Royce cède 2,3% à Londres à mi-séance, mais gagne de l'ordre de 9% depuis le début de l'année.
