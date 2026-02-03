 Aller au contenu principal
Rolls-Royce défend ses prix après que les compagnies aériennes ont critiqué l'industrie des moteurs
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 09:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un haut responsable de Rolls-Royce RR.L a défendu mardi les récentes augmentations de prix et les améliorations de performance après que les compagnies aériennes ont accusé les fabricants de moteurs de profiter des problèmes de la chaîne d'approvisionnement.

Le directeur de l'Association internationale du transport aérien, Willie Walsh, a déclaré lundi que les fabricants de moteurs avaient augmenté les prix de manière générale pour les réparations, malgré les lacunes en matière de durabilité et les longues files d'attente pour l'entretien des moteurs à réaction les plus récents.

Rob Watson, président de la division aérospatiale civile de Rolls-Royce, a déclaré que les prix des moteurs reflétaient les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les retombées de l'instabilité géopolitique.

"Je pense que nos prix reflètent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement liées au COVID", a déclaré M. Watson lors d'une interview en marge du salon aéronautique de Singapour .

"Pour nous, les prix ont été dans une certaine mesure fonction des coûts. Nous reflétons l'augmentation des coûts, qui est due à tous les défis de la chaîne d'approvisionnement dont tout le monde parle", a-t-il ajouté.

M. Watson a déclaré que le motoriste britannique était "en bonne voie" avec un programme d'amélioration de la durabilité de son plus grand moteur pour le long-courrier Airbus AIR.PA A350-1000.

Rolls a déclaré que ces améliorations permettaient déjà d'augmenter de 60 % la durée de vie du moteur entre deux révisions, et que d'autres améliorations étaient attendues à partir de 2028.

Rolls prévoit de tester le moteur dans les conditions difficiles du Moyen-Orient en 2027. Emirates, le plus grand acheteur de gros porteurs au monde, a demandé que des progrès soient réalisés dans l'allongement de la durée entre les visites dans les ateliers de réparation avant d'acheter le jet.

Interrogé sur les propositions d'Airbus d'élargir la famille A350 avec un modèle A350-2000 plus grand pour contrer le

BA.N 777-9 de Boeing, M. Watson a exprimé son soutien général mais n'a pas voulu donner de détails.

"Nous avons un partenariat très étroit avec Airbus, qui a été très fructueux. Nous voulons donc toujours nous aligner sur leur vision du marché et nous assurer que notre stratégie de produit est alignée sur la leur"

Certains analystes ont déclaré qu'un tel avion nécessiterait une amélioration ou un développement potentiellement coûteux du moteur.

Valeurs associées

AIRBUS
194,1400 EUR Euronext Paris +0,18%
BOEING CO
233,030 USD NYSE -0,30%
ROLLS-ROYCE HLDG
1 260,500 GBX LSE +2,44%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

