Sartorius Stedim Biotech dans le rouge, pénalisé par ses prévisions
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:20
Le fournisseur de technologies innovantes pour la fabrication de produits biologiques annonce avoir atteint ses objectifs financiers pour l'année 2025, notamment grâce à un chiffre d'affaires en forte hausse et une rentabilité nettement améliorée.
L'an dernier, les revenus du groupe ont augmenté de 9,6%, à taux de change constants, pour s'élever à 2,967 milliards d'euros. En données publiées, la croissance n'est plus que de 6,7%, en raison de la faiblesse du dollar américain.
Toutes les zones géographiques ont contribué à cette bonne performance, notamment dans la région des Amériques ( 11,8%, à taux de change constants), qui a connu une accélération de sa dynamique après le recul observé en 2024.
De son côté, l'Ebitda courant préliminaire a progressé à un taux supérieur à 17,3%, à 914 MEUR. La marge d'Ebitda courant a, de son côté, augmenté de 2,8 points de pourcentage pour atteindre 30,8%, contre 28% un an plus tôt.
Le résultat net courant préliminaire a connu une croissance encore plus marquée, en hausse de 26,7%, à 428 MEUR, soit 90 MEUR de plus qu'en 2024.
Perspectives un peu justes
Pour l'exercice en cours, Sartorius Stedim Biotech vise une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 6 et 10%, à taux de change constants, ce qui souligne potentiellement un ralentissement par rapport à 2025. La société précise que cette croissance sera principalement tirée par l'activité consommables, tandis que l'activité équipements devrait rester au moins stable.
De leur côté, les analystes d'UBS vise le haut de cette fourchette à 9,8% pour la hausse des revenus à change constants, et le consensus est encore plus ambitieux à 10,1%.
Parallèlement, la marge d'Ebitda courant devrait atteindre un petit peu plus de 31%, soit une amélioration d'un minimum de seulement 0,2 point par rapport à 2025. Là aussi UBS vise plus haut, à 32,4%.
Dans l'attente d'une conférence téléphonique à 13h ce mardi, les analystes de la banque suisse sont restés à Neutre sur le titre, avec un objectif de cours de 220 EUR.
Valeurs associées
|182,5000 EUR
|Euronext Paris
|-2,54%
A lire aussi
-
Le bénéfice de PayPal pour 2026 est inférieur aux estimations, Enrique Lores est nommé directeur général
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout du changement de directeur général et des actions au paragraphe 2) PayPal PYPL.O ... Lire la suite
-
Le président iranien, Massoud Pezeshkian, a annoncé mardi avoir mandaté son ministre des Affaires étrangères pour des négociations directes avec les Etats-Unis, mais a rejeté d'emblée toutes "demandes déraisonnables", Donald Trump menaçant à nouveau Téhéran de ... Lire la suite
-
Pfizer dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une forte demande de médicaments
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails sur le contexte et les revenus) Pfizer PFE.N a annoncé mardi un bénéfice ... Lire la suite
-
Le Français Tom Félix, qui risquait la peine de mort en Malaisie pour détention et trafic de stupéfiants, accusations qu'il a toujours contestées, a été acquitté mardi et a retrouvé la liberté après plus de 900 jours de détention. "Je suis heureux d'être sorti", ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer