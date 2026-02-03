 Aller au contenu principal
Sartorius Stedim Biotech dans le rouge, pénalisé par ses prévisions
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 11:20

Sartorius Stedim Biotech (-3,85%, à 180,15 euros) cède du terrain et signe l'une des plus fortes baisses du SBF 120. La société a dévoilé des résultats préliminaires annuels globalement conformes aux attentes mais a déçu au niveau de ses perspectives.

Le fournisseur de technologies innovantes pour la fabrication de produits biologiques annonce avoir atteint ses objectifs financiers pour l'année 2025, notamment grâce à un chiffre d'affaires en forte hausse et une rentabilité nettement améliorée.

L'an dernier, les revenus du groupe ont augmenté de 9,6%, à taux de change constants, pour s'élever à 2,967 milliards d'euros. En données publiées, la croissance n'est plus que de 6,7%, en raison de la faiblesse du dollar américain.

Toutes les zones géographiques ont contribué à cette bonne performance, notamment dans la région des Amériques ( 11,8%, à taux de change constants), qui a connu une accélération de sa dynamique après le recul observé en 2024.

De son côté, l'Ebitda courant préliminaire a progressé à un taux supérieur à 17,3%, à 914 MEUR. La marge d'Ebitda courant a, de son côté, augmenté de 2,8 points de pourcentage pour atteindre 30,8%, contre 28% un an plus tôt.

Le résultat net courant préliminaire a connu une croissance encore plus marquée, en hausse de 26,7%, à 428 MEUR, soit 90 MEUR de plus qu'en 2024.

Perspectives un peu justes

Pour l'exercice en cours, Sartorius Stedim Biotech vise une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 6 et 10%, à taux de change constants, ce qui souligne potentiellement un ralentissement par rapport à 2025. La société précise que cette croissance sera principalement tirée par l'activité consommables, tandis que l'activité équipements devrait rester au moins stable.

De leur côté, les analystes d'UBS vise le haut de cette fourchette à 9,8% pour la hausse des revenus à change constants, et le consensus est encore plus ambitieux à 10,1%.

Parallèlement, la marge d'Ebitda courant devrait atteindre un petit peu plus de 31%, soit une amélioration d'un minimum de seulement 0,2 point par rapport à 2025. Là aussi UBS vise plus haut, à 32,4%.

Dans l'attente d'une conférence téléphonique à 13h ce mardi, les analystes de la banque suisse sont restés à Neutre sur le titre, avec un objectif de cours de 220 EUR.

