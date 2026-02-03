Surtaxe sur les entreprises : le ministre de l'Économie refuse de confirmer qu'elle sera bien supprimée en 2027

"Tout ça va dépendre d'un équilibre global et d'un budget global qu'il va falloir négocier", a prévenu Roland Lescure.

Roland Lescure à Paris, le 28 janvier 2026. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La contribution exceptionnelle sur les grandes entreprises -mise en place pour réduire le déficit public- sera-t-elle bien supprimée en 2027 ? Impossible de l'assurer, selon le ministre de l'Économie Roland Lescure.

Interrogé mardi 3 février sur la question de savoir si cette "surtaxe", créée dans le budget 2025 et prorogée pour 2026, serait supprimée en 2027, le ministre a indiqué : "Non, je peux pas vous dire ça. Je peux dire que j'aimerais qu'on y arrive, mais que tout ça va dépendre d'un équilibre global et d'un budget global qu'il va falloir négocier".

"Avant de m'engager à des promesses que je ne saurai peut-être pas tenir, je souhaite parler de la méthode. Et avec les groupes (parlementaires, ndlr) (...) qui ont souhaité adopter un compromis (sur le budget), je souhaite qu'on parle de méthodes avant de s'engager sur telle ou telle mesure", a déclaré le ministre sur RMC .

Objectif : déficit à 5%

Le budget 2026, adopté lundi, maintient la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises, une surtaxe d'impôt qui concernera environ 300 sociétés ayant un chiffre d'affaires d'au moins 1,5 milliard d'euros. Elle est censée rapporter 7,3 milliards d'euros cette année.

"Évidemment je souhaite qu'on limite les prélèvements sur les entreprises, je suis ministre de l'Économie et des Finances, mais je souhaite aussi qu'on continue à réduire les déficits", a souligné Roland Lescure.

"L'année dernière, on s'était donné 5,4% (de déficit public), on l'a tenu. Et cette année, on se donne 5% et on va tout faire pour le tenir" , a-t-il assuré.

Concernant la croissance économique, il s'est là aussi montré confiant au sujet de la prévision gouvernementale de 1%. "On est bien parti. Déjà à la fin de l'année 2025, on a embarqué, si je puis dire, 0,5 % de croissance. Donc faut 0,5 de plus, on a une année pour le faire. Moi j'ai confiance dans les entreprises qui ont continué à investir l'année dernière, malgré tout ce qu'on a dit, qui se sont remises à exporter, c'est important dans un monde bouleversé".