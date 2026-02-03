Perquisition au siège parisien du réseau social "X", Musk convoqué, selon le parquet

Illustration montrant un modèle miniature imprimé en 3D d'Elon Musk et le logo de xAI

Une perquisition a été conduite mardi au siège parisien du réseau social "X", a fait savoir le ‍parquet de Paris qui annonce en outre la convocation d'Elon Musk, propriétaire de la plateforme depuis son rachat en 2022.

Cette opération a été "diligentée dans ‌les locaux français de X par la section de lutte contre la cybercriminalité du parquet de Paris" avec une unité spécialisée de la ​gendarmerie nationale et Europol, l'agence européenne de police criminelle, est-il précisé ⁠dans un bref message publié sur X.

Aucun commentaire n'a pu immédiatement être obtenu auprès du réseau détenu par Elon ⁠Musk.

"Parallèlement, des convocations aux ‍fins d'auditions libres le 20 avril 2026 à Paris ⁠ont été envoyées à monsieur Elon Musk et à madame Linda Yaccarino, en leur qualité de gérant de fait et de droit de la plateforme ​X au moment des faits", dit un communiqué du parquet.

"Des salariés de la plateforme X sont également convoqués la semaine du 20 au 24 ⁠avril 2026 pour être entendus en qualité de témoin. Les ​auditions libres des dirigeants doivent leur permettre d'exposer leur ​position sur les faits ​et le cas échéant les mesures de mise en conformité envisagées."

Le parquet ​de Paris précise dans ce communiqué ⁠que l'enquête visant "X" fait suite à deux signalement reçus en janvier 2025, élargie depuis à d'autre signalement provoqués par le fonctionnement de Grok, l'assistant d'IA proposé par X.

Ce dernier est notamment accusé d'avoir "conduit à la diffusion de ‌contenus négationnistes et de deepfakes à caractère sexuel".

Le parquet dresse en outre la liste des infractions pénales portées par ses investigations, parmi lesquelles "complicité de détention d'images de mineurs présentant un caractère pédopornographique", "contestation de crime contre l'humanité", ou encore "administration d'une plateforme en ligne illicite en bande organisée".

(Rédigé par Nicolas Delame, ‌édité par Kate Entringer)