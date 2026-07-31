ROI-Un krach boursier lié à l'IA pourrait-il rivaliser avec ceux de 2000 ou 2008 ? Peu probable, selon McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répète l'élément sans modification du texte) par Jamie McGeever

Alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs s'effondrent et que les craintes d'une bulle de l'IA s'intensifient, il est légitime de se demander jusqu'où pourrait aller cette volatilité boursière.

Pourtant, cette question peut paraître étrange, étant donné que Wall Street semble encore faire preuve d’une résilience remarquable. Le Dow Jones et le S&P 500 ne sont respectivement qu’à 1 % et 2 % de leurs plus hauts historiques, et l’indice Russell 2000 des petites capitalisations affiche une hausse de 20 % cette année.

Mais une tempête se prépare autour des valeurs technologiques qui ont porté la reprise boursière ces dernières années. Le Nasdaq frôle une correction de 10 %, et bien que l’indice Philadelphia Semiconductor soit toujours en hausse de 55 % sur l’année, il est récemment entré en marché baissier technique.

Beaucoup établissent inévitablement des parallèles avec l’effondrement de la bulle Internet il y a un quart de siècle, lorsque le Nasdaq avait plongé de 75 % et avait mis 15 ans à se redresser.

Ce qui est peut-être le plus déconcertant aujourd’hui à propos de cet effondrement, c’est qu’il a été si violent alors même que la cause profonde de cette frénésie, à savoir Internet, a complètement changé le monde. Si l’on transpose cela à notre époque, cela suggère qu’un investisseur pourrait avoir raison sur l’IA à long terme et pourtant tout perdre.

Mais l’année 2000 n’était rien comparée à la crise financière mondiale de 2008, et certaines voix les plus virulentes sur les réseaux sociaux financiers affirment que le krach de l’IA, qu’ils jugent inévitable, pourrait rivaliser avec cette crise du crédit, voire la dépasser.

Ils mettent en avant l’accumulation actuelle de la dette et de l’effet de levier – en particulier les montages dans lesquels les entreprises de la chaîne de valeur de l’IA se financent mutuellement, ce qu’on appelle le “financement circulaire” – en établissant des comparaisons avec les produits à effet de levier complexes du marché immobilier américain des subprimes au milieu des années 2000.

Tout comme l’effondrement du marché immobilier américain a entraîné la crise mondiale du crédit, puis, à terme, la Grande Récession, ces pessimistes soutiennent que le financement circulaire lié au développement de l’IA, qui représente des milliers de milliards de dollars, est si étroitement interconnecté que si un pilier venait à céder, l’édifice tout entier s’effondrerait, entraînant dans sa chute l’ensemble du marché et de l’économie.

Cet argument repose en partie sur la forte concentration des indices boursiers actuels dans l’IA, les puces électroniques et les technologies. Par exemple, la pondération des entreprises de semi-conducteurs dans l’indice S&P 500 atteint un niveau record de 19 %, soit plus du double de ce qu’elle était en 2000.

Parallèlement, les tendances spéculatives des investisseurs sont sans doute encouragées par les plus hautes sphères. “Je pense que notre secteur a la capacité de doubler chaque année”, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, à Bloomberg la semaine dernière. Une croissance annuelle de 100 % sur une période prolongée est-elle plausible?

Comme si cela ne suffisait pas, des signaux d’alerte clignotent ailleurs. L’endettement s’envole, le coût de l’assurance contre le défaut de paiement de certains hyperscalers atteint des sommets historiques, et le crédit privé constitue une poudrière opaque de 3 000 milliards de dollars, à la merci de la hausse des rendements obligataires. Mettez tout cela bout à bout, et un tableau inquiétant se dessine.

Les récentes turbulences observées dans divers secteurs de Wall Street ne seraient-elles que la partie émergée de l’iceberg?

UNE MÉMOIRE COURTE

Aussi inquiétante que soit cette situation, les comparaisons avec les années 2000 et 2008 semblent hors de propos.

Tout d’abord, la valorisation actuelle du Nasdaq – ainsi que celle de nombreuses grandes entreprises technologiques – n’est pas particulièrement surévaluée, surtout si on la compare aux sommets absurdes atteints lors de la bulle Internet. Le ratio cours/bénéfice prévisionnel sur 12 mois de l’indice avoisine les 30, contre 70 en mars 2000. Bon nombre des entreprises aujourd’hui dans la ligne de mire sont des sociétés bien établies et très rentables – ce qui est bien loin des start-ups en ligne non rentables qui avaient alimenté le boom des “dotcoms”.

Quant aux affirmations selon lesquelles un prochain krach lié à l’IA pourrait rivaliser avec la crise financière mondiale, il est possible que certaines personnes aient oublié à quel point cette situation était réellement périlleuse.

Il n’est pas exagéré de dire que le système financier mondial était au bord de l’effondrement en 2008. Le S&P 500 et le Nasdaq ont chacun perdu 50 % de leur valeur en seulement sept mois avant de toucher le fond début mars 2009, le S&P 500 ayant notamment atteint son plus bas niveau le 6 mars, à 666 points. L’économie américaine s’est également contractée de 5 % entre son pic et son creux entre 2007 et 2009, ce qui a constitué la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale.

Seule l’intervention du gouvernement et de la banque centrale à une échelle sans précédent a empêché le pays de sombrer dans ce qui aurait pu être une “Dépression” dystopique. Si la récession liée à la COVID-19 de 2020 a été une explosion contrôlée, les gouvernements ayant mis leur économie à l’arrêt, ce à quoi le monde a été confronté en 2008 s’apparentait davantage à une explosion nucléaire potentielle.

Il est peu probable que cela se reproduise.

Pour commencer, la crise financière mondiale a pris racine dans le marché immobilier, un secteur qui représente 16 % du PIB américain. Le logement joue un rôle central dans l’économie américaine, non seulement par le biais de l’achat et de la vente de logements, mais aussi par le biais de la construction et des industries connexes. Le logement a un impact majeur sur les dépenses de consommation, car l’immobilier constitue le principal actif de la plupart des gens, ce qui en fait un moteur fondamental des “effets de richesse”, qu’ils soient positifs ou négatifs. En bref, le marché immobilier touche tout le monde.

Une nouvelle chute de 25 % des valeurs du secteur des semi-conducteurs, ou un recul de 50 % du crédit privé, aurait-elle des répercussions économiques ou sur l’ensemble des marchés tout aussi catastrophiques? Presque certainement pas.

Enfin, la crise financière mondiale a radicalement transformé le système financier lui-même. Grâce à une réglementation ciblée, à des règles de fonds propres plus strictes et à une surveillance renforcée depuis 2008, les chances que le système bancaire américain se fige complètement, comme ce fut le cas en 2008, sont désormais extrêmement faibles.

Cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas aujourd’hui de risques réels liés à la concentration du marché, aux attentes de rendement exorbitantes et à l’exubérance irrationnelle. Ils existent bel et bien. Mais si le marché boursier se trouve dans une bulle liée à l’IA qui éclate, il ne faudra presque certainement pas 15 ans pour s’en remettre, ni n’entraînera une contraction économique de 5 %. Tous les marchés baissiers ne constituent pas une crise.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn et X.

Et écoutez le podcast quotidien “Morning Bid” sur Apple, Spotify ou l’application Reuters. Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.