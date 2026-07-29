ROI-Trois réflexions en milieu de semaine — les dépenses d'investissement atteignent leur pic, le rebond de Burnham et l'Ukraine-Iran : Mike Dolan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétitions sans modification) par Mike Dolan

Les gros titres de cette semaine ont été dominés par les résultats trimestriels des géants de la tech, les réunions des banques centrales et le soulagement apporté par la fin de la flambée des cours du pétrole, qui avaient dépassé les trois chiffres. Mais les stratèges, qui voient plus loin que ces événements, s’intéressent également à l’éventuel pic du boom des investissements dans l’IA prévu pour l’année prochaine, à l’imbrication des conflits en Iran et en Ukraine, ainsi qu’à la remontée du Parti travailliste britannique au pouvoir dans les sondages.

LE SOMMET DE LA VAGUE Alors que toute l’attention se porte cette semaine sur les résultats des « hyperscalers » de l’IA, l’inquiétude du marché se concentre désormais pleinement sur leur consommation de trésorerie et sur l’endettement nécessaire pour financer le gigantesque cycle d’investissements qui développe les infrastructures d’IA. Combien de temps cela peut-il durer et quand tout cela portera-t-il ses fruits?

Les optimistes du marché boursier américain estiment que la vague de dépenses d’investissement, qui atteint actuellement son apogée, ne posera pas de problème avant l’année prochaine. Même si cela signifie que la consommation de trésorerie se poursuivra jusqu’au milieu de l’année 2027, les rendements sur investissement arriveront sans entraîner le type de ralentissement des dépenses d’investissement susceptible de peser sur les perspectives de bénéfices du marché dans son ensemble ou de déclencher une récession, affirment-ils. Dans l’intervalle, cependant, même les optimistes recommandent de surveiller les niveaux d’endettement et les écarts des swaps de défaut de crédit pour détecter d’éventuels signes de tension, comme le souligne Manish Kabra de la Société Générale. Il estime que la hausse des écarts de crédit a fait chuter les valorisations des hyperscalers à seulement 18 fois les bénéfices prévisionnels — leur plus bas niveau depuis le lancement de ChatGPT en 2022.

Même si les dépenses d’investissement dans l’IA se poursuivent jusqu’en 2028, leur taux de croissance devrait se stabiliser dès le début de l’année prochaine, et la baisse des flux de trésorerie disponibles qui en découle ne devrait pas atteindre son niveau le plus bas avant le second semestre 2027. « Les marchés du crédit commencent à intégrer dans leurs cours les besoins de financement supplémentaires qui en découlent », a écrit M. Kabra, expliquant que la Société Générale est sous-pondérée sur les hyperscalers mais reste optimiste sur l’ensemble du marché et ne considère pas encore cette situation comme un « pic majeur ». Pour les baissiers, en revanche, la partie a déjà commencé. Le célèbre spéculateur à la baisse Michael Burry a renforcé la semaine dernière ses positions à la baisse sur des valeurs du secteur des semi-conducteurs telles que Nvidia et Micron, ainsi que sur toute une série d’autres valeurs phares du secteur technologique, de Tesla à Palantir.

REBOND DE BURNHAM? L’ancien maire de Manchester, Andy Burnham, est Premier ministre britannique depuis un peu plus d’une semaine et, déjà, le Parti travailliste au pouvoir a dépassé le parti de droite Reform UK dans certains sondages d’opinion pour la première fois depuis bien plus d’un an. S’agit-il simplement d’une période de lune de miel ou d’un phénomène plus durable?

Burnham a consacré sa première semaine à de nouvelles nominations au sein du gouvernement et à une série d’annonces politiques. Malgré le contexte marqué par des tensions renouvelées dans le Golfe et une nouvelle flambée des prix de l’énergie, les marchés financiers britanniques ont réagi avec calme au changement de Premier ministre et à toutes ses déclarations jusqu’à présent. Si l’on considère les obligations d’État britanniques et la livre sterling comme un indicateur clé de ce sentiment, celles-ci sont restées globalement stables. Des épreuves plus importantes l’attendent toutefois, avec un budget d’automne qui devrait définir les grandes lignes des politiques budgétaires à long terme de Burnham. Mais les investisseurs en gilts devront désormais évaluer si le succès ou l’échec de Burnham dans les sondages est un facteur aussi déterminant que n’importe quel chiffre de son budget, compte tenu des énormes incertitudes qu’entraînerait un gouvernement dirigé par le Parti de la Réforme, qui n’a pas encore fait ses preuves.

DEUX GUERRES EN UNE

Jusqu’à présent, les analystes géopolitiques et financiers ont considéré les guerres qui font rage en Ukraine et en Iran comme deux événements distincts, avec des objectifs, des buts et des protagonistes différents — même si les deux ont eu un impact considérable sur l’approvisionnement énergétique mondial, les prix mondiaux des carburants, l’inflation et les coûts d’emprunt. Mais un recoupement intrigant est apparu entre les deux conflits le week-end dernier : l’Iran a en effet condamné une attaque ukrainienne contre l’un de ses navires commerciaux en mer Caspienne, accusant Kyiv de tenter d’étendre son conflit. L’Ukraine rétorque que l’Iran a été directement impliqué dans sa guerre contre la Russie pendant une grande partie de ce conflit qui dure depuis quatre ans, affirmant que Téhéran conçoit et fournit les drones déployés par Moscou . Pour sa part, Kyiv a proposé une technologie d’interception de drones aux pays du Moyen-Orient pris pour cible par l’Iran depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué ce pays en février. Le président ukrainien Volodimir Zelensky , en visite cette semaine à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump, a affirmé que la Russie transmettait à l’Iran ses observations satellitaires au Moyen-Orient.

Les conflits apparemment insolubles dans ces deux régions laissent peu d’espoir d’une résolution rapide dans l’état actuel des choses. S’ils venaient à s’entremêler davantage, les enjeux pour les marchés énergétiques mondiaux et, plus largement, pour les marchés financiers pourraient s’amplifier considérablement — dans les deux sens.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.) Vous appréciez cette chronique? Découvrez “Reuters Open Interest” (ROI), , votre nouvelle source incontournable d’analyses financières mondiales. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien “Morning Bid” sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.