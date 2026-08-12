ROI-Trois réflexions en milieu de semaine — Des banques « magnifiques », le revirement du Japon, le populisme : Mike Dolan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduit à l'intention d'autres abonnés sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Mike Dolan

Jusqu’à présent, l’actualité boursière de cette semaine a été dominée par les tensions dans le Golfe , l’inflation, les inquiétudes sur le marché obligataire et la dernière attaque de la Maison Blanche contre la gouverneure de la Réserve fédérale Lisa Cook . Mais les stratèges, qui regardent au-delà du bruit médiatique, se concentrent sur d’autres développements: les performances inattendues de l’Europe , la préférence du Japon pour la dette en euros et les réflexions du Fonds monétaire international (IMF) sur le populisme.

DÉMYSTIFIER LES IDÉES REÇUES Il n’est pas nécessaire de chercher bien loin pour trouver un discours pessimiste sur l’économie européenne et ses performances d’investissement — du moins par rapport à Wall Street et à ses nouvelles attractions brillantes en matière d’IA. Cette liste de préoccupations est bien connue: exposition au secteur de l’énergie, pressions en matière de défense et inquiétudes budgétaires, concurrence chinoise et absence d’un secteur technologique capable de rivaliser avec celui des États-Unis ou de la Chine. Certains de ces problèmes sont réels, tandis que d’autres sont imaginaires, du moins d’un point de vue relatif . Les stratèges de Goldman Sachs se sont attaqués cette semaine aux mythes qui sous-tendent les opinions négatives sur les actions européennes , en soulignant la croissanceprévue des bénéficesà deux chiffres cette année et les flux soutenus vers les actions continentales. Mais ce faisant, leur observation la plus frappante a été que les actions bancaires de la zone euro, souvent considérées comme « ennuyeuses » , ont largement surperformé les géants technologiques américains à très forte capitalisation , les « Magnificent Seven » , depuis début 2023, avant même que ce surnom ne soit donné aux valeurs phares de Wall Street. Un examen des chiffres montre que depuis le lancement du fonds négocié en bourse (ETF) « Magnificent Seven » de Roundhill

MAGS.O — qui réplique Microsoft MSFT.O , Meta META.O , Nvidia NVDA.O , Apple AAPL.O , Alphabet GOOGL.O , Amazon

AMZN.O et Tesla TSLA.O — a progressé de 182 % depuis avril 2023. Cependant, le principal indice boursier bancaire de la zone euro

.SX7E a progressé de près de 210 % sur la même période, porté moins par l’IA que par le retour de taux d’intérêt durablement positifs dans la région pour la première fois depuis plus d’une décennie. Si l’on ajoute l’effet de change, le gain en dollars pour un investisseur fictif basé à Boston et investissant dans l’indice des principales banques de la zone euro s’élève à 225 %. Mesdames et Messieurs, parmi les « Sept Magnifiques » des valeurs bancaires européennes figurent UniCredit CRDI.MI , qui a progressé de 361 %; Santander SAN.MC et BBVA BBVA.MC , en hausse d’environ 280 % chacun; ING INGA.AS et Intesa Sanpaolo

ISP.MI , avec des hausses d’environ 185 % chacune; BNP Paribas

BNPP.PA , dont le cours a doublé; et Nordea NDAFI.HE , en hausse de 73 %.

RETOURNEMENT DE SITUATION AU JAPON Alors que tout le monde s’interrogeait sur les tenants et aboutissants de la récente intervention conjointe des États-Unis et du Japon visant à soutenir le yen en difficulté

JPY= , il s’avère que les investisseurs japonais se sont tournés en masse vers les obligations d’État européennes cet été — notamment les gilts britanniques 0#GBTSY= et les OAT françaises 0#FRTSY= . Les données officielles du mois de juin publiées cette semaine ont montré que les investisseurs japonais avaient réduit leurs positions sur les bons du Trésor américain de 5,6 milliards de dollars, tout en augmentant de 2,2 milliards de dollars leurs investissements dans la dette publique française, de 1,5 milliard de dollars dans les obligations britanniques et de 1,2 milliard de dollars dans les titres souverains italiens. «La stabilisation des rendements américains semble avoir encouragé une certaine diversification au détriment des bons du Trésor américain et au profit de la dette souveraine européenne», a noté Masayuki Nakajima, stratège chez Mizuho. Stephen Spratt, de la Société Générale, a souligné que cela représentait un retour significatif sur le marché de la dette française après plusieurs mois de ventes nettes de la part des Japonais, tandis que les achats de gilts en juin ont atteint leur plus haut niveau depuis octobre dernier. Certes, les flux sur un mois ne sont pas spectaculaires, et les investisseurs japonais ont historiquement détenu des montants importants de dette britannique et française. Les investisseurs étrangers détiennent un tiers du marché des gilts britanniques, dont environ un tiers est détenu par des créanciers japonais. Mais le moment choisi pour ces achats de gilts était remarquable, puisqu’ils ont eu lieu le mois où Keir Starmer a démissionné de son poste de Premier ministre britannique et où Andy Burnham a entamé le processus visant à lui succéder. Les achats français méritent également d’être soulignés compte tenu des enjeux politiques et budgétaires qui se profilent à Paris. Le plus frappant a étél’abandon des bons du Trésor américain, alors même que le dollar atteignait son plus haut niveau depuis 40 ans face au yen.

POPULISME ET INFLATION Si le populisme de droite et de gauche gagne du terrain en politique, les observateurs de l’inflation et les banques centrales ont tout intérêt à se méfier. Un document de travail du FMI publié ce mois-ci a étudié les économies développées et émergentes depuis 1960 et a constaté que les vagues de populisme — historiquement issues principalement de la gauche — étaient liées à des augmentations marquées des prêts accordés par la banque centrale au gouvernement central , à la monétisation du déficit et à une hausse de l’inflation.

« Il est important de noter que les répercussions des régimes populistes peuvent perdurer au-delà de la durée de vie de ces derniers », ont conclu les auteurs, soulignant que la correction des erreurs commises durant ces périodes entraînait généralement la nécessité d’une surcompensation par le biais de banques centrales plus indépendantes, d’une politique monétaire plus stricte et d’une plus grande sensibilité à tout changement des anticipations d’inflation.

« Les banques centrales opérant dans l’ombre d’anciens régimes populistes qui s’appuyaient sur la monétisation du déficit doivent envoyer des signaux plus forts quant à leur indépendance et à leur engagement en faveur de la stabilité des prix afin d’ancrer efficacement les anticipations d’inflation et de contenir les pressions inflationnistes », conclut l’étude. Ce qui constitue le populisme en soi est, bien sûr, un tout autre sujet de débat aujourd’hui. Ce qui est clair, cependant, c’est qu’il peut provenir des deux côtés du spectre politique. La conclusion la plus importante estpeut-être que bon nombre des exemples tirés d’Amérique latine et des pays en développement concernaient des épisodes qui se sont largement déroulés dans un monde davantage ancré au centre. Il est beaucoup plus difficile, en étudiant le passé, de discerner comment le populisme au cœur de ces pays se répercutera sur le monde dans son ensemble.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.) Vous appréciez cette chronique? Découvrez « Reuters Open Interest » (ROI), , votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien « Morning Bid » sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.