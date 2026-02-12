ROI-Que faudrait-il pour que la Fed relève ses taux ? McGeever

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Jamie McGeever

Que faudrait-il qu'il se passe pour que la Réserve fédérale relève les taux d'intérêt américains? Si les facteurs économiques étaient les seuls à entrer en ligne de compte, la réponse serait probablement "pas grand-chose".

Le fait que le débat actuel sur le marché porte sur le nombre de baisses de taux attendues cette année devrait donc faire réfléchir les investisseurs et les décideurs politiques.

Les arguments en faveur d'un relèvement des taux sont tout aussi solides que ceux qui plaident en faveur d'une suspension des baisses de taux et du maintien d'une politique d'assouplissement. Peut-être même plus.

Mais comme l'a déclaré le président sortant de la Fed, Jerome Powell, le mois dernier, aucun des 19 membres du Comité fédéral de l'open market chargé de fixer les taux ne considère qu'il est probable que leur prochaine décision soit une hausse.

Les traders de contrats à terme sur les taux d'intérêt, qui ont entendu le message haut et fort, continuent d'anticiper deux baisses d'un quart de point d'ici décembre, avec la porte ouverte à une troisième.

Il s'agit d'une position plutôt dovish par rapport aux données économiques et aux perspectives à venir.

LES DONNÉES JUSTIFIENT UNE POSITION PLUS ÉQUILIBRÉE

Prenons les chiffres de l'emploi. La Fed a justifié son assouplissement de 75 points de base à la fin de l'année dernière comme une "assurance" contre l'affaiblissement du marché du travail.

Mais les chiffres de janvier publiés mercredi suggèrent que le marché de l'emploi se stabilise, comme l'avait précédemment indiqué Jerome Powell. La croissance de l'emploi a été presque deux fois plus forte que prévu, le taux de chômage a baissé et la croissance des salaires a été légèrement supérieure aux prévisions.

Ce n'est pas tout, bien sûr. Les révisions annuelles des indices de référence montrent que l'économie a créé près de 900 000 emplois de moins que prévu au cours de l'année qui s'est achevée en mars, et le taux de chômage n'est freiné que par un fort ralentissement de la croissance de l'offre de main-d'œuvre.

Mais la situation de l'emploi semble se stabiliser et le taux de chômage, quelle qu'en soit la cause, reste faible, à seulement 4,3 %. Si les risques liés au marché du travail diminuent, que reste-t-il pour justifier de nouvelles baisses de taux?

L'inflation est supérieure d'environ un point de pourcentage à l'objectif de 2 % de la Fed, qu'elle a dépassé pendant cinq années consécutives. Entre-temps, le coup de fouet fiscal du "One Big Beautiful Bill" de l'administration Trump arrive cette année, en même temps qu'un énorme boom des investissements dans l'intelligence artificielle.

De plus, les conditions financières n'ont jamais été aussi souples depuis des années et la croissance annualisée du PIB est supérieure à son potentiel.

Kevin Warsh, le candidat de Trump pour remplacer Powell, a déclaré que la productivité alimentée par l'IA peut contribuer à réduire l'inflation et permettre à la Fed de réduire ses taux. Mais une forte productivité implique également une croissance plus rapide, et donc un taux d'intérêt neutre plus élevé, ou "r-star". Comme l'a dit Powell le mois dernier, la Fed est probablement déjà en territoire neutre.

PLUS BAS QUE LA SUISSE?

Dans le domaine des scénarios plausibles, qu'est-ce qui pourrait faire pencher la Fed vers des taux plus élevés? Ou, en d'autres termes, que faudrait-il pour que les marchés financiers intègrent la possibilité que le prochain mouvement de taux de la Fed soit une hausse?

Une inflation supérieure à 3 %, un taux de chômage inférieur à 4 % ou des signes évidents d'un boom de la croissance du PIB?

Ce qui est préoccupant, c'est que le biais dovish perçu de la Fed aujourd'hui et, plus particulièrement, à l'avenir, est ancré non pas dans les données, mais dans la politique.

Les attaques de l'administration Trump contre la banque centrale ont renforcé le sentiment de mainmise politique sur l'institution, et le remplacement de Powell par une nouvelle personne nommée par Trump en mai ne fera que renforcer cette perception.

Il est certainement indéniable que Trump veut des taux d'intérêt plus bas.

"Nous devrions avoir le taux d'intérêt le plus bas du monde", a déclaré M. Trump à Fox Business cette semaine. "La Suisse est à peu près le pays où les taux d'intérêt sont les plus bas. Ce pays devrait avoir les taux d'intérêt les plus bas du monde"

Le taux directeur de référence de la Suisse est de 0 %.

M. Trump a récemment plaisanté en disant qu'il poursuivrait M. Warsh en justice s'il ne baissait pas les taux d'intérêt dans le courant de l'année. Il a par la suite qualifié ce commentaire d'humour. Mais étant donné que son administration tente de limoger un gouverneur de la Fed et que le ministère de la Justice a ouvert une enquête criminelle sur la présidence, tout le monde ne verra pas cela comme une plaisanterie légère.

M. Trump ne plaisantait manifestement pas lors d'une interview accordée à NBC la semaine dernière, dans laquelle il déclarait que M. Warsh "n'aurait pas obtenu le poste" s'il avait indiqué qu'il souhaitait relever les taux d'intérêt.

Bien sûr, le président n'est que l'un des 12 votants lors d'une réunion politique, le spectre "faucons contre colombes" du FOMC pourrait être assez équilibré cette année, et la banque centrale est toujours une institution indépendante.

Il n'en reste pas moins que les marchés ne peuvent pas évaluer la probabilité d'une modification des taux d'intérêt en se fondant uniquement sur des données, et qu'ils doivent de plus en plus prendre en compte le poids politique attendu sur la balance. C'est une position inconfortable pour toutes les parties concernées.

