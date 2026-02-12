Relance du nucléaire, barrages, prudence sur l'éolien... : ce que contient la feuille de route énergétique de la France

Souveraineté, compétitivité, pouvoir d'achat, décarbonation. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a dévoilé jeudi 12 février les axes stratégiques de la nouvelle politique énergétique de la France, sujet d'intenses débats depuis trois ans, le gouvernement.

( AFP / LIONEL BONAVENTURE )

Combien de réacteurs nucléaires? Quelle part pour l'éolien et le solaire et les autres énergies ? Quelles sont les nouvelles trajectoires de production, et quelle est l'évolution attendue de la consommation?

• Relance massive du nucléaire

En rupture avec la précédente programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), qui prévoyait la fermeture de 14 réacteurs, la PPE3 acte la relance du nucléaire avec la construction de six réacteurs de nouvelle génération EPR2 , la possibilité d'en construire 8 autres, et la prolongation des réacteurs actuels.

Elle prévoit aussi une optimisation des 57 réacteurs du parc existant, avec une production attendue entre 380 à 420 TWh d'ici 2030 (320 TWh en 2023), alors que l'électricien EDF visait 400 TWh.

• L'éolien en mer confirmé

La PPE mise sur une accélération des installations, avec un objectif de 15 GW de puissance installée d'ici 2035, mais avec un léger décalage dans le temps pour la cible de 18 GW, désormais prévue pour 2037, pour mieux tenir compte des délais de raccordement.

• Objectif "réaliste" pour l'éolien terrestre et solaire

Les objectifs d'installations d'éoliennes et de champs photovoltaïques ont été "ajustés pour tenir compte des débats parlementaires du printemps 2025", qui ont été houleux, et du constat d'une stagnation de la consommation électrique nationale depuis deux ans, selon le document.

La PPE fixe "une évolution raisonnée du photovoltaïque" , qui produit aujourd'hui environ 30 gigawatts d'électricité. Il devrait représenter 48 GW d'ici 2030 et 55 à 80 GW en 2035 — contre 54 et 65 à 90 GW en 2035 dans la version mise à la consultation du public en mars dernier.

Alors que les éoliennes terrestres rencontrent parfois une opposition localement , le gouvernement veut "privilégier" les augmentations de puissance plutôt que la construction de nouveaux parcs. Il prévoit 31 GW en 2030 et 35 à 40 GW en 2035 (environ 24 GW aujourd'hui) -contre 33 GW en 2030 et 40 à 45 GW en 2035 dans la précédente version.

• Retour de l'hydroélectricité

L'adoption récente à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi a ouvert la voie à une relance des investissements dans l'électricité issue des barrages, jusqu'ici bloqués en raison d'un contentieux juridique avec Bruxelles.

La PPE prévoit d'augmenter à hauteur de 2,8 GW les capacités de barrages existants, dont 1,7 GW dans les stations de transfert d'énergie par pompage (STEP), qui contribuent à l'équilibre entre production et consommation électrique, grâce à leur fonction de stockage.

• Pari sur l'électrification

Le gouvernement fixe un objectif de production d'énergie décarbonée ambitieux en faisant le pari d'une croissance de l'électrification des usages.

Cette notion implique un recours accru à l'électricité pour réduire les énergies fossiles , donc carbonées (pétrole, gaz, fioul), dans les secteurs qui en consomment (transports, bâtiments, industrie).

Objectif : passer de 60% d'énergies fossiles dans la consommation d'énergie totale du pays à 60% d'énergies décarbonées en 2030.

• Énergies décarbonées non-électriques

En parallèle, le gouvernement veut aussi encourager le recours à des sources d'énergie non-électriques décarbonées "pour les usages de l'énergie difficilement électrifiables".

Pour le biométhane (gaz renouvelable), le gouvernement prévoit des objectifs importants de 47 à 82 TWh en 2035, en légère baisse par rapport à la version de mars.

Dans la chaleur renouvelable, il vise toujours 328 à 421 TWh en 2035, notamment avec la géothermie profonde et de surface.

Dans l'hydrogène décarboné, le gouvernement lisse les objectifs dans le temps: jusqu’à 4,5 GW pour 2030 et un nouvel objectif de 8 GW en 2035.

Il mise sur une "augmentation progressive de la consommation d'agrocarburants, notamment pour le transport aérien et maritime", avec une cible de 70 à 90 TWh en 2035.