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ROI-Pourquoi un pétrole à 100 dollars ne brisera pas le consommateur américain : McGeever
information fournie par Reuters 24/03/2026 à 00:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprend la chronique de lundi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Personne n'aime le pétrole cher, surtout aux États-Unis, où la conduite, les dépenses et l'activité économique à forte intensité énergétique sont si importantes. Mais malgré les craintes du contraire, le consommateur américain moyen n'a jamais été aussi bien équipé pour faire face à un pétrole à 100 dollars le baril.

Les ménages américains n'ont jamais été aussi riches en termes nominaux. Ils ont rarement été aussi bien lotis en termes relatifs. Le chômage est également historiquement bas et, ce qui est peut-être le plus important, le gaz et l'énergie représentent une part historiquement faible de la consommation.

Cela explique peut-être pourquoi les actions américaines ont surperformé leurs homologues mondiales depuis que les frappes conjointes des États-Unis et d'Israël sur l'Iran ont déclenché une guerre au Moyen-Orient, la fermeture du détroit d'Ormuz et l'un des pires chocs d'approvisionnement en énergie depuis des décennies.

Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont perdu environ 5 % depuis lors. Il s'agit d'un coup dur, qui a effacé plus de 3 000 milliards de dollars de la valeur des actions américaines. Mais la douleur pourrait être bien pire pour les entreprises et les ménages d'Europe, d'Asie et des marchés émergents, où les indices de référence ont chuté de 8 à 10 %.

2 % DES DÉPENSES EN GAZ ET EN ÉNERGIE

Au niveau global, les ménages américains semblent tout à fait capables de supporter les prix actuels du pétrole. L'essence et les produits énergétiques n'ont représenté que 2 % des dépenses totales de consommation au quatrième trimestre de l'année dernière, selon les données du Bureau of Economic Analysis , soit le pourcentage le plus bas des 80 dernières années, en dehors de la période perturbée par la pandémie de 2020-21.

À titre de comparaison, près de 3 % des dépenses ont été consacrées aux produits énergétiques en 2022, lorsque le pétrole brut américain CLc1 a culminé à 130 dollars, et plus de 4 % en 2008, lorsque le pétrole a atteint un pic record juste en dessous de 150 dollars. Elle a culminé à environ 6 % en 1980-1981.

Il est vrai que le dernier niveau de 2 % augmentera certainement si le prix du pétrole reste élevé pendant une période prolongée. Mais, même dans ce cas, la plupart des Américains devraient pouvoir le supporter. Comme l'ont montré les données de la Réserve fédérale la semaine dernière , les bilans des ménages ont rarement été aussi solides.

Au quatrième trimestre de l'année dernière, la valeur nette des ménages a atteint 794 % du revenu personnel disponible, soit le niveau le plus élevé depuis le début de l'année 2022. Si l'on remonte aux années 1950, la valeur nette des ménages américains selon cette mesure n'a été plus élevée que pendant trois trimestres, tous au cours de la période 2021-22, faussée par la pandémie.

INÉGALITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les Américains ne sont pas à l'abri des effets de la flambée des prix de l'énergie, cependant. Selon l'American Automobile Association, le prix moyen de l'essence à la pompe est de près de 4 dollars le gallon, soit une hausse de 35 % en un mois.

L'Administration de l'information sur l'énergie estime que la moyenne est légèrement inférieure, à 3,72 dollars, soit une hausse de 27 % depuis que la guerre a éclaté - le prix le plus élevé depuis deux ans et demi.

Rappelons toutefois que le prix du gaz a été constamment supérieur à 4 dollars pendant six mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, et qu'il a atteint 5 dollars en juin de la même année.

Il est toutefois important de rappeler que l'Amérique souffre d'une importante "inégalité énergétique". Les ménages à faibles revenus consacrent une part bien plus importante de leurs dépenses à l'essence et à l'énergie.

Une étude de la Fed réalisée l'année dernière a révélé qu'un ménage américain sur cinq est "accablé par l'énergie", ce qui signifie que le rapport moyen entre les dépenses énergétiques et le revenu disponible est de 25 %, contre seulement 7 % pour les ménages qui ne sont pas accablés par l'énergie. La plupart de ces ménages se situent dans les deux quintiles inférieurs de la distribution des revenus.

Pour l'administration Trump, ce serait un suicide politique que d'essayer de faire passer la flambée des prix de l'énergie pour autre chose qu'une mauvaise nouvelle. C'est d'autant plus vrai pour un président dont la cote de popularité est si faible à l'approche des élections de mi-mandat de novembre, qui pourraient voir les démocrates remporter les deux chambres du Congrès.

En outre, il se peut que la douleur soit encore plus grande. L'augmentation du prix du pétrole peut faire grimper les coûts dans l'ensemble de l'économie, ce qui signifie que les transports, la fabrication, les engrais, les plastiques, les produits chimiques et les denrées alimentaires pourraient tous coûter plus cher.

C'est pourquoi M. Trump s'efforce de faire baisser les prix du pétrole et, plus tôt dans la journée de lundi, il a déclaré que les frappes militaires contre les centrales électriques et les infrastructures énergétiques iraniennes seraient suspendues.

Certes, la situation est extrêmement mouvante et la résistance des Américains pourrait rapidement s'estomper, en particulier si le pétrole s'envole encore plus haut. Mais pour l'instant, les craintes d'un pétrole à 100 dollars qui briserait les reins des consommateurs américains semblent exagérées.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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