ROI-Pourquoi les droits de douane de Trump ont fait beaucoup de bruit, mais ont eu peu d'impact : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute au paragraphe 9 que l'administration Trump devrait annoncer son retrait de l'USMCA.) par Jamie McGeever

« Tarif douanier » est, comme chacun sait, le mot préféré de Donald Trump , et l’utilisation répétée de ce terme par le président américain a semé la peur sur les marchés l’année dernière, alors que son administration imposait unilatéralement le train de mesures commerciales le plus protectionniste depuis les années 1930. Mais les paroles ont été bien plus menaçantes que les actes. Cela fait un peu plus d’un an que Trump a proclamé son « Jour de la Libération », et le taux moyen des droits de douane aux États-Unis est inférieur à ce que beaucoup craignaient en avril 2025. Mais à un peu moins de 10 %, le taux effectif quotidien avant substitution reste quatre fois supérieur à son niveau de fin 2024 et, si l’on exclut l’année dernière, le plus élevé depuis le début des années 1940. Pourtant, les droits de douane ne pèsent pratiquement pas sur les marchés financiers aujourd’hui. Cela s’explique en partie par le fait que les guerres réelles ont remplacé les guerres commerciales dans la liste des préoccupations des investisseurs. Mais l’impact économique des droits de douane de Trump a également été loin d’être aussi grave que beaucoup le craignaient, peut-être parce que la guerre commerciale a coïncidé avec un essor technologique sans précédent.

Mais cette explication est-elle trop simpliste?

L’impact économique global du redécoupage de la carte du commerce mondial et des alliances géopolitiques reste inconnu et pourrait ne pas apparaître clairement avant des années. Des chocs négatifs et des surprises pourraient encore se produire.

STATISTIQUEMENT INSIGNIFIANT L’impact économique modéré des droits de douane au cours de l’année écoulée s’explique en partie par un fait simple: les prélèvements effectivement appliqués ont été inférieurs aux taux légaux. C’est là un argument clé d’un article publié en avril par la Brookings Institution , rédigé par Pablo D. Fajgelbaum, de l’université de Californie, et Amit Khandelwal, de l’université de Yale. Les auteurs constatent qu’en décembre dernier, environ 57 % des importations américaines entraient encore en franchise de droits. Cela inclut la plupart des marchandises en provenance du Canada et du Mexique dans le cadre de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC ) .

L’administration Trump devrait annoncer officiellement mercredi qu’elle ne prolongera pas la zone de libre-échange nord-américaine, en vigueur depuis 32 ans, mais cela ne fera que lancer un nouveau processus de révision, le pacte n’étant pas censé expirer avant le 1er juillet 2036.

Les droits de douane appliqués à la frontière sont généralement inférieurs aux taux officiels annoncés pour diverses raisons, telles que des lacunes juridiques et des accords spéciaux.

Par ailleurs, les mesures de rétorsion contre les droits de douane de Trump ont pour la plupart été modestes ou de courte durée, la Chine étant le seul partenaire commercial majeur à avoir apporté une réponse ferme et durable. L’essor de l’IA a également joué un rôle positif, les hyperscalers ayant investi des centaines de milliards de dollars pour s’assurer un approvisionnement en puces et autres infrastructures, ce qui a stimulé le commerce mondial. En conséquence, l’impact net des droits de douane sur l’activité économique n’a été que de 0,1 % à -0,1 % du PIB jusqu’en décembre, selon l’étude de Brookings.

Ces conclusions rejoignent l’analyse réalisée par The Budget Lab de l’université de Yale. Celui-ci estime que l’économie américaine subira une contraction de 0,1 % à long terme en raison des droits de douane, soit l’équivalent d’environ 30 milliards de dollars par an en dollars de 2025.

En d’autres termes, un impact statistiquement négligeable, du moins à court terme.

LES MARCHÉS CONTRE L'ÉCONOMIE RÉELLE

Mais essayez donc d’expliquer cela aux consommateurs américains, qui ont été contraints de payer environ 90 % des droits de douane instaurés par Trump. Une étude de la Réserve fédérale publiée en avril, a révélé que l’inflation excédentaire des biens de base depuis janvier 2025 était entièrement due aux droits de douane. Mais ce même document suggérait également que la répercussion sur les prix des biens était pratiquement terminée. En d’autres termes, il s’agissait d’une hausse ponctuelle des prix, comme l’avait fait valoir l’administration Trump. Si cela s’avère exact, ce serait une bonne nouvelle pour les Américains, dont le taux d’épargne personnel moyen est tombé sous la barre des 3 %, son plus bas niveau depuis quatre ans , en partie à cause de la hausse des prix.

Mais il y a aussi un autre aspect à cette histoire. Les droits de douane constituent une taxe pour celui qui les paie, c’est-à-dire généralement le consommateur. Mais ils représentent également une source immédiate de recettes publiques, qui ont atteint 264 milliards de dollars l’année dernière. Ce montant est plus de trois fois supérieur aux recettes de 2024 et représente 0,83 % du PIB, soit le niveau le plus élevé depuis plus d’un siècle.

En théorie, ces recettes devraient à terme être réinjectées dans l’économie par le biais de baisses d’impôts ou d’une augmentation des dépenses publiques, compensant ainsi en partie l’impact sur les consommateurs.

UNE ÉVOLUTION PROGRESSIVE?

Les investisseurs ne doivent toutefois pas baisser la garde.

Si l’incertitude commerciale s’est atténuée, elle reste néanmoins très élevée. Selon la Tax Foundation, la politique tarifaire américaine a changé plus de 50 fois depuis le début du second mandat de Trump. Et il y a peu de raisons de croire que ce soit fini, compte tenu de la propension de l’administration Trump à utiliser les droits de douane comme moyen de pression dans les négociations de politique étrangère.

Les investisseurs ont pour la plupart fait fi de ces inquiétudes. «Les marchés se sont en réalité assez détachés de ce qui se passe dans l’économie réelle», explique Rebecca Harding, économiste spécialisée dans le commerce et autrice dont le dernier ouvrage, «The World at Economic War», a été publié à la fin de l’année dernière. Mais l’incertitude commerciale accrue continuera probablement à faire grimper le coût des échanges internationaux et à compliquer la mise en place de nouvelles routes commerciales.

Les grandes entreprises pourront peut-être s’en accommoder, mais les petites et moyennes entreprises (PME) risquent d’éprouver des difficultés.

Avec le recul, on peut affirmer sans se tromper que les prédictions catastrophistes de nombreux économistes concernant les droits de douane étaient loin de la réalité, mais il pourrait simplement s’agir d’une question de délai. Le Brexit offre un parallèle édifiant . Après le vote en faveur de la sortie de l’Union européenne en 2016, l’économie britannique ne s’est pas effondrée immédiatement. Mais dix ans plus tard, il est largement admis que les dégâts économiques ont été considérables.

La question de savoir si l’impact économique des droits de douane sur les États-Unis se fera sentir de manière aussi progressive reste ouverte, mais mérite d’être posée.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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