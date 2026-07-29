ROI-Les rendements obligataires élevés vont-ils freiner Wall Street ? Pas nécessairement : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article publié le 28 juillet, sans modification du texte) par Jamie McGeever

L'économie américaine semble entrer dans une nouvelle ère caractérisée par des taux obligataires élevés pendant plus longtemps. En théorie, cela devrait constituer un environnement plus difficile pour les investisseurs en actions, mais les performances exceptionnelles de Wall Street ces dernières années suggèrent que ce n'est pas nécessairement le cas. Les rendements des bons du Trésor ont atteint ces dernières semaines de nouveaux sommets depuis plusieurs années , le rendement à 30 ans ayant atteint son plus haut niveau depuis le milieu des années 2000. Les rendements, qui avaient atteint un plancher après la crise financière mondiale de 2008, ont augmenté lorsque la Réserve fédérale a commencé à relever de manière agressive ses taux d’intérêt en 2022 pour lutter contre l’inflation. Ils sont restés élevés depuis lors, même si le taux directeur a été progressivement abaissé en 2024 et 2025, et ils remontent actuellement, les investisseurs obligataires anticipant une reprise du resserrement monétaire de la Fed.

Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs en actions? Intuitivement, la hausse des coûts d’emprunt devrait constituer un frein pour les actions. D’un point de vue macroéconomique, ils rendent plus coûteux l’emprunt, la consommation et l’investissement pour les consommateurs et les entreprises. Toutes choses égales par ailleurs, cela devrait peser sur la croissance économique et les bénéfices des entreprises. La hausse des coûts d’emprunt est particulièrement préoccupante pour les géants américains du cloud tels qu’Alphabet GOOGL.O , Microsoft MSFT.O , Meta

META.O et Amazon AMZN.O , qui épuisent rapidement leurs flux de trésorerie disponibles et se tournent de plus en plus vers les marchés de la dette pour financer le boom des dépenses d’investissement dans l’IA, qui se chiffre à mille milliards de dollars .

Du point de vue de l’investissement, la hausse des rendements obligataires rend les actifs à revenu fixe plus attractifs par rapport aux actions, réduisant ainsi ce que l’on appelle la prime de risque des actions. Plus important encore, des rendements plus élevés se traduisent par un taux d’actualisation plus élevé, ce qui réduit la valeur actuelle des bénéfices futurs – une préoccupation particulière pour le secteur technologique et d’autres secteurs sensibles à la croissance.

Bien sûr, des bénéfices solides peuvent compenser la hausse des rendements obligataires, comme l’ont démontré ces dernières années les « Magnificent Seven », les sept géants américains de la technologie. Mais les actions de certaines de ces entreprises, notamment Tesla TSLA.O , Microsoft et Meta, ont fortement chuté cette année et se trouvent désormais en marché baissier d’un point de vue technique. Même l’indice « SOX » de Philadelphie, qui regroupe les valeurs du secteur des semi-conducteurs .SOX et qui connaissait jusqu’alors une forte progression, est désormais entré en territoire baissier. Ces baisses pourraient simplement refléter les inquiétudes croissantes des investisseurs quant à la pérennité – et à la rentabilité – de la frénésie de dépenses dans l’IA, mais elles pourraient également indiquer que la hausse des rendements obligataires commence à peser sur la performance des actions pour toutes les raisons évoquées ci-dessus.

RÉSULTATS ET CROISSANCE DU PIB

Mais il suffit de prendre un peu de recul pour voir l’autre facette de cet argument. Les indices S&P 500 .SPX , Dow Jones Industrials .DJI et Russell 2000 .RUT , qui regroupent les petites capitalisations, ne sont tous qu’à 3 % de leurs plus hauts historiques. Certes, le Nasdaq .IXIC a reculé de 8 % par rapport à son pic du 1er juin, mais cet indice à forte composante technologique a nettement surperformé les trois autres indices de référence ces dernières années. Cela ne ressemble guère à un marché boursier en difficulté.

Tout bien considéré, Wall Street semble toujours bien supporter la hausse des rendements obligataires, ce qui indique que les investisseurs en actions se concentrent davantage sur une croissance plus forte que sur les craintes budgétaires ou inflationnistes.

Il existe de bonnes raisons pour lesquelles les acheteurs pourraient être tentés de continuer à investir massivement dans les actions malgré la perspective de taux obligataires plus élevés pendant plus longtemps.

La hausse des rendements n’est pas automatiquement un facteur baissier si elle est alimentée par une forte croissance nominale et des bénéfices solides, ce qui semble actuellement être le cas.

La croissance nominale annualisée du PIB au premier trimestre s’est établie à un peu moins de 6 % – et une croissance du PIB réel d’environ 2 % cette année maintiendrait la croissance nominale à un niveau proche de celui-ci, voire supérieur. Certes, l’inflation est supérieure à l’objectif et tenace, mais elle ne part pas en vrille.

Parallèlement, les prévisions de croissance des bénéfices avancent à un rythme extraordinaire: près de 40 % pour le deuxième trimestre et près de 30 % pour l’année civile. Il convient toutefois de noter que ces espoirs reposent en grande partie sur l’IA, près de 75 % de la croissance des bénéfices pour la période d’avril à juin devant provenir des secteurs des technologies et des services de communication.

RETOUR À LA NORMALE?

Peut-être assistons-nous à un retour à un environnement boursier moins dépendant de l’expansion des multiples que lors des dernières décennies. Comme le souligne Jim Caron, de Morgan Stanley Investment Management, la réévaluation du marché obligataire à la suite de l’« anomalie » des taux zéro des années d’avant la pandémie montre que les investisseurs se détournent peu à peu de leur « obsession » pour la politique accommodante de la Fed et accordent davantage de crédit à la perspective d’une croissance durable.

“Quelle est la plus grande idée fausse du marché? À mon avis, c’est l’idée que des taux plus élevés signifient automatiquement une récession”, a écrit Caron le mois dernier, ajoutant qu’une hausse “désordonnée” des rendements à long terme est préoccupante, mais uniquement si elle est alimentée par les déficits plutôt que par la croissance.

Bien sûr, la situation budgétaire sous-jacente des États-Unis n’est guère encourageante, et on peut affirmer sans risque que les investisseurs ne misent pas sur un regain soudain de discipline budgétaire à Washington. Avec la flambée des dépenses de défense et des paiements d’intérêts, le déficit fédéral n’est pas près de se résorber. Cela devrait constituer un plancher – ou peut-être un tremplin – pour la prime de terme et les rendements à long terme. Si cela devient, à terme, le principal moteur de la hausse des rendements obligataires – plutôt qu’une ruée vers les capitaux pour alimenter un boom technologique –, alors les actions pourraient être en difficulté.

Mais, pour l’instant, des résultats solides et une croissance stable et soutenue semblent aider les actions à s’accommoder de la hausse des rendements obligataires. Nous saurons peut-être bientôt s’il s’agit là d’une nouvelle norme ou simplement du calme avant la tempête.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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