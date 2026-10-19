ROI-Les déséquilibres mondiaux croissants risquent d'amplifier un dénouement chaotique de l'IA : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Les déséquilibres mondiaux ne cessent de s’aggraver: d’un côté, le déficit commercial américain, et de l’autre, les excédents asiatiques colossaux, font peser des risques croissants sur les économies et les marchés du monde entier. L’IA est au cœur de ce phénomène.

Le déficit commercial américain s’est creusé en août pour atteindre 105,6 milliards de dollars, son plus haut niveau depuis 17 mois. Cette évolution s’explique par une hausse de 4,3 % des importations, qui ont atteint un niveau record de 420,8 milliards de dollars, les entreprises s’étant ruées sur les puces informatiques, les équipements et les matériaux nécessaires à un déploiement de l’IA sans précédent. Un document publié en août par la Banque fédérale de réserve de Minneapolis estimait qu’environ 70 % des dépenses d’investissement des entreprises américaines liées à l’IA concernaient des biens importés.

Une grande partie de ces livraisons provient d’une poignée de pays d’Asie, tels que la Corée du Sud, Taïwan et la Chine, dont les excédents commerciaux ont explosé pour atteindre des niveaux historiques ces derniers mois. Les exportations chinoises ont bondi de 22 % cette année.

Les économistes de Barclays estiment que les semi-conducteurs, ainsi que les équipements et composants de traitement automatique des données, représentent près des deux tiers de ce total. La contribution des biens liés à l’IA à l’essor des exportations de la Corée du Sud et de Taïwan est encore plus importante. Les exportations de la Corée du Sud ont bondi de 83,5 % en septembre par rapport à l’année précédente, les expéditions de semi-conducteurs ayant plus que triplé, tandis que l’excédent de Taïwan en septembre a atteint 23,6 milliards de dollars, un record mensuel.

Compte tenu de ces flux incessants, la Chine est en bonne voie pour enregistrer cette année un deuxième excédent commercial annuel consécutif de plus de 1 000 milliards de dollars, tandis que la Corée du Sud et Taïwan pourraient afficher un excédent cumulé de 1 000 milliards de dollars sur leur balance courante l’année prochaine, selon Brad Setser du Council on Foreign Relations.

Les excédents asiatiques combinés sont, pour l’essentiel, réinvestis dans des actifs américains, principalement des actions, alors que les investisseurs étrangers se ruent sur le trésor qui se profile au bout de l’arc-en-ciel américain de l’IA.

Ces soldes extérieurs qui ne cessent de se creuser font sonner l’alarme. Les responsables du Fonds monétaire international et d’autres institutions internationales avertissent que ces déséquilibres peuvent fausser les prix des actifs et gonfler des bulles financières, une dynamique qui, selon de nombreux analystes, est déjà à l’œuvre. Les conséquences d’un dénouement rapide et désordonné pourraient être extrêmes, pouvant notamment inclure une forte dépréciation du dollar américain, une volatilité considérable à Wall Street et une flambée soudaine des taux d’intérêt mondiaux. Les turbulences qui ont secoué les marchés boursiers mondiaux la semaine dernière en ont peut-être donné un avant-goût.

VERS WALL STREET

Les déficits commerciaux américains et les exportations asiatiques vertigineuses ne sont pas un phénomène nouveau, mais ce qui a changé ces dernières années, c’est la destination des excédents.

Autrefois, les excédents asiatiques étaient généralement réinvestis dans des bons du Trésor américain, les banques centrales asiatiques cherchant à constituer leurs réserves de devises étrangères. En conséquence, les rendements obligataires américains étaient plafonnés, la demande des consommateurs américains était soutenue et les économies des deux côtés de l’Atlantique continuaient de croître.

Mais ces excédents affluent désormais vers Wall Street.

Les données publiées vendredi par Treasury International Capital (TIC) ont montré que les achats nets de titres américains par les investisseurs étrangers en août ont bondi à 279,2 milliards de dollars, un montant record pour un seul mois. La grande majorité de ces achats provenait du secteur privé, dont plus de la moitié a été investie en actions: le secteur privé étranger a ainsi acheté pour 131,9 milliards de dollars d’actions, ce qui représente le deuxième plus important afflux jamais enregistré, derrière les 144,7 milliards de dollars de juin. Les entrées nettes du secteur privé étranger vers les actions américaines au cours des 12 mois clos en août se sont élevées à 844 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 30 % par rapport à l’année précédente.

Les investissements affluent également vers le marché américain de la dette d’entreprise, où les émissions des hyperscalers et d’autres acteurs impliqués dans le développement de l’IA ont explosé. Les achats étrangers d’obligations d’entreprises américaines au cours des 12 mois clos en août ont totalisé 464 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 30 % sur l’année.

Tout le monde, semble-t-il, veut prendre part à la frénésie de l’IA.

Bien sûr, cette concentration accroît le risque d’une sortie désordonnée lorsque ces marchés se retourneront. Nous en avons déjà eu un aperçu la semaine dernière. L’indice des puces électroniques de Philadelphie ( .SOX ) a chuté vendredi pour la huitième journée consécutive, enregistrant ainsi sa plus longue série de baisses depuis octobre 2008. L’indice a perdu 11,5 % la semaine dernière.

Parallèlement, bon nombre des obligations émises pour financer la construction de centres de données sont récemment tombées en situation de détresse, sous la barre des 80 centimes pour un dollar.

“Dans un scénario catastrophe, nous pourrions assister à une correction du marché qui se répercuterait en cascade sur l’écosystème de l’IA, fortement endetté et interconnecté. Compte tenu de l’importance des positions transfrontalières sur les actifs liés à l’IA, les pertes pourraient se propager à l’échelle mondiale”, a écrit la semaine dernière la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva .

Si elle a raison, le dénouement de la bulle de l’IA pourrait prendre une tournure désastreuse.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (et ROI), votre nouvelle source incontournable de commentaires financiers internationaux. Suivez ROI sur LinkedIn et X.

Et écoutez le podcast quotidien “Morning Bid” sur Apple, Spotify ou l’application Reuters. Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.