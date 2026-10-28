ROI-Le zinc polarisé devient un terrain d'affrontement entre haussiers et baissiers : Andy Home

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(Reproduit tel quel pour d'autres abonnés. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Andy Home

Des positions longues et courtes record ont entraîné une impasse entre les haussiers et les baissiers sur le zinc à la Bourse des métaux de Londres (LME).

La communauté des gestionnaires de fonds est divisée en deux camps quant à savoir si la remontée inattendue des cours de cette année est terminée ou si elle marque simplement une pause.

Les gestionnaires d’actifs ont accumulé des positions courtes record sur le contrat de zinc de Londres. Mais les positions longues des fonds sont également proches de niveaux records. Cette tension se manifeste par une forte volatilité des cours et une pression croissante sur les échéances proches.

L’absence flagrante de tout consensus sur les prix reflète un marché physique tout aussi polarisé, parfaitement illustré par le Groupe d’étude international sur le plomb et le zinc (ILZSG) dans son dernier point statistique.

LA FÊTE ATTENDUE SE TRANSFORME EN FAMINE

Lorsque l’ILZSG s’était réuni à la même période l’année dernière, il s’attendait à ce qu’une offre minière solide et une production raffinée en hausse dépassent largement la demande, avec un excédent de 271 000 tonnes métriques.

Selon la dernière évaluation du groupe, le marché mondial connaîtra cette année un déficit d’approvisionnement de 88 000 tonnes.

Cette révision s’explique entièrement par l’évolution du côté de l’offre. La demande ne progresse pratiquement pas, ce qui reflète l’exposition du zinc, via l’acier galvanisé, au secteur de la construction, qui est en berne partout, en particulier en Chine.

Mais l’offre de zinc a surpris à la baisse.

Au lieu de croître comme prévu, la production mondiale de zinc extrait devrait reculer de 2,6 % en glissement annuel en 2026, en raison à la fois de la fermeture de la mine Lady Loretta de Glencore GLEN.L en Australie, de la baisse de la teneur des minerais à la mine Red Dog de Teck Resources

TECKb.TO en Alaska et de perturbations imprévues à la mine de Garpenberg de Boliden BOL.ST en Suède.

La tension sur les marchés des matières premières a fait plonger les tarifs de traitement des fonderies dans une zone négative sans précédent, obligeant de nombreuses fonderies à vivre des ventes de sous-produits tels que l’acide sulfurique.

Les fonderies chinoises l'emportent dans la concurrence acharnée pour les concentrés de zinc. La production chinoise de zinc raffiné devrait augmenter de 3,7 % cette année par rapport à 2025, tandis que la production dans le reste du monde devrait reculer de 2,0 %.

Il en résulte un marché physique polarisé, avec la Chine en excédent et tous les autres pays en pénurie de métal.

LA HAUSSE DES EXPORTATIONS CHINOISES

Les exportations chinoises contribuent à rééquilibrer le marché mondial, grâce à un écart d’arbitrage croissant avec le LME.

La Chine a expédié 111 000 tonnes de zinc raffiné en août et septembre, selon le World Bureau of Metal Statistics, qui recueille les chiffres officiels des douanes.

Sans surprise, ces flux ont été acheminés vers des entrepôts agréés par le LME, notamment à Hong Kong, à Singapour et dans le port taïwanais de Kaohsiung.

La Chine a toujours été un importateur net de zinc raffiné, et la dernière fois qu’elle a exporté de tels volumes remonte à 20 ans, avant que Pékin n’impose des droits à l’exportation en 2008.

PRESSION CONTINUE SUR LES ÉCHÉANCES

Les livraisons chinoises ont permis aux stocks du LME de remonter, passant d’un plus bas de 92 550 tonnes en août à 165 650 tonnes, mais les arrivages sont rapidement écoulés.

La semaine dernière a enregistré 26 300 tonnes d’annulations nettes, et la quantité de métal en attente de chargement physique représente désormais près de 20 % du total des stocks officiels. Les stocks hors warrant, quant à eux, restent extrêmement faibles, à seulement 11 261 tonnes.

La pression à la hausse qui pèse sur le contrat du LME depuis juillet s'intensifie à nouveau.

La prime au comptant par rapport au métal à trois mois

CMZN0-3 est passée de moins de 50 dollars la tonne à 118 dollars la tonne au cours de la semaine dernière.

Le zinc à trois mois CMZN3 a rebondi après avoir atteint son plus bas niveau le 15 octobre à 3 650 dollars la tonne, pour atteindre mardi un plus haut à 3 855 dollars, ce qui suggère que les haussiers ont le dessus.

Reste à voir combien de temps cela durera.

UN SOULAGEMENT L'ANNÉE PROCHAINE?

Les baissiers du zinc peuvent se réjouir des prévisions de l’ILZSG pour l’année prochaine.

Le groupe prévoit une hausse de l’offre minière de 3,0 % en glissement annuel en 2027, ce qui ramènerait le marché mondial à un léger excédent d’offre de 25 000 tonnes.

Il s’agit toutefois d’une prévision très marginale sur un marché mondial de 14 millions de tonnes.

Il convient également de noter que l’ILZSG s’attendait à une hausse de la production minière cette année, ce qui n’a pas été le cas.

La dynamique à court terme dépendra de la capacité de la Chine à maintenir ce rythme d’exportations. Même les fonderies chinoises, pourtant extrêmement compétitives, semblent avoir du mal à s’approvisionner en matières premières.

Les importations de concentrés de zinc du pays ont augmenté de 30 % en glissement annuel en 2025 mais les volumes importés n’ont progressé que de 0,6 % en glissement annuel au cours des neuf premiers mois de 2026.

À l’heure actuelle, tout reste encore à jouer et la bataille entre haussiers et baissiers semble devoir se poursuivre encore quelque temps.

(Les opinions exprimées ici sont celles d’Andy Home , chroniqueur pour Reuters.)

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