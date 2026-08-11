ROI-Le taux de chômage reste le repère de référence de la Fed en matière de marché du travail : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduction de la chronique de lundi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Malgré toutes les mises en garde contenues dans le dernier rapport sur l'emploi aux États-Unis , selon lesquelles la Réserve fédérale devrait réfléchir à deux fois avant de relever ses taux d'intérêt, le principal indicateur de la santé du marché du travail semble indiquer qu'elle devrait justement le faire. Les chiffres officiels publiés vendredi ont révélé une baisse inattendue du nombre d’emplois dans l’économie et un ralentissement de la croissance des salaires en juillet. Mais le taux de chômage est tombé à 4,1 %, son plus bas niveau depuis plus d’un an, eta poursuivi sa tendance à la baisse depuis le pic récent de 4,5 % atteint en novembre. Un taux de chômage de 4,1 % reflète, à tous égards, une économie en situation de plein emploi ou proche de celui-ci. De plus, il passe désormais sous le seuil que de nombreux observateurs, y compris les responsables de la Réserve fédérale, considèrent comme le taux de chômage « naturel » à long terme, qui ni n’alimente ni nefreine l’inflation. Ce chiffre théorique est parfois appelé « taux de chômage non accélérateur de l’inflation » (NAIRU). L’estimation médiane du taux de chômage à long terme figurant dans le « Summary of Economic Projections » trimestriel de la Fed s’est établie à 4,2 % ces deux dernières années. Le taux de chômage est désormais repassé sous cette projection à long terme pour la première fois depuis plus d’un an.

PRESSIONS SUR LES PRIX

Torsten Slok, économiste en chef chez Apollo Global Management, prend un peu plus de recul et note que le chômage se situe à 4,5 % ou en dessous — la limite supérieure de la fourchette d’estimation du NAIRU à long terme de la Fed — depuis 58 mois consécutifs. Il s’agit de la plus longue période jamais enregistrée, ce qui montre que le marché du travail se trouve en « situation de demande excédentaire » depuis un temps inhabituellement long, explique M. Slok. Un taux de chômage étonnamment bas contribue certainement à expliquer pourquoi l’inflation est restée au-dessus de l’objectif pendant si longtemps.

Des estimations plus basses du NAIRU signifient que le chômage devrait être encore plus faible pour exercer une pression à la hausse sur l’inflation. Une estimation modélisée par la Fed de Kansas City du taux de chômage naturel à long terme — ou « U-star » — s’élevait à 4,3 % en juillet, son plus bas niveau depuis près de deux ans. Il s’agit là de mesures théoriques. Parmi la multitude d’indicateurs concrets du marché du travail américain, allant de l’ des offres d’emploi « JOLTS » aux demandes d’allocations chômage, en passant par les emplois non agricoles et la croissance des salaires, le taux de chômage occupe la première place parmi ses pairs. Ou, comme le dit Slok, « le meilleur repère ». Ce point de vue est généralement partagé au sein du Comité fédéral de l’open market (FOMC), chargé de fixer les taux d’intérêt de la Fed. Le président de la Fed de Richmond, Thomas Barkin, l’a affirmé après la publication des chiffres de juillet. Le gouverneur Christopher Waller a tenu des propos similaires le mois dernier, et la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, a abondé dans ce sens en juin. L’ancien président de la Fed, Jerome Powell, a lui-même souligné à plusieurs reprises, au fil des ans, l’importance du taux de chômage. On comprend aisément pourquoi. Il est bien connu, facile à comprendre et mis à jour régulièrement. Malgrédes différences méthodologiques et de calcul, il est également généralement comparable à celui d’autres pays. Cela en fait un indicateur assez fiable de la vigueur relative du marché du travail américain à l’échelle mondiale. Le taux de chômage étant considéré comme un bon indicateur de la marge de manœuvre — ou de son absence — de l’économie, il constitue souvent un élément clé dans les modèles économiques tels que la « règle de Taylor », qui estime le niveau des taux d’intérêt offrant à la Fed les meilleures chances d’atteindre ses doubles objectifs en matière d’inflation et d’emploi.

SIGNES D’ALERTE

Bien sûr, il est dangereux d’accorder trop d’importance à un seul indicateur, et Jerome Powell a également répété à plusieurs reprises que le FOMC examinait la « totalité » des données. Et à juste titre. Il est désormais bien établi que le marché de l’emploi est fortement faussé par la diminution de l’offre de main-d’œuvre. Le taux d’activité (LFPR), hors distorsions liées à la pandémie en 2020-2021, est à son plus bas niveau depuis plus de 50 ans. Cette tendance s’est accélérée ces deux dernières années, les problèmes sociétaux post-pandémiques étant considérés comme un frein à la recherche d’emploi. De nombreux baby-boomers disposant d’une confortable épargne-retraite,gonflée par la hausse des marchés boursiers, ont peut-être eux aussi quitté la population active.

Mais la plupart des analystes affirment que les politiques anti-immigration agressives du président Donald Trump sont la principale raison pour laquelle l’offre de main-d’œuvre s’est effondrée. Cela suggérerait que le taux de chômage est maintenu artificiellement bas pour de « mauvaises » raisons. À tel point que l’ de croissance de l’emploi à seuil de rentabilité — c’est-à-dire le rythme d’embauche nécessaire pour empêcher le taux de chômage d’augmenter — est désormais proche de zéro, voire inférieure à zéro, comme l’indiquent les données de juillet. Aucun des 68 participants à une enquête de Reuters n’avait prévu de baisse nette de l’emploi en juillet, et les révisions à la baisse importantes des chiffres des mois précédents font que la moyenne mobile sur trois mois de la croissance des emplois non agricoles a chuté à seulement 20 000, contre 142 000 en mai. Par ailleurs, la croissance des salaires s'est également ralentie en juillet, avec des taux de croissance mensuels et annuels des salaires moyens s'établissant respectivement à 0,1 % et 3,2 %, tous deux inférieurs à toutes les prévisions d'un sondage Reuters mené auprès de dizaines de participants. En ce qui concerne la position de la Fed sur les taux d’intérêt, ce ralentissement ne suffira probablement pas à contrebalancer un taux de chômage historiquement bas et cinq années — et ce n’est pas fini — d’inflation supérieure à l’objectif de 2 % fixé par la Fed. Du moins, pas encore. Si le chômage reste faible, même pour de « mauvaises » raisons, la pression à la hausse sur les taux devrait persister.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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