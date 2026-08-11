Boeing cède ses projets technologiques à la startup Archer en échange d'une participation

Archer is working to win final US certificaiton of an air taxi that would shuttle travelers from downtown New York to airports in less than 15 minutes ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

Boeing a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec la jeune entreprise Archer Aviation, lui cédant ses projets de taxis volants et deux autres technologies en échange d'une entrée à son capital.

L'accord prévoit qu'Archer prendra le contrôle de SkyGrid et Wisk, spécialisés dans le vol autonome, ainsi que d'Insitu, qui développe des drones notamment militaires. Boeing prendra en échange jusque 20% du capital d'Archer.

L'opération a été saluée par les marchés, le titre Archer s'appréciant de près de 10% à la mi-journée à la Bourse de New York. de son côté l'action Boeing ne gagnait que 0,30%.

Archer souhaite développer une offre de taxis volants, qu'elle pourrait déployer à New York, permettant de relier Manhattan aux aéroports en moins de 15 minutes.

Son objectif est de disposer d'appareils pour les Jeux olympiques de Los Angeles, en 2028, afin de démontrer ses capacités industrielles en la matière.

En mettant la main sur les projets de Boeing, la jeune entreprise espère accélérer le développement de ses appareils et arriver plus vite sur le marché, selon le communiqué commun des deux entreprises.

"Il s'agit d'un tournant décisif pour Archer et l'avenir de l'intelligence artificielle (IA) physique dans l'aérospatial et la défense", a déclaré le directeur général de l'entreprise, Adam Goldstein, cité dans le communiqué.

L'accord prévoit également "une collaboration et un partage de technologies" entre les deux partenaires, qui permettra à Boeing de garder accès à celles développées par Wisk, actuellement comme à l'avenir.

Lors de la présentation de ses résultats en mai dernier, Archer avait affirmé avoir mené à bien la troisième phase de la certification - qui en compte quatre - par l'Agence fédérale de l'aviation (FAA) pour son taxi aérien Midnight. L'entreprise doit publier ses résultats trimestriels lundi.