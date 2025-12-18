ROI-Le remaniement de la direction générale de BP pourrait ouvrir la voie à une méga-fusion : Bousso

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Ron Bousso

La nomination surprise de Meg O'Neill en tant que première directrice générale extérieure de BP offre à la compagnie pétrolière britannique, qui pèse 90 milliards de dollars, trois choix stratégiques clairs pour aller de l'avant: construire, acheter ou être acheté.

BP BP.L a annoncé mercredi que Murray Auchincloss, le directeur général, quitterait ses fonctions le lendemain et que Meg O'Neill, actuelle directrice générale de la société australienne Woodside Energy WDS.AX , lui succéderait en avril. Carol Howle, responsable du trading de BP, assurera l'intérim jusqu'à cette date.

Ce remaniement de la direction est le signe le plus clair qu'Albert Manifold, le président de BP, qui a lui-même pris ses fonctions le 1er octobre, a l'intention de réorganiser en profondeur la compagnie pétrolière, en proie à des difficultés depuis longtemps.

Ce remaniement fait suite à trois années tumultueuses pour cette entreprise énergétique vieille de 116 ans, qui ont été marquées par des changements de direction, la refonte d'une stratégie ratée en matière d'énergies renouvelables, la pression d'investisseurs activistes et des rumeurs insistantes sur l'acquisition prochaine de l'entreprise.

"Des progrès ont été réalisés ces dernières années, mais une rigueur et une diligence accrues sont nécessaires pour opérer les changements transformateurs nécessaires afin de maximiser la valeur pour nos actionnaires”, a déclaré Albert Manifold dans un communiqué mercredi.

UN EMPLOI DE RÊVE?

Meg O'Neill, de nationalité américaine, deviendra non seulement la première directrice générale extérieure de BP, mais aussi la première femme à diriger une grande compagnie pétrolière occidentale. Ces dernières années, elle a supervisé l'expansion de Woodside, qui est devenu un acteur majeur dans le secteur du gaz naturel liquéfié.

Cependant, prendre la direction de BP est un travail d'une toute autre ampleur.

Murray Auchincloss est devenu directeur général en janvier 2024 après la démission surprise de Bernard Looney en septembre 2023 pour avoir menti au conseil d'administration au sujet de ses relations personnelles avec des employés.

Murray Auchincloss a radicalement inversé l'ambitieuse stratégie de transition énergétique de son prédécesseur, en abandonnant les projets de réduction de la production de pétrole et de gaz de BP et en développant ses activités dans le domaine des énergies renouvelables.

Sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Management, Murray Auchincloss s'est engagé en février à recentrer les activités de BP sur ses activités traditionnelles, alors que les rendements des énergies renouvelables s'amenuisaient.

BP a relancé sa division pétrole et gaz avec plusieurs nouveaux projets en amont dans le golfe du Mexique, en Irak et en Libye, ainsi qu'avec une découverte majeure de pétrole au Brésil .

L'entreprise, qui a pompé 2,36 millions de barils équivalent pétrole par jour (boepd) en 2024, vise désormais à augmenter légèrement ce chiffre pour atteindre 2,3 à 2,5 millions de boepd d'ici à 2030.

BP a également lancé une campagne de réduction des coûts de 4 à 5 milliards de dollars d'ici 2027 et a réduit cette année de 5 % ses effectifs mondiaux , soit près de 90 000 personnes.

Ces changements semblent avoir été bien accueillis par les investisseurs.

Les actions de BP ont augmenté de 10 % depuis le début de l'année, surpassant Shell SHEL.L , Chevron CVX.N et TotalEnergies TOTAL.GH .

Meg O'Neill hérite donc d'une entreprise qui évolue dans la bonne direction.

Mais elle aura désormais pour tâche d'améliorer encore les performances opérationnelles et financières de BP sous la supervision d'Albert Manifold, qui semble beaucoup plus impliqué dans la gestion quotidienne de l'entreprise que ses récents prédécesseurs.

Le pari le plus sûr pour Meg O'Neill serait probablement de poursuivre la croissance de la division amont de BP en y consacrant davantage de liquidités pour développer la production ou acquérir des actifs. La société prévoit actuellement de dépenser environ 10 milliards de dollars dans le pétrole et le gaz, sur un budget total de dépenses en capital de 13 à 15 milliards de dollars par an entre 2025 et 2027.

Il est également probable qu'elle s'en tienne aux plans de son prédécesseur, voire qu'elle les dépasse, en procédant à des désinvestissements pour un montant de 20 milliards de dollars entre 2025 et 2027, afin de réduire le lourd fardeau de la dette de BP.

Les prévisions de baisse des prix du pétrole l'année prochaine, dans un contexte d'augmentation de l'offre mondiale, compliqueront toutefois la tâche de Meg O'Neill.

MEILLEUR C'EST PLUS RISQUÉ

Paradoxalement, plus BP sera performante l'année prochaine, plus son avenir sera incertain.

Ces dernières années, on a beaucoup spéculé sur le rachat de BP par un rival plus important. En juin, Shell a exclu d'acheter BP après que les médias ont rapporté qu'elle avait l'intention de le faire. D'autres entreprises, dont Exxon Mobil

XOM.N , Chevron et la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis Adnoc, auraient envisagé de faire une offre pour BP.

Certes, l'acquisition de la major britannique de l'énergie serait une opération extrêmement coûteuse et complexe, qui nécessiterait de longues autorisations réglementaires et des cessions massives. L'intégration de l'entreprise prendrait également des années, avec de nombreuses embûches en cours de route.

Toutefois, le secteur étant de plus en plus convaincu que la demande de pétrole et de gaz restera soutenue pendant des décennies malgré la transition énergétique, la consolidation est devenue plus attrayante, car elle offre aux entreprises la possibilité d'augmenter leur taille et de réduire leurs coûts opérationnels.

La croissance récente et le succès du portefeuille en amont de BP en font donc une perspective attrayante pour un rival, tel que Shell, qui cherche à accroître sa production de pétrole et de gaz à court et à long terme.

La nomination de Meg O'Neill montre que le conseil d'administration de BP veut continuer à se battre pour l'avenir de l'entreprise après trois années difficiles. Son succès pourrait néanmoins placer BP dans la ligne de mire de rivaux avides d'acquisitions.

