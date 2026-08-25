ROI-Le monde retient son souffle alors que le bras de fer entre Trump et le Canada sur les droits de douane s'intensifie : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La reprise du conflit commercial entre le président américain Donald Trump et le Premier ministre canadien Mark Carney intervient à un moment délicat pour les deux pays d’Amérique du Nord – et pour l’économie mondiale. Des faux pas entre ces deux nations voisines du G7 pourraient avoir des répercussions économiques de grande ampleur. L’administration Trump a imposé samedi des droits de douane de 50% sur toute une série de produits canadiens après l’échec des négociations bilatérales vendredi. À première vue, ces droits de douane peuvent sembler modestes, puisqu’ils ne s’appliquent qu’à 5,5% des exportations canadiennes vers les États-Unis, soit des marchandises d’une valeur d’environ 20 milliards de dollars. Toutes choses étant égales par ailleurs, cela fera passer le taux tarifaire effectif américain sur les exportations canadiennes de 5,1% à 6,9%, selon Oxford Economics. En fin de compte, ce n’est qu’une bagatelle . Mais le risque d’escalade et de répercussions néfastes est important. Le Canada est le deuxième partenaire commercial des États-Unis – devant la Chine – avec un volume d’échanges total entre les deux pays s’élevant à 715 milliards de dollars l’année dernière, selon le Bureau du recensement américain. Le Canada a également importé plus de biens et de services américains que tout autre pays l’année dernière. Les deux parties semblent déjà camper sur leurs positions. Carney a promis des mesures de rétorsion à hauteur équivalente, et Trump a déclaré lundi que des droits de douane de 50% sur les voitures, camions et pièces automobiles canadiens entreraient en vigueur le 1er janvier si aucun accord n'était conclu. Un conflit prolongé pourrait causer de lourds dommages à l’économie canadienne, voire déclencher une récession. Les consommateurs et les entreprises américaines, quant à eux, pourraient également en pâtir – que ce soit sous la forme des droits de douane eux-mêmes, d’une baisse des exportations ou d’une hausse de l’inflation.

Mais le risque le plus important pour l’économie mondiale réside dans les répercussions régionales potentielles.

L’USMCA MENACÉ

Le conflit entre Trump et le Canada pourrait sonner le glas du plus grand accord commercial des États-Unis: l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA). Pour rappel, le Mexique est le premier partenaire commercial des États-Unis, les échanges de biens entre les deux pays ayant atteint 872 milliards de dollars l’année dernière. L’USMCA, version révisée de l’Accord de libre-échange nord-américain de 1994 (NAFTA), est en vigueur depuis six ans mais est gravement menacé. Trump a décidé le 1er juillet de ne pas le renouveler , le soumettant à des révisions annuelles, bien que les négociations se poursuivent. À moins que les trois pays ne s’accordent sur de nouvelles révisions, le pacte sera progressivement démantelé et sera très probablement remplacé par des accords bilatéraux, ce qui ajoutera encore plus d’incertitude et de complexité à l’avenir dutransbordement, des investissements et de l’approvisionnement en produits au sein de cette chaîne d’approvisionnement cruciale. Les déclarations de Trump concernant le renouvellement de l’USMCA n’ inspirent pas vraiment confiance. “Je m’en fiche. Je veux dire, je n’en ai pas vraiment envie. Je préfère être indépendant. Voilà le problème: le Mexique et le Canada ont besoin de nous. Nous n’avons pas besoin d’eux. Cet accord est important pour eux. Il ne l’est pas pour nous”, a déclaré Trump à Fox News le 28 juillet. Certes, les 17 derniers mois ont montré que Trump revient souvent sur ses menaces initiales, et la dissolution de l’USMCA menacerait les producteurs américains, ce qui rend peu probable qu’il y renonce complètement. Mais la résurgence des tensions entre les États-Unis et le Canada augmente la probabilité d’une telle éventualité. Cela pourrait en fin de compte entraîner des pertes d’emplois, une hausse des prix des biens, une inflation plus élevée, des chaînes d’approvisionnement plus lourdes et une plus grande incertitude en matière d’investissement.

RISQUES DE RÉPERCUSSIONS

La dispute entre les États-Unis et le Canada pourrait également envoyer un message aux autres partenaires commerciaux des États-Unis.

Alors que Carney s’est montré combatif et semble prêt à défendre l’autonomie stratégique du Canada au prix d’une intensification des frictions commerciales, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a emprunté la voie opposée, choisissant de limiter les tensions avec Trump en échange de ce qu’elle espère être un meilleur accès au marché américain pour les entreprises mexicaines.

On ne sait pas encore quelle approche – s’il y en a une – portera ses fruits, mais les autres pays observeront la situation de près. Si Carney parvient à repousser les tactiques agressives de Trump, cela pourrait affaiblir davantage le pouvoir tarifaire du président, déjà réduit. En février, la Cour suprême a invalidé les droits de douane généralisés de Trump, contraignant l’administration à appliquer des droits à l’importation en s’appuyant sur d’autres justifications juridiques. D’un autre côté, alors que la cote de popularité de Trump atteint des niveaux historiquement bas à l’approche des élections de mi-mandat américaines de novembre – et qu’aucun signe de dénouement ne se profile dans le bourbier de la guerre avec l’Iran –, le président américain pourrait chercher à faire sensation sur la scène internationale pour mettre en avant la puissance mondiale des États-Unis. Cela pourrait l’amener à camper sur ses positions et à mettre Carney au pied du mur, car le Canada est la partie la plus vulnérable dans ce dossier.

Même si cela pourrait donner l’impression que l’approche de Sheinbaum est plus judicieuse, si le résultat final est un USMCA fortement affaibli, tout le monde pourrait finir par y perdre. Cette nouvelle flambée de tensions survient à un moment difficile sur le plan mondial. Les rendements des obligations à long terme frôlent leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs décennies dans l’ensemble des pays développés, la guerre entre les États-Unis et l’Iran atteint désormais ses six mois, les voies d’approvisionnement en énergie restent obstruées et l’inflation reste à un niveau inquiétant dans de nombreux pays. Ce n’est pas un contexte propice pourque l’une des chaînes d’approvisionnement les plus importantes et les plus cruciales au monde soit menacée.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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