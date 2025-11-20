ROI-Le dépassement des prévisions de Nvidia peut encore susciter des craintes chez les investisseurs : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Nvidia a une fois de plus dépassé les prévisions de bénéfices mercredi, ce qui pourrait dans un premier temps atténuer les craintes persistantes d'une bulle technologique. Mais, paradoxalement, les derniers chiffres de l'entreprise, qui pèse 5 000 milliards de dollars, mettent en lumière bon nombre des préoccupations liées à l'IA qui ont récemment agité les marchés.

À première vue, les chiffres clés sont étonnants. Le chiffre d'affaires du fabricant de puces au troisième trimestre a atteint le chiffre record de 57 milliards de dollars, en hausse de 62 % par rapport à l'année précédente, et le bénéfice net a augmenté de 65 % sur l'année pour atteindre le chiffre record de 32 milliards de dollars.

Les prévisions de Nvidia sont encore plus optimistes: le chiffre d'affaires devrait atteindre 65 milliards de dollars au quatrième trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui est d'environ 62 milliards de dollars. De tels chiffres suggèrent que le leader mondial de l'intelligence artificielle est plus fort que jamais pour générer des liquidités.

Les actions de Nvidia ont bondi de 5 % dans les échanges prolongés après la clôture du marché mercredi, ajoutant environ 225 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l'entreprise en l'espace de quelques minutes.

"Les ventes de Blackwell sont hors normes et les GPU cloud sont épuisés", a déclaré le directeur général Jensen Huang, faisant référence à deux types de puces Nvidia. "L'IA va partout, fait tout, tout à la fois"

C'est un langage plutôt exubérant pour un communiqué de presse. Et compte tenu des craintes croissantes concernant l'indigestion d'investissements dans l'IA, cela pourrait être à la limite de l'exubérance irrationnelle.

TROP D'INVESTISSEMENTS?

Le problème est simple: les dizaines de milliards de dollars de revenus que Nvidia engrange chaque trimestre sont des dizaines de milliards de dollars que ses clients dépensent, sans que l'on sache vraiment quand - voire jamais - tous ces investissements seront rentables.

Huang a répété mercredi que Nvidia avait 500 milliards de dollars de réservations pour ses puces avancées jusqu'en 2026. Cela représente 500 milliards de dollars d'investissement en matériel d'IA.

De plus, quatre clients ont représenté 61 % des ventes de Nvidia au troisième trimestre, contre 56 % au deuxième trimestre. Cela suggère un risque de concentration accru pour Nvidia ainsi que pour les acheteurs de puces.

Il s'agit de paris importants. Les éventuels gains de productivité pourraient suffire à rentabiliser les dépenses. Mais nous ne le saurons pas avant un certain temps, et plus les dépenses sont importantes, plus la barre de la rentabilité est élevée et plus les investisseurs risquent de s'impatienter.

D'ailleurs, leur patience semble déjà s'épuiser. L'enquête menée en novembre par Bank of America auprès des gestionnaires de fonds montre que les personnes interrogées estiment à une écrasante majorité que l'opération la plus courue actuellement est une position "longue" sur les actions de Magnificent Seven, et que le risque le plus important est une bulle de l'intelligence artificielle.

LES GESTIONNAIRES DE FONDS S'UNISSENT SUR LE RISQUE LIÉ À L'IA

Les résultats de Nvidia ont-ils été suffisamment bons pour soutenir la hausse initiale de 5 % du cours de l'action et étouffer les inquiétudes quant à la capacité de ses clients à continuer de déverser des milliards dans l'IA?

Si l'on considère les sept derniers rapports sur les bénéfices trimestriels, l'évolution moyenne du cours de l'action Nvidia dans les deux jours suivant la publication a été une hausse de 1,8 %. La dynamique est toutefois en train de s'essouffler. La plus forte hausse (16 %) a été enregistrée en février de l'année dernière, et le mouvement moyen sur deux jours après les trois publications de cette année a été une baisse de près de 3 %.

Bien entendu, ces baisses pâlissent par rapport à l'ascension fulgurante de l'action. Nvidia est devenue une entreprise de 4 billions de dollars en juillet, et a vu sa capitalisation boursière bondir d'un autre billion de dollars en l'espace de trois mois seulement.

Mais certains actionnaires de premier plan se sont retirés récemment, le japonais SoftBank et le fonds spéculatif du milliardaire de la technologie Peter Thiel ayant abandonné leurs participations dans Nvidia au cours du troisième trimestre. Les actions du fabricant de puces ont perdu plus de 10 % depuis le sommet atteint le 29 octobre, ce qui a contribué à atténuer l'effervescence du boom technologique.

Les derniers résultats de Nvidia déclencheront-ils un rebond durable de l'action ou renforceront-ils les craintes liées à la bulle? Nous le saurons bientôt.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

