ROI-Le choc pétrolier déclenche une réévaluation des taux lors de la semaine historique des banques centrales du "G4" : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition de la chronique de lundi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Cette semaine est historique dans le monde de la politique monétaire. Les banques centrales du "G4" se réunissent la même semaine pour la première fois depuis décembre 2021, et pour la deuxième fois seulement, les investisseurs cherchant à savoir si le choc pétrolier au Moyen-Orient pourrait inciter les responsables politiques à envisager des hausses de taux.

Aucune de ces banques centrales - la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Banque du Japon - ne devrait relever ses taux d'intérêt cette semaine. Mais si le ton des déclarations officielles et des conférences de presse qui les accompagnent reflète les mouvements hawkish sur les marchés à terme des taux, la question pourrait bientôt se poser de savoir quand, et non pas si, le resserrement commencera.

Au cours des deux semaines qui ont suivi les premières attaques américano-israéliennes contre l'Iran, le 28 février, les prix du pétrole ont franchi la barre des 100 dollars le baril, provoquant une flambée des craintes d'inflation qui a modifié les trajectoires prévues pour 2026 par les banques centrales du G4.

Alors que les responsables de la fixation des taux sont censés "regarder au-delà" des pics temporaires des prix de l'énergie, ils se souviennent encore de leur décision douteuse selon laquelle le pic d'inflation mondial de 2021-22 serait "transitoire". Ils hésiteront à refaire la même erreur.

Dans le même temps, la crise énergétique actuelle pourrait également porter un coup sévère aux dépenses des ménages, à la confiance des consommateurs et des entreprises, ainsi qu'à l'embauche. Si la croissance ralentit fortement, la tentation de réduire les taux sera forte.

En fin de compte, face à tout ce bruit et à toute cette incertitude, les responsables de la fixation des taux pourraient estimer qu'il est préférable de ne pas bouger et d'attendre plus de clarté. Ils peuvent raisonnablement affirmer qu'une pause ne doit pas être interprétée comme une paralysie dans ce contexte.

Examinons donc l'évolution des taux d'intérêt prévus par ces banques centrales depuis l'éclatement du conflit auMoyen-Orient, les points de pression auxquels chacune d'entre elles est confrontée et l'orientation que l'on peut attendre d'elles cette semaine.

RÉSERVE FÉDÉRALE

Les responsables politiques américains pourraient avoir un peu plus de marge de manœuvre sur le front de l'inflation car les États-Unis sont un exportateur net d'énergie. De plus, le dollar s'apprécie et bénéficiera probablement de la demande de liquidités en temps de guerre. Cela devrait contribuer à limiter les pressions inflationnistes aux États-Unis.

L'attention se portera sur la mise à jour du résumé des projections économiques de la Fed et sur le maintien de l'estimation médiane actuelle d'une réduction des taux cette année et d'une autre l'année prochaine. Le "graphique en pointillés" révisé des trajectoires de taux projetées par les responsables mettra davantage en lumière la diversité des points de vue au sein du Comité fédéral de l'open market.

Jerome Powell donne également son avant-dernière conférence de presse en tant que président de la Fed. Il a déclaré en janvier que personne ne considérait une hausse des taux comme son "scénario de base", mais cela pourrait changer - aucune réduction de taux pour 2026 n'est entièrement intégrée dans la courbe des taux à terme, alors qu'il y en avait plus de deux il y a quelques semaines. Le taux des fonds fédéraux pourrait-il rester dans la fourchette actuelle de 3,5 %-3,75 % toute l'année?

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

La BCE pourrait se trouver dans une situation plus délicate, les prix du gaz naturel en Europe ayant augmenté de 50 % depuis la fin du mois de février. On est loin du triplement des prix observé après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, mais il s'agit tout de même d'un mouvement massif.

Avant l'attaque américano-israélienne contre l'Iran, les marchés avaient légèrement penché en faveur d'une éventuelle baisse des taux d'intérêt de la BCE cette année. Aujourd'hui, cependant, les contrats Euribor tablent sur un resserrement d'environ 50 points de base de la part de la BCE cette année, ce qui porterait le taux de dépôt de la BCE à 2,50 %.

Cependant, la BCE est déjà aidée par le marché obligataire, car l'envolée des rendements a pour effet de resserrer les conditions financières. Le rendement du Schatz allemand à deux ans a grimpé d'environ 50 points de base depuis le début de la guerre, et le rendement du Bund à dix ans est proche de son plus haut niveau depuis 2011.

BANQUE D'ANGLETERRE

Le Royaume-Uni est peut-être plus vulnérable à la flambée des prix de l'énergie que les États-Unis ou la zone euro, car il souffre déjà d'une inflation structurellement plus élevée. Sans surprise, la récente évolution des prévisions de taux de la BoE a été plus agressive.

Le taux d'escompte implicite en fin d'année se situe désormais autour de 4,00 %, selon les contrats SONIA, soit environ 75 points de base de plus qu'il y a deux semaines.

Avant que la guerre n'éclate, les opérateurs prévoyaient deux baisses de taux d'un quart de point cette année. Aujourd'hui, ils ne prévoient plus qu'une seule hausse. Dans le même temps, le rendement des obligations à deux ans a augmenté de 65 points de base, soit environ 20 points de plus que les rendements comparables aux États-Unis et dans la zone euro.

Tout ceci suggère que la BoE abandonnera sa tendance à l'assouplissement jeudi.

BANQUE DU JAPON

Les responsables de la BOJ sont peut-être dans la situation la plus délicate. Le Japon importe environ 90 % de son énergie, dont la plus grande partie provient du Moyen-Orient, de sorte que les risques inflationnistes sont énormes.

Et cela s'ajoute à tous les problèmes avec lesquels la BOJ jonglait avant le début de la guerre: un taux de change faible et volatil, des problèmes de liquidité sur la partie longue de la courbe et des mesures de relance budgétaire sans précédent à venir.

Le yen est une préoccupation majeure. Il se situe actuellement à des niveaux qui, ces dernières années,ont suscité une intervention agressive de la part de Tokyo pour empêcher une nouvelle dépréciation. Mais cette intervention serait-elle justifiée si les "fondamentaux" économiques justifiaient un affaiblissement du yen?

Si l'on met tout cela bout à bout, les risques d'inflation clignotent au rouge, mais les responsables de la BOJ hésitent à juste titre à relever les taux trop rapidement, de peur de faire dérailler la reprise de l'économie. Ils pourraient être doublement réticents à le faire, alors que le brouillard de la guerre et de l'incertitude s'épaissit.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

Cette chronique vous a plu? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn, et X.

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.