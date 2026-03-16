Les Emirats touchés par une nouvelle vague d'attaques, un mort à Abou Dhabi

Un Airbus A380 d'Emirates se prépare à atterrir à l'aéroport de Dubaï d'où s'élève une épaisse fumée noire d'un incendie, le 16 mars 2026 aux Emiras arabes unis ( AFP / - )

Les Emirats arabes unis ont été touchés lundi par plusieurs attaques de drones et de missiles, faisant un mort à Abou Dhabi et perturbant les opérations d'un terminal pétrolier à Fujaïrah, ainsi que celles de l'aéroport de Dubaï.

Alors que l'Iran poursuit ses frappes contre ses voisins du Golfe en représailles à l'offensive américano-israélienne lancée contre lui le 28 février, une attaque de drone a aussi provoqué un incendie dans un immeuble dans le petit émirat d'Umm Al Quwain, dans le nord du pays, jusque-là épargné.

Ces frappes interviennent au lendemain de déclarations du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, affirmant que les bases américaines dans la région étaient utilisées pour bombarder l'Iran, et que des missiles avaient été lancés depuis les Émirats pour frapper l'île de Kharg. Des responsables émiratis ont démenti ces allégations.

Lundi, un ressortissant palestinien a été tué en périphérie de la capitale émiratie Abou Dhabi lorsqu'un missile a frappé sa voiture, ont indiqué les autorités dans donner de détails sur son identité.

Cela porte à sept le nombre de morts dans le pays depuis le début du conflit, dont cinq civils et deux militaires tués dans un accident d'hélicoptère.

Sur la côte est des Emirats, une attaque de drone a provoqué un incendie dans le terminal pétrolier de Fujaïrah, poussant la compagnie nationale Adnoc a suspendre ses chargements de brut sur le site, a indiqué une source proche à l'AFP.

L'infrastructure se trouve sur le Golfe d'Oman au-delà du détroit d'Ormuz, bloqué quasi totalement par l'Iran.

- Passagers évacués -

A Dubaï, ville la plus peuplée du pays, une attaque de drone a provoqué l'incendie d'un réservoir de carburant de l'aéroport de la ville, entrainant une brève suspension du trafic, déjà fortement perturbé depuis le début du conflit.

L'Autorité de l'aviation civile a annoncé la "reprise graduelle de certains vols", après que le feu a été maîtrisé.

Deux témoins ont déclaré à l'AFP avoir vu un épais panache de fumée noire s'élever des abords de l'aéroport, vers 10H00 (06H00 GMT), plusieurs heures après l'incident.

Un autre a raconté que les passagers avaient été évacués vers un étage inférieur pendant plusieurs heures. "Ces dernières semaines ont été difficiles, avec des explosions que l'on entend régulièrement, mais les attaques iraniennes m'ont poursuivi jusque dans mes dernières heures avant de pouvoir rentrer chez moi", a-t-il ajouté.

La compagnie aérienne Emirates a indiqué qu'elle assurerait un "service limité", avec certains vols annulés.

- 1.900 missiles et drones -

L'Iran a tiré plus de 1.900 missiles et drones sur les Emirats arabes unis, selon le ministère émirati de la Défense, bouleversant la vie dans ce grand centre financier, et carrefour névralgique du trafic aérien mondial.

La fumée d'un incendie à l'aéroport de Dubaï, le 16 mars 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / Fadel SENNA )

Téhéran cible chez ses voisins du Golfe des bases militaires et des intérêts économiques américains, mais aussi des infrastructures civiles.

En Arabie saoudite, le ministère de la Défense a annoncé lundi matin avoir intercepté un total de 61 drones depuis minuit dans l'est du pays.

Au Qatar, les autorités ont fait état de deux attaques de missiles après que des journalistes de l'AFP ont entendu des explosions à Doha, la capitale.

Lors d'un entretien téléphonique, le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, et le président des Emirats arabes unis, Mohammed ben Zayed, ont accusé lundi l'Iran de provoquer "une dangereuse escalade" en ciblant ses voisins.

Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a affirmé pour sa part qu'une issue diplomatique pourrait être trouvée si Téhéran "cesse les attaques".

Toutefois, signe d'un scepticisme grandissant quant à une fin rapide du conflit, les deux Grands Prix de Formule 1 prévus à Bahreïn les 10-12 avril et en Arabie saoudite les 17-19 avril ont été annulés.