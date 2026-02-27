ROI-La reprise fulgurante des actions des pays émergents ne peut pas se poursuivre à ce rythme. Peut-elle ? McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction d'une coquille au 7ème paragraphe) par Jamie McGeever

L'envolée de 50 % des actions sud-coréennes au cours des deux premiers mois de 2026 fait la une des journaux, mais d'autres marchés émergents affichent également des gains à deux chiffres. Même les plus fervents défenseurs des marchés émergents doivent se demander si cette hausse fulgurante peut se poursuivre. Les chiffres en provenance de Corée du Sud sont stupéfiants. L'indice de référence KOSPI .KS11 a doublé au cours des six derniers mois et a progressé de 175 % depuis les profondeurs du chaos provoqué par les tarifs douaniers du président américain Donald Trump en avril dernier. Cette hausse fait suite à une augmentation de 75 % au cours de l'année civile 2025. En zoomant, les actions du géant technologique Samsung

005930.KS premier fabricant mondial de puces mémoire, ont presque doublé en valeur cette année, et ont plus que triplé en six mois.

Les réformes fiscales et réglementaires favorables au marché, l'essor de l'industrie des semi-conducteurs et les prouesses croissantes en matière d'intelligence artificielle ont attiré les capitaux dans le pays. En conséquence, le won coréen KRW= s'échangeait jeudi à son niveau le plus élevé par rapport au dollar américain depuis quatre mois.

De plus, la hausse parabolique de l'indice KOSPI a poussé les conditions financières les plus assouplies jamais enregistrées, selon Goldman Sachs, ou du moins les plus assouplies depuis que la banque a lancé son indice des conditions financières en Corée du Sud, il y a 24 ans.

La rapidité de la hausse de l'indice KOSPI pourrait laisser penser qu'une spéculation effrénée est en jeu. Cependant, même si le "FOMO" peut être un facteur, ce n'est pas l'essentiel. Le KOSPI se négocie actuellement à son multiple le plus bas, basé sur les bénéfices à 12 mois, depuis le mois de juin.

En d'autres termes, de nombreux investisseurs achètent pour la raison très rationnelle qu'ils s'attendent à être récompensés par une croissance exceptionnelle des bénéfices à l'avenir.

JUSQU'À QUEL POINT L'OPTIMISME EST-IL EXCESSIF? L'indice KOSPI est peut-être atypique en ce qui concerne l'ampleur de ses gains au début de l'année 2026, mais pas en ce qui concerne le sens de sa progression. Les indices de référence MSCI des marchés émergents .MSCIEF et de l'Asie hors Japon

.MIAPJ0000PUS sont tous deux en hausse de 15 % cette année, tandis que les principaux indices boursiers de Taïwan .TWII et du Brésil .BVSP sont en hausse de près de 25 % et 20 %, respectivement.

Taïwan, qui abrite le plus grand fabricant mondial de puces utilisées dans les applications d'IA, Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW , joue un rôle central dans la chaîne d'approvisionnement mondiale de l'IA pour des entreprises telles que Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

Reflétant la manne attendue de l'IA, l'office taïwanais des statistiques vient de relever les prévisions de croissance du PIB du pays pour 2026 à 7,7 %, contre 3,5 % en novembre. Il s'agit d'une révision étonnante en l'espace de quelques mois.

Tout cela suggère que l'avantage présumé des États-Unis dans les domaines de la technologie et de l'IA - autrefois au cœur du discours sur l'"exceptionnalisme américain" - est en train de s'éroder rapidement. Les pays émergents, en particulier en Asie, rattrapent leur retard, et les investisseurs se réaffectent en conséquence.

La dernière enquête mondiale de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds a montré que la rotation des actions américaines vers les marchés émergents s'est accélérée en février et que les investisseurs n'ont jamais autant surpondéré les actions des pays émergents depuis cinq ans.

En effet, la plus grande surpondération des investisseurs, tous actifs et secteurs confondus, concerne désormais les marchés émergents, selon l'enquête.

Les analystes de TS Lombard sont certainement acquis à la cause. Leur allocation en actions des marchés émergents est la plus élevée jamais atteinte et représente actuellement le double de leur allocation en actions américaines. Ils estiment que les investisseurs n'ont pas été aussi optimistes à l'égard des marchés émergents depuis plus de 20 ans.

Cet hyper-optimisme laisse présager la formation d'une bulle. Mais si vous pensez que l'histoire mondiale de l'IA a une longue durée de vie - et les dernières ventes et perspectives exceptionnelles de Nvidia suggèrent que c'est le cas - alors cette réaffectation au détriment des États-Unis a un sens stratégique.

Et cela peut aussi avoir un sens sur le plan financier. La prime de valorisation du S&P 500 par rapport à l'indice de référence MSCI EM s'est certes légèrement réduite cette année, mais elle reste historiquement élevée. Ainsi, malgré la surperformance de ces derniers mois, les actions des pays émergents sont encore relativement bon marché.

Et dans un contexte macroéconomique mondial relativement bénin, avec un dollar plus faible, un marché des bons du Trésor stable et une Réserve fédérale à tendance dovish, les capitaux pourraient avoir de nombreuses raisons de continuer à affluer vers les marchés émergents.

Cette rotation a été féroce, mais il se peut qu'elle ait encore de la marge.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters) Cette chronique vous plaît? Consultez Reuters Open Interest (ROI), votre nouvelle source essentielle de commentaires financiers mondiaux. Suivez ROI sur LinkedIn et X. Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.