La Bourse de Paris avance prudemment après Nvidia

Entrée du siège de l'opérateur boursier Euronext, dans le quartier d'affaires de La Défense aux portes de Paris. Photo prise le 25 août 2015 ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris s'inscrit en petite hausse vendredi après avoir débuté la séance dans le rouge, la prudence restant de mise après les résultats du géant Nvidia qui n'a pas permis de dissiper les doutes autour de l'intelligence artificielle.

Vers 10H15 heure de Paris, l'indice CAC 40 prenait 0,20%, soit un gain de 17,31 points, pour s'établir à 8.638,24 points. Il évoluait ainsi non loin de son record en séance atteint la veille à 8.642,23 points.

Jeudi, l'indice vedette parisien avait gagné 0,72% pour s'établir à 8.620,93 points.

Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB, entrevoit "une nouvelle semaine au cours de laquelle les indices européens devraient faire mieux que leurs homologues américains".

Wall Street a en effet terminé en baisse jeudi, les performances trimestrielles jamais vues du mastodonte des puces Nvidia n'ayant pas suffi à apaiser les craintes du marché sur l'intelligence artificielle (IA).

La première capitalisation mondiale a en effet fait mieux qu'escompté avec un bénéfice net presque doublé lors du dernier trimestre 2025, mais son titre a dévissé de 5,5%.

Depuis plusieurs semaines, les marchés s'inquiètent en effet de la rentabilité future des dépenses colossales des géants de la tech dans le développement de l'intelligence artificielle, qui profitent pour le moment à Nvidia.

Les craintes concernent également l'impact de cette nouvelle technologie pour le modèle économique de nombreux secteurs, comme celui des logiciels.

"Nous restons dans un moment de grande incertitude quant à savoir qui seront les gagnants et les perdants de l'adoption de l'IA", relève Ipek Ozkardeskaya, analyste pour Swissquote Bank.

Les marchés européens, dont la composition est moins concentrée sur les grandes capitalisations technologiques liées à l'IA que les indices américains, résistent mieux aux doutes actuels sur la dynamique de l’intelligence artificielle et à la rotation hors des valeurs tech.

Côté indicateurs, les prix à la consommation en France ont augmenté de 1,0% en février sur un an, soit un bond de l'inflation, qui était descendue à 0,3% en janvier, a indiqué vendredi l'Insee dans sa première estimation.

"Cette hausse de l'inflation s'expliquerait en partie par une baisse moins prononcée des prix de l'énergie", tandis que "les prix des produits manufacturés baisseraient moins qu'en janvier" et "les prix de l'alimentation accéléreraient sur un an", a détaillé l'Insee.

Feu vert pour BioMérieux

BioMérieux, spécialiste français des tests médicaux, a fait état vendredi de bénéfices en baisse pour 2025, un produit phare rencontrant des difficultés dans son lancement, mais table sur une hausse ses ventes cette année, malgré le ralentissement du marché chinois.

Le bénéfice net annuel du groupe s'est établi à 398 millions d'euros, soit une baisse de 8% par rapport à 2024. Moins sujet aux effets comptables, le bénéfice d'exploitation a reculé de 11,5% à 521 millions.

A la Bourse de Paris vers 10H10 heure locale, le titre grimpait de 5,50%, à 101,70 euros.

Valeo fléchit

L'équipementier Valeo a dégagé un bénéfice net de 200 millions d'euros en 2025, en hausse de 23%, malgré des ventes en baisse de 2,7% à 20,9 milliards, a annoncé le groupe jeudi après la clôture de la Bourse.

Le titre baissait de 0,51% à 12,64 euros vers 10H10 heure de Paris.

Vallourec serein

Le spécialiste français des tubes sans soudure Vallourec est resté bénéficiaire en 2025 pour la troisième année consécutive, avec un bénéfice net de 355 millions d'euros, en recul de 21,5% par rapport à 2024, ce qui ne l'empêche pas de rémunérer ses actionnaires.

L'action Vallourec prenait 0,91% à 20,05 euros vers 10H10 heure locale.

