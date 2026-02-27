 Aller au contenu principal
France: L'inflation harmonisée accélère plus que prévu sur un an en février
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 10:41

Des poissons sur un marché de Nice

L'inflation en ‌France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ​accéléré à 1,1% sur un an en février, montrent les données préliminaires publiées vendredi ​par l'Insee.

Le consensus tablait sur un indice IPCH, qui ​permet la comparaison avec ⁠les autres pays de la zone ‌euro, à 0,7%, après une hausse de 0,4% en janvier, en rythme ​annuel.

Sur un ‌mois, l'indice IPCH rebondirait de 0,8%, ⁠après -0,4% en janvier et alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur +0,5%.

Aux normes ⁠françaises, l'indice ‌des prix à la consommation ressortirait ⁠à 1,0% en février en rythme ‌annuel, après +0,3% en janvier et ⁠au-dessus du consensus (+0,8%).

"Cette hausse de l’inflation s’expliquerait ⁠en partie ‌par une baisse moins prononcée des prix ​de l’énergie, provoquée ‌par un effet de base sur les prix de l’électricité ​qui avaient fortement reculé en février 2025", souligne l'Insee dans un ⁠communiqué.

Sur un mois, l'indice des prix à la consommation augmenterait de 0,7% en février après -0,3% en janvier et contre un consensus à +0,5% ce mois-ci.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

Inflation
    Frexit vite! c'est quoi une inflation harmonisée?????

