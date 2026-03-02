ROI-La guerre en Iran piège les investisseurs en bons du Trésor dans un dilemme pétrolier stagflationniste : McGeever

Les bons du Trésor américain viennent de connaître leur meilleur mois depuis un an. Mais avec la guerre qui fait soudainement rage au Moyen-Orient, les investisseurs doivent décider si la demande de valeurs refuges accélérera la hausse du marché obligataire ou si une poussée inflationniste des prix du pétrole la fera reculer brutalement.

L'attaque conjointe des États-Unis et d'Israël contre l'Iran samedi, au cours de laquelle le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué, a marqué une escalade spectaculaire des tensions régionales. Ces dernières semaines, le conflit qui couvait avait déjà contribué à porter le prix du baril de Brent au-dessus de 70 dollars, tout en stimulant l'appétit des investisseurs pour les bons du Trésor et en faisant passer le rendement à 10 ans sous la barre des 4 %.

Ces deux mouvements se sont fortement accélérés au début de la journée de lundi.

Le pétrole a grimpé de 14 %, le Brent franchissant la barre des 80 dollars le baril, en raison des craintes d'une interruption de l'approvisionnement dans la principale région productrice du monde. Le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a chuté à 3,90 %, son niveau le plus bas depuis avril.

Cette frénésie d'achat s'est ensuite calmée, en particulier à l'extrémité courte de la courbe des bons du Trésor, où le rendement à 2 ans s'est retourné pour s'échanger 6 points de base plus haut.

Le dilemme pour les investisseurs obligataires est le suivant: acheter des bons du Trésor pour se protéger contre l'effondrement des actifs à risque dans un contexte de risque géopolitique accru, ou vendre en prévision de l'inflation - et d'une éventuelle réaction de la Réserve fédérale - résultant de la flambée des prix du pétrole?

En d'autres termes, quelle moitié de la dynamique de "stagflation" l'emportera?

LA FUITE VERS LA SÉCURITÉ

Le premier réflexe des investisseurs a été de se mettre à l'abri. Face à la chute des actions dans le monde entier, l'attrait des bons du Trésor et autres obligations d'État bien notées a semblé irrésistible. La plupart des indices boursiers asiatiques et européens de référence ont chuté de 1 à 2 % lundi, et les rendements européens ont commencé par baisser.

C'est compréhensible, étant donné l'impact potentiellement écrasant de la flambée des prix du pétrole sur la croissance économique.

Jordan Rochester, de Mizuho, estime qu'une hausse soutenue de 10 dollars le baril ampute la croissance d'environ 10 à 20 points de base au cours de l'année suivante. Le pétrole a déjà augmenté de 20 dollars le baril au cours des six dernières semaines, et la barre des 100 dollars le baril pourrait bientôt être franchie. Si le brut devait dépasser largement ce seuil et s'y maintenir, l'économie mondiale en serait fortement affectée.

Si l'on ajoute à cela l'inquiétude grandissante quant à l'impact potentiellement destructeur de l'intelligence artificielle sur les emplois en col blanc dans les années à venir, les arguments "haussiers" en faveur des bons du Trésor semblent solides.

LE PÉTROLE A AUGMENTÉ DE 13 % EN GLISSEMENT ANNUEL

Alors que le commerce "risk off" qui a suivi immédiatement les frappes américano-israéliennes a déclenché un flot immédiat de demande pour les bons du Trésor, une hausse continue du pétrole finit par pousser les autres prix à la hausse.

Une hausse significative du pétrole est inflationniste, "tout comme elle l'a été lorsque la Russie a envahi l'Ukraine", soulignent les analystes de Rabobank.

Les économistes estiment qu'une hausse durable de 10 dollars du pétrole augmente l'inflation annuelle aux États-Unis de 0,2 point de pourcentage. Cela peut sembler peu. Mais la mesure de l'inflation annuelle privilégiée par la Fed est déjà de 3 % et tend à augmenter, de sorte que chaque augmentation supplémentaire a son importance.

Selon Mizuho's Rochester, un pétrole dans la fourchette des 100-130 dollars le baril pendant une période prolongée non seulement écarterait complètement toute perspective de réduction des taux de la Fed, mais déclencherait probablement un léger cycle de hausse des taux "au minimum".

Les pressions générales sur les prix aux États-Unis sont déjà orientées à la hausse. Les données relatives à l'inflation des prix à la production pour le mois de janvier, publiées vendredi, ont été beaucoup plus élevées que prévu, et l'effet désinflationniste du pétrole s'est maintenant transformé en impulsion inflationniste.

La semaine dernière, le prix du Brent en glissement annuel est devenu positif. S'il se maintient, ce sera la première fois depuis la mi-2024 que l'effet de base du pétrole exercera une pression à la hausse plutôt qu'à la baisse sur les calculs de l'inflation annuelle.

Début janvier, le pétrole brut Brent était près de 30 % moins cher qu'un an plus tôt. Il est aujourd'hui 13 % plus cher qu'il y a 12 mois. Il s'agit là d'un changement important dans les modèles d'inflation, qui fera clignoter en rouge les radars des responsables de la Fed.

L'énergie et les carburants représentant une pondération combinée de plus de 9 % dans l'indice des prix à la consommation américain, un pétrole à 100 dollars le baril pourrait se traduire par une augmentation de 0,8 à 1,5 % de l'IPC s'il se maintient et se reflète pleinement dans la hausse des prix de l'essence.

Même ce chiffre pourrait être largement sous-estimé si la hausse des prix du pétrole entraînait une augmentation des coûts du logement, des transports, de l'alimentation et d'autres coûts.

Les bons du Trésor et le pétrole ont déjà reculé par rapport aux sommets atteints lundi. Mais le conflit au Moyen-Orient est une situation très fluctuante - et il semble s'étendre - et le sentiment est donc susceptible de changer en un clin d'œil.

Ce qui est certain, c'est que la tâche des investisseurs en bons du Trésor vient de devenir beaucoup plus difficile.

