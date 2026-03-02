Amazon double ses investissements dans le "cloud" et l'IA en Espagne, avec 18 mds EUR supplémentaires

( Belga / JONAS ROOSENS )

Le géant américain du commerce en ligne et du numérique Amazon a annoncé lundi un investissement massif de 18 milliards d'euros supplémentaires en Espagne dans le "cloud" et l'IA, s'ajoutant à 15,7 milliards déjà officialisés en mai 2024 pour une période de dix ans.

"Nous avons annoncé notre intention d'investir 33,7 milliards d'euros en Espagne (au total, ndlr) pour développer et soutenir l'infrastructure des centres de données, en offrant des capacités avancées d'IA et de +cloud+ aux organisations dans toute l'Europe", a indiqué Amazon dans un communiqué.

"Dans un monde rempli d'incertitudes, notre pays est une valeur sûre", s'est immédiatement félicité sur le réseau social X le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, à l'issue d'un entretien au Salon mondial du mobile (MWC) à Barcelone avec une délégation du groupe.

Dans le détail, cet investissement additionnel, dont l'annonce intervient au 15e anniversaire de la présence d'Amazon en Espagne, permettra à Amazon Web Services (AWS), son entité chargée de gérer le cloud, d'étendre les infrastructures dont il dispose actuellement dans la région d'Aragon, dans le nord-est de l'Espagne, indique le communiqué.

"Le volume total d'investissements prévu dans la région Europe (Espagne) d'Amazon Web Services (AWS), située en Aragon, devrait contribuer à hauteur de 31,7 milliards d'euros au PIB total de l'Espagne d'ici à 2035, en soutenant chaque année l'équivalent de 29.900 emplois à temps plein dans les entreprises locales, y compris les emplois directs, indirects et induits", a précisé Amazon.

"Il s'agit d'un engagement à long terme en faveur de l'Espagne, et nous en sommes fiers", a fait valoir David Zapolsky, responsable monde d'Amazon, cité dans le communiqué.

La région d'Aragon, peu peuplée, ensoleillée et fortement exposée au vent, accueille de nombreux parcs solaires et éoliens - des sources d'énergie en plein essor depuis plusieurs années en Espagne.

Ses responsables politiques ambitionnent de faire de cette zone un hub européen des énergies renouvelables et des centres de données, essentiels pour alimenter les modèles d'intelligence artificielle (IA), en pleine explosion.

L'annonce d'Amazon lundi survient en plein débat, dans l'Union européenne, sur la question du "cloud souverain européen", devant permettre le stockage et le traitement de données en ligne sans passer par les géants technologiques américains.

Actuellement, une très grande majorité du marché du cloud européen à destination des services publics est contrôlé par trois groupes américains, AWS, Google et Microsoft, alors que des alternatives peinent à se démarquer au niveau régional en Europe.