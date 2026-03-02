 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Amazon double ses investissements dans le "cloud" et l'IA en Espagne, avec 18 mds EUR supplémentaires
information fournie par Boursorama avec AFP 02/03/2026 à 15:13

( Belga / JONAS ROOSENS )

( Belga / JONAS ROOSENS )

Le géant américain du commerce en ligne et du numérique Amazon a annoncé lundi un investissement massif de 18 milliards d'euros supplémentaires en Espagne dans le "cloud" et l'IA, s'ajoutant à 15,7 milliards déjà officialisés en mai 2024 pour une période de dix ans.

"Nous avons annoncé notre intention d'investir 33,7 milliards d'euros en Espagne (au total, ndlr) pour développer et soutenir l'infrastructure des centres de données, en offrant des capacités avancées d'IA et de +cloud+ aux organisations dans toute l'Europe", a indiqué Amazon dans un communiqué.

"Dans un monde rempli d'incertitudes, notre pays est une valeur sûre", s'est immédiatement félicité sur le réseau social X le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez, à l'issue d'un entretien au Salon mondial du mobile (MWC) à Barcelone avec une délégation du groupe.

Dans le détail, cet investissement additionnel, dont l'annonce intervient au 15e anniversaire de la présence d'Amazon en Espagne, permettra à Amazon Web Services (AWS), son entité chargée de gérer le cloud, d'étendre les infrastructures dont il dispose actuellement dans la région d'Aragon, dans le nord-est de l'Espagne, indique le communiqué.

"Le volume total d'investissements prévu dans la région Europe (Espagne) d'Amazon Web Services (AWS), située en Aragon, devrait contribuer à hauteur de 31,7 milliards d'euros au PIB total de l'Espagne d'ici à 2035, en soutenant chaque année l'équivalent de 29.900 emplois à temps plein dans les entreprises locales, y compris les emplois directs, indirects et induits", a précisé Amazon.

"Il s'agit d'un engagement à long terme en faveur de l'Espagne, et nous en sommes fiers", a fait valoir David Zapolsky, responsable monde d'Amazon, cité dans le communiqué.

La région d'Aragon, peu peuplée, ensoleillée et fortement exposée au vent, accueille de nombreux parcs solaires et éoliens - des sources d'énergie en plein essor depuis plusieurs années en Espagne.

Ses responsables politiques ambitionnent de faire de cette zone un hub européen des énergies renouvelables et des centres de données, essentiels pour alimenter les modèles d'intelligence artificielle (IA), en pleine explosion.

L'annonce d'Amazon lundi survient en plein débat, dans l'Union européenne, sur la question du "cloud souverain européen", devant permettre le stockage et le traitement de données en ligne sans passer par les géants technologiques américains.

Actuellement, une très grande majorité du marché du cloud européen à destination des services publics est contrôlé par trois groupes américains, AWS, Google et Microsoft, alors que des alternatives peinent à se démarquer au niveau régional en Europe.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

AMAZON.COM
210,0000 USD NASDAQ 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • GE AEROSPACE : Les signaux haussiers sont intacts
    GE AEROSPACE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.03.2026 15:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Explosion à Téhéran, le 1er mars 2026 ( UGC / - )
    Guerre au Moyen-Orient: les principaux développements
    information fournie par AFP 02.03.2026 15:18 

    Téhéran affirme avoir visé les bureaux du Premier ministre israélien en réponse aux frappes israélo-américaines, alors que le Liban est précipité dans la guerre par le Hezbollah pro-iranien et que le Royaume-Uni s'implique progressivement. Voici les principaux ... Lire la suite

  • Le logo de la Banque nationale suisse à Berne
    Suisse: La BNS se dit plus disposée à lutter contre l'appréciation "excessive" du franc
    information fournie par Reuters 02.03.2026 14:46 

    par John Revill La Banque nationale suisse (BNS) a déclaré lundi qu'elle était ‌davantage disposée à intervenir sur les marchés des devises étrangères après que le conflit au Moyen-Orient a poussé le franc suisse à son plus haut ​niveau par rapport à l'euro depuis ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Les Bourses pénalisées par les craintes sur le Moyen-Orient, le prix du brut s'envole
    information fournie par Reuters 02.03.2026 14:46 

    par Diana Mandia Wall Street est attendue en nette baisse et les Bourses européennes reculent à mi-séance lundi, ‌les investisseurs fuyant le risque face à la crainte que le conflit au Moyen-Orient ne perturbe durablement les flux pétroliers et accentue les pressions ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank