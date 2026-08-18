ROI-La chute de la demande privée étrangère pourrait attiser la dégringolade des obligations américaines : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

Alors que l’appétit des banques centrales mondiales pour la dette publique américaine stagne depuis une dizaine d’années, les investisseurs privés étrangers ont comblé ce vide. Mais leur appétit pourrait bien être en train de s’essouffler lui aussi. Alors que les rendements des obligations américaines à long terme atteignent leurs plus hauts niveaux depuis près de deux décennies, c’est bien la dernière chose dont Washington a besoin. Les dernières données sur les flux de capitaux du Treasury International Capital (TIC) montrent que les achats nets de bons et d’obligations du Trésor américain par les investisseurs privés étrangers sont tombés à 16,6 milliards de dollars en juin, leur plus bas niveau depuis janvier.

Il ne faut bien sûr jamais accorder trop d’importance aux données d’un seul mois, mais sur les douze mois clos en juin, les achats nets de titres du Trésor par les investisseurs privés étrangers ont reculé de plus de 40 % par rapport à la même période de l’année dernière, pour s’établir à 329 milliards de dollars. Loin d’être un phénomène ponctuel, cela ressemble à une tendance qui s’accentue. Malheureusement pour le Trésor américain, ce fléchissement des achats d'obligations par le secteur privé étranger va de pair avec la poursuite des ventes nettes du secteur public, dont le montant a atteint près de 10 milliards de dollars en juin.

Les ventes du secteur officiel ont ralenti, les banques centrales et les gestionnaires de réserves s'étant débarrassés d'un montant net de 35 milliards de dollars de bons et d'obligations au cours de l'année jusqu'en juin, contre 91 milliards de dollars à la même période l'année dernière. Mais elles pourraient avoir repris de la vigueur. En effet, certaines banques centrales se tournent à nouveau plus favorablement vers l’or , tandis que d’autres, comme le Japon, interviennent sur le marché des changes pour soutenir leur monnaie nationale. Les données relatives aux bons du Trésor détenus par des investisseurs étrangers auprès dela Réserve fédérale de New York suggèrent une reprise des ventes de bons du Trésor: les avoirs en dépôt se situent à leur plus bas niveau depuis 14 ans, à 2 600 milliards de dollars.

La tendance ne devrait pas s’inverser de sitôt. Les analystes de JPMorgan ont revu à la baisse leurs prévisions concernant le total des achats étrangers de bons du Trésor cette année, les ramenant de 500 milliards à 450 milliards de dollars. Étant donné que les entrées nettes en provenance de l’étranger au premier semestre n’ont totalisé que 178 milliards de dollars, cette prévision comporte un certain risque de révision à la baisse, ont-ils noté.

Les facteurs à l’origine de cette forte baisse de la demande sont probablement multiples, notamment les doutes quant à l’engagement de la Fed à ramener l’inflation à 2 % et les inquiétudes concernant les perspectives budgétaires américaines. De plus, les rendements obligataires ont atteint des sommets inégalés depuis plusieurs décennies dans l’ensemble des pays développés, ce qui incite davantage les investisseurs étrangers à conserver leur argent dans leur pays d’origine. Mais quelle qu’en soit la cause, cette tendance est préoccupante pour un gouvernement américain confronté à la perspective de coûts d’emprunt toujours plus élevés, alors que l'endettement représente environ 120 % du PIB.

NUAGE DE DETTE, LUEUR D’ESPOIR SUR LES ACTIONS

L’analyse des flux TIC sur le marché obligataire se concentre généralement sur la demande de titres à long terme, tels que les bons du Trésor. Mais des signaux d’alerte retentissent également à l’extrémité ultra-courte de la courbe.

Les dernières données du TIC montrent qu’en juin, les investisseurs privés étrangers n’ont acheté que 6,6 milliards de dollars de dette américaine arrivant à échéance dans un an ou moins, ce que l’on appelle les bons du Trésor (T-bills), portant le total cumulé des achats de T-bills sur 12 mois à 48 milliards de dollars, soit une baisse de 64 % par rapport aux 12 mois se terminant en juin 2025.

Les chiffres du secteur officiel sont encore plus spectaculaires. Les banques centrales ont réduit leurs avoirs en bons du Trésor de 35,6 milliards de dollars en juin, dans la foulée d’une réduction record de 61 milliards de dollars en mai. Sur les douze mois clos en juin, le secteur officiel étranger s’est débarrassé d’un montant net de 42 milliards de dollars de bons du Trésor, contre des achats nets de 134 milliards de dollars au cours de la même période un an plus tôt.

Ces ventes ont ramené la part des détenteurs étrangers dans l’encours total des bons du Trésor à 5,4 %, selon JPMorgan, son plus bas niveau depuis décembre 2024.

Cette tendance émergente ne va pas plaire aux responsables à Washington, étant donné que le Trésor finance une part croissante de sa dette galopante par l’émission de bons du Trésor. Il refinance désormais plus d’un demi-billion de dollars par semaine. Cela signifie que l’évaporation de la demande étrangère pourrait, à la marge, exercer une pression à la hausse sur les rendements des bons du Trésor.

Cependant, à tout malheur son bon côté. Si la demande étrangère pour la dette américaine est résolument tiède, elle est en revanche en pleine effervescence pour les actions américaines.

Le secteur privé étranger a acheté un montant record de 144,7 milliards de dollars d’actions en juin, portant les achats nets sur les 12 mois clos en juin à 805 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 26 % par rapport à l’année précédente. Les banques centrales, quant à elles, ont acheté 36,7 milliards de dollars d’actions en juin, portant leur total cumulé sur 12 mois à 114,3 milliards de dollars. Il s’agit d’une augmentation vertigineuse par rapport aux 1,7 milliard de dollars d’entrées cumulées au cours des douze mois précédents.

Si la hausse des rendements américains pourrait à terme rendre la dette américaine suffisamment attractive pour séduire les acheteurs étrangers, le nuage qui pèse sur la demande étrangère ne se dissipe pas encore. En fait, il semble même s'assombrir.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

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