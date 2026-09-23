ROI-L'investissement passif ? Ce fonds indiciel S&P 500 est en fait un fonds axé sur les technologies : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.)

par Jamie McGeever

Les investisseurs passifs pourraient être bien plus exposés au boom de l’IA qu’ils ne le pensent. De nouvelles données mettent en évidence le risque que les investisseurs, peut-être à leur insu, misent tout sur le secteur technologique américain.

Les mises en garde concernant la concentration du secteur technologique ne datent pas d’hier, mais le problème s’aggrave à mesure que les risques liés à l’essor de l’intelligence artificielle se multiplient.

Si l’on tient compte de la part du secteur technologique dans la capitalisation boursière du S&P 500 .SPX – qui frôle le record historique atteint en juin –, ainsi que du secteur des services de communication et d’autres grandes entreprises axées sur la technologie, l’univers technologique au sens large représente désormais plus de la moitié de la valeur boursière totale de l’indice, qui s’élève à 70 000 milliards de dollars. Le marché boursier américain a rarement été aussi concentré et étroit.

Les investisseurs qui achètent un fonds indiciel peuvent penser qu’ils s’exposent aux principales banques, enseignes de distribution, entreprises énergétiques et géants de la santé américains, ainsi qu’aux célèbres mastodontes de la technologie et de l’IA. Mais le secteur technologique est désormais si dominant dans l’indice que ce qu’ils achètent ressemble de plus en plus à un fonds technologique auquel quelques autres secteurs ont été ajoutés pour la forme.

L'ESSOR DE L'INVESTISSEMENT PASSIF

L’investissement passif lui-même exacerbe sans doute le problème en canalisant davantage de capitaux vers des positions déjà surchargées – et les flux d’investissement passifs dépassent depuis longtemps ceux de leurs homologues actifs. Les fonds d’actions américains détiennent actuellement plus de 16 000 milliards de dollars d’actifs sous gestion, selon les fonds qui publient leurs données au moins une fois par semaine, d’après la Société Générale, et environ 70 % de ce montant est désormais géré de manière passive.

Ces fonds passifs ont attiré des entrées cumulées de près de 3 000 milliards de dollars depuis 2019, tandis que les investisseurs ont retiré environ 1 000 milliards de dollars des fonds gérés activement, notent les analystes de la Société Générale.

Même la concentration au sein de l’univers des fonds passifs augmente rapidement. Les trois plus grands fonds négociés en bourse (ETF) passifs cotés sur l’indice S&P 500 () – State Street SPDR SPY.P , iShares Core IVV.P et le VOO de Vanguard

VOO.P – détiennent près de 2 700 milliards de dollars d’actifs sous gestion combinés. Il s’agit d’un flux quasi constant et à sens unique.

« TROP CONCENTRÉ POUR ÊTRE RASSURANT »

Ce pari concentré ne pose pas de problème lorsque le secteur technologique est en plein essor, comme cela a été le cas pendant la majeure partie des dernières années. La marée montante a – dans l’ensemble – soulevé tous les bateaux. Mais tout n’est pas rose pour la révolution de l’IA en ce moment, alors que des inquiétudes en matière de sécurité et des doutes quant à la viabilité économique à long terme de cette technologie ont récemment refait surface. Si ces eaux devenaient soudainement agitées, les répercussions se feraient sentir partout.

Et plus d’Américains que jamais se trouvent dans ce bateau. Selon les chiffres de la Réserve fédérale publiés en début de mois, les actions représentent désormais près de 47 % des actifs financiers des ménages américains et 34 % de leur patrimoine total. Ces deux chiffres atteignent des niveaux records.

« Nous ne prévoyons pas la fin du cycle de l’IA, mais les positions sont devenues trop concentrées pour être rassurantes, et les avantages à regarder au-delà des positions surchargées n’ont rarement été aussi évidents », a fait valoir Aneeka Gupta, de WisdomTree, la semaine dernière.

Anthony Saglimbene, d’Ameriprise, s’est fait l’écho de cette opinion lundi, soulignant l’importance de « comprendre la concentration des valeurs technologiques dans son portefeuille et de diversifier tant au sein de cette exposition technologique qu’en dehors ».

Mais se diversifier hors du secteur technologique est plus facile à dire qu’à faire. L’empreinte de l’IA sur l’ensemble des marchés ne cesse de s’étendre, que ce soit dans le crédit « investment grade », sur les marchés émergents ou sur les marchés privés. Que doivent faire les investisseurs? Chacun aime à penser qu’il parviendra à sortir à temps, mais l’histoire a prouvé que ce n’est pas le cas de tout le monde. La ruée, si elle se produit, pourrait être féroce.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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