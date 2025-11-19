ROI-L'illusion de la valeur refuge du yen japonais s'effondre : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jamie McGeever

Les conditions sont réunies pour une forte reprise du yen, en tant que "valeur refuge", alors qu'un repli des marchés boursiers mondiaux suscite une volatilité dans toutes les catégories d'actifs. Mais la monnaie japonaise chute rapidement, remettant en question son rôle de refuge privilégié pour les investisseurs effrayés.

Cette semaine, le yen a atteint son niveau le plus bas depuis dix mois par rapport au dollar et son niveau le plus faible jamais enregistré par rapport à l'euro. Il a été, de loin, la monnaie la moins performante du G10 ces derniers mois, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une intervention des autorités japonaises pour lui apporter un peu de soutien.

Les questions intérieures sont le facteur clé à cet égard. La nouvelle Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, semble s'inspirer du manuel de Donald Trump: prendre d'importantes mesures de relance budgétaire et faire pression sur la banque centrale pour maintenir les taux d'intérêt à un niveau aussi bas que possible, même si l'inflation est élevée.

Sans surprise, les investisseurs ne sont pas pressés de se ruer sur le yen malgré la nervosité des marchés mondiaux.

Le statut de monnaie refuge du yen, qu'il partage avec le dollar américain et le franc suisse, trouve son origine dans les importants excédents de la balance courante et les taux d'intérêt très bas, voire nuls, pratiqués par le Japon pendant des décennies.

Ces conditions ont donné naissance au "carry trade" du yen. Les investisseurs japonais ont recyclé les excédents dans des actifs à haut rendement à l'étranger, faisant du Japon la première nation créancière du monde pendant de nombreuses années. À la fin du mois de juin, le Japon détenait un montant net de 3 620 milliards de dollars en actions et obligations étrangères, selon le Fonds monétaire international.

Lors des précédentes périodes de turbulences sur les marchés mondiaux, le rapatriement d'une partie, même infime, de cette montagne d'actifs aurait pu donner un coup de fouet rapide et considérable au yen.

Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être que les secousses qui agitent les marchés mondiaux ne sont pas encore assez fortes. Ou, pour reprendre cette expression redoutée, peut-être que cette fois-ci est différente.

PORTER CE POIDS

Pour parler franchement, la politique intérieure du Japon n'est pas du tout favorable au yen.

Un comité de législateurs du parti au pouvoir, proches de Takaichi, a proposé un budget supplémentaire de plus de 25 000 milliards de yens (161 milliards de dollars) pour financer le plan de relance prévu par Takaichi. C'est plus que les estimations faites récemment et beaucoup plus que le plan de 92 milliards de dollars de l'année dernière.

Entre-temps, Takaichi a également indiqué qu'elle préférerait que la Banque du Japon n'augmente pas les taux d'intérêt. Les marchés ont réagi en conséquence. Les obligations d'État japonaises se sont effondrées, entraînant les rendements à des niveaux historiques, et le marché des swaps indique que la probabilité d'une hausse des taux de la Banque du Japon dans les mois à venir a fortement diminué.

D'aucuns pourraient faire valoir que des pressions politiques similaires s'exercent aux États-Unis et qu'elles devraient donc faire baisser le dollar. C'est vrai, mais ces dynamiques sont à l'œuvre depuis des mois et sont donc certainement intégrées dans le prix. Takaichi est au pouvoir depuis à peine un mois.

« Le statut de "valeur refuge" est difficile à obtenir lorsque tant de chocs négatifs sont liés au Japon », explique Steven Englander, responsable de la stratégie de change pour le G10 chez Standard Chartered. « Le yen a un rendement très faible en termes réels et nominaux. Il faut beaucoup d'efforts pour surmonter cette situation. »

DES DEUX CÔTÉS

Le processus de resserrement de la BOJ était déjà lent et progressif. Elle a relevé son taux directeur pour la dernière fois en janvier, le doublant pour le porter à 0,5 %, ce qui signifie que les taux d'intérêt réels du Japon, corrigés de l'inflation, sont toujours profondément négatifs. Il s'agit là d'un terrain fertile pour les opérations de portage.

Les taux de change sont évidemment à double sens, et il est donc ironique pour les partisans du yen que la Banque du Japon ralentisse son processus de resserrement, alors même que la Réserve fédérale semble faire de même avec ses plans d'assouplissement. Le yen a été la devise du G10 la moins performante au second semestre de l'année, tandis que le dollar a enregistré la plus forte hausse.

Une déroute plus profonde des marchés américains et mondiaux dans les semaines à venir pourrait dénouer certaines de ces opérations de portage sur le yen et restaurer l'attrait de la monnaie japonaise en tant que valeur refuge.

D'un autre côté, compte tenu de l'orientation de la politique intérieure du Japon, ce sera peut-être plus difficile cette fois-ci.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters)

