Activités portuaires, énergétique et de défense : face à la mainmise de la Chine sur le Pirée, la Grèce veut développer un nouveau "pôle" maritime avec le soutien des États-Unis,

Athènes avait cédé en 2008 pour 35 ans à Cosco les deux principaux terminaux à conteneurs du Pirée avant de lui céder huit ans plus tard un troisième terminal jusqu'en 2052.

La Grèce espère obtenir le soutien des États-Unis pour développer un nouveau pôle maritime "majeur" à Éleusis près d'Athènes a déclaré mercredi 19 novembre le ministre grec du Développement. Cette initiative est perçue comme visant à réduire l'influence de Cosco, entreprise publique chinoise, qui détient depuis 2016 les deux tiers du Pirée, grand port grec, à 12 km de la capitale.

"La zone élargie autour des chantiers navals d'Éleusis se développera en un pôle de croissance majeur, intégrant des activités portuaires, commerciales, de transport, énergétiques et de défense ", a affirmé Takis Theodorikakos à la chaîne grecque Ant1 . Il a annoncé qu'un projet de loi prévoyant ces nouvelles activités à Eleusis (20 km à l'ouest d'Athènes) serait soumis au Parlement pour un vote le 27 novembre.

Le plan prévoit l'expansion des activités des chantiers navals ONEX à Éleusis, pour lesquels la Development Finance Corporation (DFC) américaine avait émis en 2023 un prêt obligataire de 125 millions de dollars (108 millions d'euros), selon le ministre. À l'époque, la DFC avait déclaré que l'investissement devait permettre au chantier naval de recevoir jusqu'à 200 navires par an.

Héritage de la crise économique grecque

Depuis l'élection de Donald Trump, une guerre commerciale sino-américaine est en cours. Une trêve temporaire est intervenue entre les deux pays fin octobre.

Dans un entretien à Ant1 , la nouvelle ambassadrice des États-Unis en Grèce Kimberly Guilfoyle a qualifié la présence de Cosco au Pirée de "malheureuse" soulignant qu'"il y avait des moyens de contourner cela". "Quelque chose pourrait être arrangé, soit trouver une voie pour renforcer la production dans d'autres domaines ou peut-être que Le Pirée pourrait être mis en vente" a ajouté l'ancienne procureure adjointe et animatrice de Fox TV .

"La Grèce respecte les accords conclus dans le passé", a indiqué mardi la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lana Zochiou. Elle a rappelé que la cession de 67% du port du Pirée avait eu lieu pendant la crise économique grecque, et à l'époque la Chine avait été "le seul pays à soumettre une offre".