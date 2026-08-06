ROI-L'expiration de la période de blocage des actions SpaceX mettra à l'épreuve la résistance des investisseurs particuliers : McGeever

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

L’entrée en bourse de SpaceX en juin a constitué la plus importante introduction en bourse de l’histoire, incarnant parfaitement l’engouement pour l’IA qui s’est propagé comme une traînée de poudre au sein de la communauté des investisseurs, en particulier parmi les particuliers. L’expiration jeudi de la première période de blocage des actions pourrait permettre de prendre la température de l’engouement — ou du désintérêt — des investisseurs particuliers pour l’IA. L’introduction en bourse a-t-elle marqué un pic, ou d’autres vagues d’achats sont-elles à venir? Dans les jours qui ont suivi l’introduction en bourse, les actions SPCX.O de la société d’Elon Musk, spécialisée dans les fusées, les satellites et l’IA, ont grimpé de près de 70 % par rapport au prix d’introduction de 135 dollars par action, avant de s’effondrer rapidement. Jeudi, SpaceX s’affichait à environ 50 % en dessous de ce pic et à 20 % en dessous du prix de lancement du 12 juin. Les actions ont également chuté de 14 % mercredi, à la suite de la publication du premier rapport financier de SpaceX en tant que société cotée en bourse.

Les investisseurs particuliers ont représenté une part inhabituellement élevée (20 %) des actions de l’introduction en bourse, ce qui signifie qu’ils se retrouvent avec d’énormes pertes comptables, qui pourraient se transformer en pertes réelles en cas d’afflux massif de ventes. Le parcours mouvementé de SpaceX est révélateur des turbulences plus générales qui ont secoué le secteur technologique au cours des deux derniers mois. L’indice S&P 500 des logiciels

.SPLRCIS a chuté de 25 % par rapport à son pic de juin, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a chuté de 30 % par rapport à son plus haut, et le fonds négocié en bourse « DRAM » Roundhill Memory DRAM.K – qui est brièvement devenu le fonds négocié en bourse (ETF) le plus performant de l’histoire après son lancement le 2 avril – a plongé de pas moins de 45 % en cinq semaines. Ces fluctuations brutales peuvent en elles-mêmes être le signe d’une participation accrue des particuliers , mais elles soulignent également les montagnes russes que de nombreux investisseurs particuliers ont connues ces deux derniers mois. La crainte pour SpaceX, les entreprises technologiques et le marché dans son ensemble est que, si cette volatilité persiste, de nombreux spéculateurs pourraient chercher à se retirer.

LA VOIE EST-ELLE LIBÉRÉE?

Les investisseurs particuliers ont un poids de plus en plus important à Wall Street. Leur pouvoir a été amplifié par la croissance rapide des ETF, de l’effet de levier et de la combinaison des deux. Les ETF à effet de levier utilisent des contrats à terme ou des swaps pour reproduire des positions avec de l’argent emprunté, ce qui peut multiplier jusqu’à cinq fois les rendements des investisseurs. Le revers de la médaille, bien sûr, est que les pertes sont également amplifiées, comme l’ont récemment découvert à leurs dépens les investisseurs particuliers sud-coréens.

Les actifs sous gestion aux États-Unis dans les ETF à effet de levier ont atteint un niveau record de 218 milliards de dollars en juin, selon Scott Rubner de Citadel Securities, l’activité dans les ETF technologiques et des semi-conducteurs ayant explosé à un rythme particulièrement rapide. Mais les liquidations massives de juillet ont réduit ce montant de plus de 60 milliards de dollars, en particulier dans les thèmes les plus prisés du marché: les actifs des ETF technologiques à effet de levier ont chuté de 40 %, et ceux des ETF consacrés aux semi-conducteurs ont reculé de près de 55 % au cours du mois dernier.

La correction subie par les investisseurs particuliers sur les valeurs technologiques et d’IA a été historique, affirme M. Rubner. Deux des trois journées les plus marquées par des ventes de particuliers dans le secteur technologique jamais enregistrées sur la plateforme de Citadel ont eu lieu la semaine dernière, entraînant la plus importante liquidation hebdomadaire jamais observée. Le volume moyen des ventes de titres liés aux semi-conducteurs et à la mémoire la semaine dernière a dépassé de plus de cinq fois le précédent record.

Cela fait écho à l’analyse de JPMorgan, qui suggère que les investisseurs particuliers ont considérablement réduit leur exposition aux actions américaines via des comptes sur marge à effet de levier, laquelle avait atteint en juin son plus haut niveau depuis au moins 30 ans.

Cela signifie-t-il donc qu’il faut s’attendre à une moindre participation des particuliers dans le secteur technologique à l’avenir, ou ces turbulences ont-elles offert des opportunités d’achat intéressantes?

Une enquête menée auprès des clients de Morgan Stanley Wealth Management montre que les investisseurs particuliers – ou « autonomes » – ont surmonté les récentes turbulences et affichent le plus grand optimisme depuis un an. Leur tolérance au risque est également à son plus haut niveau depuis un an, ce qui est peut-être une bonne chose, étant donné que les « géants de la tech » restent leur secteur de prédilection. Pour en avoir la preuve, il suffit de regarder ce qui s’est passé mercredi. Les investisseurs particuliers se sont rués sur SpaceX lors de la vague de ventes qui a suivi la publication de ses résultats, selon le courtier Vanda. La société de satellites a été l’action américaine la plus achetée par les investisseurs particuliers sur la plateforme de Vanda, suivie par le fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O , dont les actions ont également chuté après la publication de ses derniers résultats. « Les achats enregistrés mercredi suggèrent que les investisseurs continuent de considérer les investissements agressifs dans l’IA comme un facteur augmentant la probabilité que SpaceX devienne le prochain gagnant à long terme, plutôt que comme une raison de vendre », ont écrit mercredi les analystes de Vanda, ajoutant que les investisseurs particuliers se sont également rués sur d’autres leaders de l’IA malmenés par le marché, tels que Micron Technology MU.O , SanDisk

SNDK.O et Marvell MRVL.O . Les jours suivant l’expiration de la période de blocage des actions de SpaceX pourraient mettre cette thèse à l’épreuve.

Les investisseurs particuliers semblent toujours plus enclins à « acheter sur repli » qu’à se diriger vers la sortie. La question est de savoir combien de temps cela pourra durer.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l’auteur, chroniqueur pour Reuters)

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