ROI-L'"évasion" de Wall Street - irrationnelle, mais tout à fait logique : McGeever

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(Répétition de la chronique de jeudi pour les abonnés supplémentaires sans aucun changement. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters.) par Jamie McGeever

La déconnexion entre des marchés financiers enduits de téflon et la liste croissante des risques géopolitiques et économiques a rarement été aussi grande - ou aussi déroutante. Les investisseurs et les décideurs politiques semblent vivre dans deux univers parallèles, et rien n'indique qu'ils convergeront de sitôt.

Alors que les décideurs politiques du monde entier, réunis ici à Washington pour les Réunions de Printemps du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, s'inquiètent des déséquilibres mondiaux, de la sécurité énergétique, de la guerre et de l'effondrement de l'ordre mondial, les investisseurs, eux, clignent à peine des yeux.

À cause de la guerre en Iran , la croissance sera presque certainement plus faible cette année qu'elle ne l'aurait été autrement, tandis que les coûts de l'énergie, l'inflation, l'incertitude et peut-être même les taux d'intérêt seront plus élevés que ce qui était prévu le 27 février - la veille du déclenchement du conflit.

Pourtant, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC se sont redressés de 11 % et 16 %, respectivement, par rapport à leurs plus bas niveaux du 31 mars, et mercredi, les deux indices ont atteint leurs plus hauts niveaux historiques.

Il existe une multitude d'explications plausibles à cette apparente déconnexion.

L'une d'entre elles est d'ordre psychologique. Depuis 2008, on enseigne aux investisseurs qu'il est presque toujours avantageux d'acheter la baisse parce que, en fin de compte, les autorités interviendront pour soutenir les prix des actifs et préserver la stabilité financière - une version moderne de ce que l'on appelle le "Greenspan put".

Les "bazookas" monétaires et fiscaux lancés en réponse à la crise financière mondiale, à la crise de la zone euro et à la pandémie de COVID-19 en sont la preuve.

Il y a aussi le "TACO" (Trump Always Chickens Out) - les investisseurs parient que le président américain réduira ses menaces les plus graves. Cette stratégie s'est avérée fiable jusqu'à présent. Comme l'a dit un responsable politique, les marchés sont désormais "désensibilisés" à la rhétorique enflammée et aux politiques controversées de Donald Trump.

Entre-temps, il y a le boom de l'intelligence artificielle , les prévisions de bénéfices des entreprises à toute épreuve et les décennies de surperformance de Wall Street. Tous ces éléments ont constitué un plancher solide pour les actions américaines, ou peut-être devrions-nous parler de tremplin?

Si l'on additionne tous ces éléments, on comprend pourquoi les baisses sont de courte durée, même lorsque l'incertitude géopolitique et politique est si élevée et que les risques sont aussi divers et nombreux qu'ils le sont aujourd'hui.

PAS D'OPTION DE SORTIE, PAS D'INTERRUPTEUR

Les marchés ont peut-être l'intelligence de ne pas paniquer. Adam Tooze, historien de l'économie et professeur à l'université de Columbia, estime que le "monde géopolitique" a tellement crié au loup ces dernières années que les investisseurs se sont habitués aux hurlements apocalyptiques, tout comme ils se sont désensibilisés aux tendances imprévisibles et erratiques de Trump.

"Nous sommes dans un monde de dissonance cognitive. Il y a deux mondes. Pour les politiques, le monde tel que nous le connaissons est vraiment terminé. Pour les gens sur les marchés, c'est la continuité - vous continuez à négocier", a déclaré Tooze lors d'une table ronde à la conférence de l'Institute of International Finance à Washington mercredi.

Adam Tooze parle d'"évasion", mais il ne faut pas confondre cela avec le déni. Les investisseurs qui gèrent l'argent d'autrui doivent prendre des décisions et des positions tous les jours. Ils ne peuvent pas se soustraire à cette obligation. "Il y a une exigence sous-jacente de continuer à fonctionner normalement dans un monde qui est complètement anormal", a déclaré Adam Tooze à Reuters.

La réduction des risques à un moment où l'angoisse géopolitique n'apparaît pas encore dans les comptes de résultats des entreprises présente de réels inconvénients potentiels, en termes de performances. Aucun gestionnaire d'actifs ne souhaite se trouver face à un mouvement massif.

La dernière vague d'optimisme a un certain fondement logique. Elle est principalement alimentée par l'afflux de bénéfices américains du premier trimestre, qui dépassent les attentes, et les prévisions de croissance consensuelles pour les trois trimestres restants de cette année sont en hausse.

Il y a aussi l'espoir que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran tienne et se transforme en une cessation plus large et plus durable des hostilités dans toute la région. Les investisseurs parient sur une réouverture du détroit d'Ormuz et sur une baisse potentiellement importante des prix mondiaux du pétrole et du gaz.

Mais c'est là que l'"évasion" de Tooze entre en jeu. Les prix du pétrole, du gaz, du kérosène et des engrais seront nettement plus élevés cette année que ce que les investisseurs pensaient le 27 février, en raison de l'interruption de l'approvisionnement à long terme due aux bombardements au Moyen-Orient.

"De nombreux acteurs du marché ne se rendent pas compte du type de destruction causé par cette guerre", a déclaré Helima Croft, directrice générale de RBC Capital Markets. "Il n'y a pas d'interrupteur."

L'approvisionnement en énergie du Moyen-Orient ne peut pas être rétabli en un instant, et certainement pas aussi rapidement que les investisseurs peuvent éteindre les nouvelles négatives.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Jamie McGeever , chroniqueur pour Reuters)

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