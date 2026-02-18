ROI-L'électricité l'emporte sur les droits de douane, alors qu'une nouvelle fonderie d'aluminium américaine ferme ses portes : Andy Home

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur , chroniqueur pour Reuters) par Andy Home

Les droits de douane américains n'ont pas suffi à empêcher les États-Unis de perdre une autre fonderie d'aluminium , laissant le pays avec seulement cinq usines de production de métal primaire.

Century Aluminum CENX.O a suspendu la production de son usine d'électrolyse de Hawesville en 2022 en raison de la hausse des prix de l'énergie consécutive à l'invasion de l'Ukraine par la Russie .

L'entreprise prévoyait de reprendre ses activités dans un délai d'un an, une fois que les prix de l'énergie auraient baissé. Mais cela n'a pas été le cas, et Century a maintenant vendu le site du Kentucky à la société d'infrastructure numérique TeraWulf WULF.O .

Les fonderies d'aluminium sont d'énormes consommatrices d'énergie, une usine moderne utilisant plus d'énergie qu'une ville de la taille de Boston.

Il en va de même pour les centres de données et, dans la bataille pour l'approvisionnement en énergie à long terme, les grandes entreprises technologiques sont prêtes à payer plus cher.

ARRÊTER LA CHUTE

Le président américain Donald Trump a augmenté les droits de douane sur les importations d'aluminium à 50 % l'année dernière, dans le but déclaré d'arrêter le déclin de la capacité nationale de production de métal primaire qui dure depuis des décennies.

L'impact immédiat s'est limité au redémarrage par Century d'une capacité annuelle de 50 000 tonnes à sa fonderie deMountHolly en Caroline du Sud. Les tarifs ont joué un rôle, mais la prolongation de l'accord de fourniture d'électricité conclu avec le fournisseur d'énergie local Santee Cooper a sans doute été plus importante.

L'usine devrait revenir à une utilisation proche de sa capacité de 220 000 tonnes par an d'ici le milieu de l'année 2026.

L'avenir prometteur est une nouvelle fonderie ultramoderne dans l'Oklahoma, une coentreprise à 60:40 entre Emirates Global Aluminium et Century.

Les partenaires viennent de choisir le groupe d'ingénierie américain Bechtel pour préparer les études préliminaires de l'usine proposée, qui aurait une capacité annuelle d'environ 750 000 tonnes.

L'Oklahoma a l'avantage de produire trois fois plus d'énergie qu'il n'en consomme. Cependant, un accord de fourniture d'énergie pour la nouvelle usine proposée est toujours en suspens et, même en supposant que la construction puisse commencer comme prévu d'ici la fin de l'année, la première production de métal ne devrait avoir lieu qu'en 2030.

PERTE DE CAPACITÉ DE FLEXION

La fermeture définitive de Hawesville réduit considérablement la capacité restante qui pourrait être réactivée pour combler le vide dans les années précédant la mise en service de la nouvelle fonderie de l'Oklahoma.

Avec une capacité annuelle de 252 000 tonnes, Hawesville était non seulement la deuxième plus grande fonderie des États-Unis, mais aussi un important fournisseur d'aluminium de haute pureté utilisé dans les applications aérospatiales et de défense.

Alcoa AA.N a toujours une ligne de production de 54 000 tonnes par an à l'arrêt dans son usine de Warrick, dans l'Indiana, mais ne semble pas pressée de la redémarrer.

La réactivation coûterait environ 100 millions de dollars et prendrait quelques années, "il est donc, à ce stade, peu probable que nous redémarrions", a déclaré William Oplinger, président-directeur général d'Alcoa, aux analystes lors de la conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise pour le quatrième trimestre 2025 le mois dernier.

Il ne reste plus que la fonderie de New Madrid, dans le Missouri, qui a été réactivée en 2018 mais fermée à nouveau en 2024.

Les tarifs douaniers ont ravivé l'espoir que l'usine de 263 000 tonnes par an puisse reprendre ses activités mais, comme pour Warrick, cela serait coûteux et prendrait du temps.

Le propriétaire actuel, Magnitude 7 Metals, n'a donné aucune indication sur ses intentions.

PAS DE TRÊVE TARIFAIRE

Selon l'U.S. Geological Survey, les États-Unis dépendaient des importations pour satisfaire 60 % de leur consommation interne d'aluminium l'année dernière.

Cette situation ne changera guère tant que l'usine d'Oklahoma ne passera pas du statut de projet à celui de production réelle.

Et l'administration Trump ne semble pas disposée à revenir sur ses droits d'importation élevés.

La Maison-Blanche a qualifié de "spéculations sans fondement" les informations diffusées par les médias selon lesquelles elle pourrait abaisser le taux des droits de douane ou accorder davantage d'exemptions.

Selon un responsable de l'administration, M. Trump "ne fera jamais de compromis sur la relance de l'industrie manufacturière nationale qui est essentielle à notre sécurité nationale et économique, en particulier la production d'acier et d'aluminium".

Compte tenu du large éventail de produits en aluminium actuellement soumis à des droits de douane, il est possible que certaines modifications soient apportées, mais il est très peu probable que l'on assiste à un retour en arrière.

Cela signifie que les consommateurs américains d'aluminium vont payer un prix élevé pour leur métal au cours des prochaines années.

L'impact des tarifs douaniers sur le marché est reflété par la prime d'aluminium du Midwest, évaluée par S&P Global Platts et négociée à la bourse CME.

La prime AUPc1 se négocie actuellement à 2 290 dollars la tonne par rapport au prix au comptant de la Bourse des métaux de Londres, ce qui donne un prix "tout compris" de 5 300 dollars la tonne.

Le fait qu'une prime aussi importante n'ait pas permis de sauver Hawesville en dit long sur la concurrence féroce que se livrent les grandes entreprises technologiques pour obtenir de l'électricité à des prix compétitifs.

Et pour l'instant, l'IA l'emporte encore sur l'aluminium.

(Andy Home est un chroniqueur de Reuters. Les opinions exprimées sont les siennes)

Cette chronique vous a plu? Consultez Reuters Open Interest (ROI) pour des commentaires sur les marchés et la finance qui donnent à réfléchir et qui sont basés sur des données. Suivez ROI sur LinkedIn et X .

Et écoutez le podcast quotidien Morning Bid sur Apple , Spotify , ou l'application Reuters . Abonnez-vous pour écouter les journalistes de Reuters discuter des plus grandes nouvelles des marchés et de la finance sept jours sur sept.