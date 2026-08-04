ROI-L'économie américaine est surstimulée — et les marchés obligataires s'en inquiètent : Mike Dolan

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reproduit à l'intention d'autres abonnés sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.) par Mike Dolan

Malgré une situation politique instable et des conflits mondiaux, l’économie américaine prend un élan considérable— et risque de surchauffer . Si l’on prend du recul par rapport au bruit quotidien, le tableau est clair: la générosité budgétaire, les conditions financières accommodantes, l’essor des investissements des entreprises et les taux d’intérêt réels proches de zéro alimentent tous le moteur économique.

Si l’inflation revenait à son objectif dans ce contexte, sans resserrement ni de la politique budgétaire ni de la politique monétaire, ce serait extraordinaire. Mais cela explique aussi pourquoi les marchés boursiers refusent de reculer face aux fluctuations sauvages des cours individuels , aux récentes tensions sur les fonds spéculatifs et aux doutes tenaces quant à savoir s’il s’agit là du point culminant de la vague de l’IA . Les investisseurs qui poursuivent des stratégies consistant à " acheter sur les baisses", ou qui se contentent de rééquilibrer leurs portefeuilles entre les différents secteurs , semblent peu enclins à se liquider. Les marchés boursiers restent proches de leurs plus hauts historiques après une hausse de 50% des principaux indices boursiers américains au cours des deux dernières années, suivie d’une nouvelle progression de 10% au premier semestre de cette année. Cela renforce le patrimoine des couches les plus aisées de la population , quireprésentent l’essentielde la consommation motorisant l’économie, ce qui encourage une augmentation des dépenses sur le revenu disponible et permet aux entreprises d’améliorer leurs marges dans un mouvement circulaire. Seule la hausse des rendements obligataires semble constituer un signal d’alerte.

Deux chiffres importants se sont démarqués au cours de la semaine écoulée: la croissance annuelle estimée des bénéfices s’est accélérée pour atteindre près de 50% pour les entreprises du S&P 500 .SPX au cours du dernier trimestre; et, malgré un chiffre global corrigé de l’inflation décevant, le PIB nominal américain a affiché un taux de croissance annualisé de près de 8% au deuxième trimestre.

Bien que la hausseexceptionnelle de 6,3% du déflateur du PIB — qui rend compte de l’inflation globale dans le rapport — ait été en grande partie liée à l’énergie, les composantes liées à la demande se sont montrées solides. Ce taux de croissance du PIB nominal n’a été dépassé que deux fois au cours des trois dernières années et représente près du double de la moyenne sur 25 ans . Les dépenses de consommation ont bondi de 3,2%, tandis que les investissements des entreprises en équipements ont progressé à un rythme de 15%.

Alimentée par un engouement pour l’IA qui attire plus de 1 000 milliards de dollars de dépenses d’investissement de la part des « hyperscalers » construisant des infrastructures rien que cette année, la croissance annuelle des bénéfices aux États-Unis s’établit à un niveau impressionnant de 47%, alors que la saison des résultats est déjà bien avancée, selon les données de LSEG. C’est le double du taux prévu il y a à peine un mois et le triple de l’estimation de janvier. Cette surprise tient autant aux résultats exceptionnels des grandes banques et des géants pétroliers qu’aux bénéfices exceptionnels du secteur technologique.

La croissance du chiffre d’affaires s’établissant à un niveau plus modeste de 14%, l’ampleur de l’augmentation des marges est évidente.

"Les marges ont été le moteur de cette progression, atteignant de nouveaux sommets", selon une analyse de Barclays portant sur la saison des résultats jusqu’à présent, qui a mis en évidence une nette vigueur dans les secteurs de la technologie et de l’énergie, ainsi que dans ceux des matériaux et des biens de consommation courante.

DES MILLIARDS ET ENCORE DES MILLIARDS

Plusieurs facteurs se conjuguent.

Stephen Jen et Fatih Yilmaz, d’Eurizon SLJ, estiment que le type de "destruction de la demande" que provoqueraient normalement une énergie chère et une forte inflation ne se produit pas cette fois-ci pour modérer les prix. Les consommateurs semblent bien moins sensibles aux prix que par le passé. Ilsattribuent cette situation à l’ampleur des dépenses budgétaires toujours présentes dans le système, qui ne montrent aucun signe de ralentissement, et évoquent une "spirale prix-relance budgétaire" plutôt que la traditionnelle "spirale salaires-prix" des cycles passés.

Pour étayer leur thèse, la note indique que, tandis que les dépenses d’investissement liées à l’IA dépassent les 1 000 milliards de dollars, le gouvernement fédéral affiche des déficits budgétaires de plus de 2 000 milliards de dollars par an. Ces déficits ont encore été aggravés par la loi de finances de l’année dernière, qui prévoyait des baisses d’impôts et des dépenses supplémentaires, et des déficits similaires sont prévus pour la décennie à venir.

"Des transferts publics massifs et persistants ont soutenu la demande globale aux États-Unis, empêchant la courbe de la demande de rester plate et conférant aux entreprises et aux producteurs un plus grand pouvoir de fixation des prix. Ces variables sont toutes liées; selon nous, la causalité va de la relance budgétaire à un plus grand pouvoir de fixation des prix, puis à l’inflation", ont-ils conclu.

Bien sûr, il existe également une autre boucle. Les cours boursiers et les prix de l’immobilier élevés et en hausse permettent aux 25% des ménages aux revenus les plus élevés de dépenser encore davantage. Leur patrimoine leur permet de continuer à acheter malgré une inflation de 3% à 4% ou la volatilité des prix de l’essence. Leur pouvoir d’achat collectif permet aux entreprises de continuer à accroître leurs marges , tandis que les bénéfices et les gains boursiers qui en résultent renforcent encore le patrimoine en actions des ménages les plus riches.

La question qui s’impose est la suivante: où cela s’arrêtera-t-il? Dans la mesure où le pouvoir de fixation des prix des entreprises, relativement sans contrôle, est inflationniste, la Réserve fédérale pourrait agir de manière significative — et elle est loin d’être impuissante face à des chocs d’offre ou d’investissements. Deux hausses rapides des taux d’intérêt d’ici la fin de l’année pourraient refroidir les cours boursiers, les dépenses et l’expansion des marges, et augmenter les chances de juguler l’inflation pour les ménages disposant de peu d’actifs, qui en souffrent le plus.

Si la Fed ne souhaite pas agir ainsi, le marché obligataire pourrait bien le faire à sa place. (Les opinions exprimées ici sont celles de Mike Dolan , chroniqueur pour Reuters.) Vous appréciez cette chronique? Découvrez Reuters Open Interest (ROI) , votre nouvelle source incontournable d’analyses financières mondiales. Suivez ROI sur LinkedIn, et X. Et écoutez le podcast quotidien "Morning Bid" sur Apple , Spotify ou l’application Reuters . Abonnez-vous pour entendre les journalistes de Reuters discuter des actualités les plus importantes des marchés et de la finance, sept jours sur sept.