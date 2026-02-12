ROI-L'Afrique peut-elle gagner alors que l'Occident et la Chine se disputent les minerais ? : Russell

par Clyde Russell

Deux projets ferroviaires de plusieurs milliards de dollars en Afrique. L'un vers l'ouest, l'autre vers l'est. L'un soutenu par les pays occidentaux, l'autre par la Chine. Tous deux visent à acheminer de grandes quantités de minéraux critiques. Bienvenue dans la nouvelle ruée vers l'Afrique.

Le corridor ferroviaire de Lobito devrait coûter jusqu'à 6 milliards de dollars d'ici son achèvement prévu en 2030, avec environ 1 700 kilomètres (1 050 miles) de voies ferrées transportant principalement du cuivre et du cobalt de la République démocratique du Congo (RDC) et de la Zambie vers l'ouest, jusqu'au port angolais de Lobito.

Une grande partie du financement provient des États-Unis et de l'Europe et vise à moderniser le chemin de fer existant et à construire de nouvelles lignes afin d'augmenter la capacité annuelle à 4,6 millions de tonnes métriques par an.

Vers l'est, en Tanzanie, se trouve le chemin de fer TAZARA, une ligne de 1 860 kilomètres qui relie les mêmes régions riches en minéraux de la Zambie et de la RDC à un port de l'océan Indien, offrant des temps de navigation plus courts vers la Chine et d'autres marchés asiatiques.

Comme le projet Lobito, il s'agit d'une réhabilitation d'un chemin de fer existant datant de l'époque coloniale et ses bailleurs de fonds chinois devraient dépenser environ 1,4 milliard de dollars pour porter sa capacité annuelle à 2,4 millions de tonnes.

Ces deux projets sont emblématiques de la manière dont les grandes puissances mondiales cherchent à s'approvisionner et à contrôler les minéraux nécessaires à l'alimentation des économies industrielles et à la transition énergétique.

Mais ils montrent aussi les approches contrastées dont les pays occidentaux et la Chine tentent d'atteindre leurs objectifs en matière de sécurité d'approvisionnement.

Au milieu se trouvent les pays africains, bénis par leur dotation en ressources mais maudits par un manque de politiques coordonnées sur la manière de s'assurer qu'ils ne sont pas exploités par des nations plus fortes, et trop souvent entravés par une mauvaise gouvernance et une incapacité à offrir des régimes d'investissement cohérents et fiables.

Ce qui est différent cette fois-ci par rapport à la conquête coloniale de l'Afrique il y a deux siècles, c'est que les pays africains ont beaucoup plus de choix.

Ils peuvent fixer les règles et décider avec qui ils veulent s'associer, et s'ils s'y prennent correctement, ils pourront bénéficier d'un accroissement des investissements, des emplois et des recettes fiscales et des redevances.

Les modèles proposés sont légèrement différents, dans la mesure où les pays occidentaux préfèrent largement les opérateurs privés, associés à des partenariats et des financements publics pour construire des mines et des infrastructures de transport.

LA SÉDUCTION AMÉRICAINE

L'un des principaux changements survenus lors de la conférence Mining Indaba qui s'est tenue cette semaine au Cap a été la manière dont les États-Unis ont changé de tactique, évitant la rhétorique grandiloquente et combative du président Donald Trump et essayant de se concentrer sur la promotion du commerce et de l'investissement.

Il s'agit peut-être d'une reconnaissance tacite du fait qu'insulter des pays dont vous avez besoin pour leurs ressources n'est pas une politique gagnante, mais les responsables américains étaient en force pour vanter leur capital d'investissement et leur volonté de dérisquer efficacement les projets miniers en garantissant les débouchés et les prix.

Si les États-Unis s'engagent dans cette voie et que les pays africains parviennent à faire abstraction des insultes de Trump et de la suppression de l'aide américaine, il est tout à fait possible que de nouvelles mines et infrastructures voient le jour. Le "coffre-fort" américain prévu pour les minéraux critiques aura besoin de ressources africaines et une réunion de plus de 50 pays la semaine dernière montre que l'administration Trump semble sérieuse au sujet de la construction et de la sécurisation des approvisionnements en métaux.

Les efforts des États-Unis, et dans une moindre mesure de l'Union européenne, suffiront-ils à détourner les États africains des investissements chinois, qui ont tendance à être plus englobants puisque les entreprises chinoises explorent, construisent, exploitent et transportent les minéraux.

L'énorme mine de fer de Simandou en Guinée, qui atteint actuellement sa capacité de 120 millions de tonnes par an, en est un exemple.

Pendant des années, le projet a stagné, les entreprises occidentales peinant à élaborer un plan économique viable pour le faire fonctionner.

Mais les investissements et les compétences techniques de la Chine ont donné vie au projet, bien qu'avec un partenaire minoritaire, Rio Tinto RIO.AX , et le minerai de Simandou sera presque entièrement acheminé vers la Chine.

Les Chinois ont également l'avantage d'être les premiers à s'implanter en Afrique, puisqu'ils y sont actifs depuis des décennies.

Mais la question qui se pose aux pays africains est de savoir si les investissements de la Chine dans l'extraction des minéraux du continent ont été mutuellement bénéfiques ou s'ils ont été biaisés en faveur de Pékin.

La question suivante est de savoir si les pays occidentaux et leurs sociétés commerciales et minières offriront quelque chose de sensiblement mieux.

Ce qui est presque certain, c'est que davantage d'investissements sont destinés à l'exploitation des ressources minérales de l'Afrique, ce qui stimulera la concurrence et réduira les risques des projets.

Le prix est-il suffisamment important pour que tout le monde soit gagnant? Oui, mais cela nécessitera des efforts et une coopération considérables, et les antécédents en la matière en Afrique sont pour le moins inégaux.

