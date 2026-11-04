ROI-En matière d'IA et d'Iran, Trump risque de se tirer une balle dans le pied : Joachim Klement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Reproduction de la chronique de mardi à l'intention d'autres abonnés, sans aucune modification. Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, stratège en investissement chez Panmure Liberum.)

par Joachim Klement

L’administration du président américain Donald Trump a fait de l’essor de l’IA un pari économique phare. Une frappe contre l’Iran après les élections de mi-mandat aux États-Unis pourrait bien faire capoter ce projet.

La Maison Blanche a redoublé d’efforts pour soutenir la révolution de l’intelligence artificielle, affirmant que le pays qui remportera la course à l’IA remportera l’avenir.

Pourtant, dans le même temps, le gouvernement américain a laissé entendre qu’il pourrait attaquer à nouveau l’Iran après les élections de mi-mandat de mardi si aucun nouvel accord de cessez-le-feu n’était conclu. Les signaux envoyés par la Maison Blanche ont été contradictoires ces derniers jours, mais, si elle est menée à bien, cette politique étrangère belliciste menace de compromettre la vision de Trump en matière d’IA.

En effet, une reprise du conflit au Moyen-Orient pourrait aggraver la crise pétrolière actuelle, maintenir l’inflation à un niveau élevé et contraindre la Réserve fédérale ainsi que d’autres banques centrales à resserrer leur politique monétaire de manière agressive, ce qui ferait grimper les coûts de financement liés au déploiement des centres de données alimentant l’essor de l’IA.

LA BOMBE DU BRENT

Les marchés de l’énergie sont au cœur de tout cela. Les craintes d’une reprise des combats entre les États-Unis et l’Iran , d’une nouvelle fermeture effective du détroit d’Ormuz ou de nouvelles attaques contre les infrastructures énergétiques saoudiennes ont déjà ramené les cours du pétrole brut LCOc1 à leurs plus hauts niveaux de mars à la fin de la semaine dernière, au-dessus de 115 dollars le baril.

Alors que les cours du Brent ont chuté de plus de 8 % lundi dans un climat d’optimisme quant à une éventuelle résolution diplomatique, puis ont encore reculé mardi après l’annonce d’une réduction de l’aide militaire des États-Unis à Israël, le risque pour les prix reste orienté à la hausse compte tenu de l’écart qui subsiste entre les positions de Washington et de Téhéran.

La hausse des prix de l’énergie – ou simplement leur niveau élevé persistant – compliquerait considérablement les décisions de politique monétaire des banques centrales. Si le prix du pétrole venait à repasser sous la barre des 100 dollars, des comparaisons annuelles favorables au deuxième trimestre 2027 contribueraient à faire baisser fortement l’inflation liée à l’énergie. En effet, les prix seraient comparés aux niveaux élevés enregistrés au deuxième trimestre 2026, après le début de la guerre avec l’Iran. Cela permettrait non seulement de réduire l’inflation globale, mais aussi probablement d’alléger la pression sur les prix sous-jacents, car les coûts de transport, de chauffage et de climatisation devraient baisser.

Mais si le prix du pétrole se maintient près de ses récents sommets ou continue de grimper, ce soulagement ne se concrétisera pas. Une inflation énergétique persistante et élevée pourrait se répercuter sur les prix sous-jacents, retardant les baisses de taux attendues ou contraignant les décideurs à resserrer la politique monétaire de manière plus agressive que ne le prévoient actuellement les marchés.

Même si la hausse des taux ne devrait pas ralentir l’économie dans son ensemble avant la fin de l’année 2027, elle pourrait porter un coup immédiat à l’essor de l’IA.

UN OBSTACLE PLUS ÉLEVÉ POUR L’IA

Le développement massif des centres de données dédiés à l’IA nécessite d’énormes dépenses initiales en puces, en énergie, en terrains et en construction. Au cours des deux derniers mois, les investisseurs se sont montrés de plus en plus préoccupés par l’ampleur de ces dépenses d’investissement, comme en témoigne la réaction négative des marchés boursiers aux récentes annonces de plans de dépenses colossaux de la part d’entreprises telles qu’Alphabet GOOGL.O et Amazon AMZN.O .

Les cinq grands hyperscalers — Alphabet, Amazon, Apple

AAPL.O , Meta META.O et Microsoft MSFT.O — ont déjà épuisé leurs réserves de trésorerie et affichent désormais, en tant que groupe, un flux de trésorerie disponible négatif, bien que Microsoft continue de générer un flux de trésorerie disponible positif. Ces entreprises s’appuient donc de plus en plus sur l’endettement pour financer leurs nouvelles dépenses d’investissement.

Pourtant, leurs écarts par rapport aux bons du Trésor américain à 5 ans US5YT=RR se sont considérablement creusés au cours de l’année écoulée, ce qui relève le seuil de rentabilité que les projets d’infrastructure d’IA doivent désormais atteindre.

Les « néoclouds », spécialisés dans la fourniture de puissance de calcul GPU aux entreprises d’IA, sont encore plus exposés. Ils ne disposent pas des flux de trésorerie importants et bien établis des hyperscalers et font déjà face à des coûts d’emprunt exceptionnellement élevés. CoreWeave CRWV.O , par exemple, n’a pratiquement plus accès à un financement par emprunt viable. Avec des coûts d’emprunt supérieurs à 15 %, les nouveaux projets de centres de données sont difficiles à justifier sur le plan économique.

Ce problème ne fera que s’aggraver si la Fed continue de relever ses taux d’intérêt en réponse à une menace d’inflation liée aux prix de l’énergie, car cela fera également grimper les rendements des bons du Trésor à 5 ans.

Les hyperscalers et les « néoclouds » seraient alors confrontés à un double revers: des écarts de crédit plus importants, alimentés par des inquiétudes liées aux bilans spécifiques des entreprises, et des taux de référence plus élevés, causés par une inflation persistante.

LA BOUCLE DE RÉACTION NÉGATIVE

Cela pourrait finalement créer une boucle de rétroaction négative: les inquiétudes des investisseurs concernant le boom des dépenses d’investissement dans l’IA pourraient faire grimper les coûts d’emprunt, alimentant ainsi de nouveaux doutes quant à la rentabilité, ralentissant les investissements et faisant ainsi baisser les cours des actions des hyperscalers et du secteur de l’IA.

Tout l’argumentaire haussier en faveur de l’IA semble reposer sur une croissance rapide du chiffre d’affaires, capable de justifier les dépenses d’investissement passées et futures. Si la croissance du chiffre d’affaires ralentit suffisamment, certains projets pourraient tout simplement devenir non rentables, et tout le scénario pourrait s’effondrer.

Bien entendu, rien de tout cela n’est gravé dans le marbre. Ce scénario dépend d’une escalade du conflit au Moyen-Orient, d’une hausse durable des prix du pétrole et d’une réponse politique énergique de la part des banques centrales. Si une solution diplomatique est trouvée, si l’approvisionnement énergétique reste intact ou si les décideurs politiques ne tiennent pas compte d’un pic d’inflation temporaire, les coûts de financement des hyperscalers et des « néoclouds » pourraient n’augmenter que légèrement, voire pas du tout.

Mais pour une administration désireuse de maintenir l’essor de l’IA , il est ironique qu’elle envisage de prendre une mesure susceptible de ralentir, voire de briser cet essor. Au lieu de se tirer dans le pied, Washington risque de se frapper là où ça fait mal.

(Les opinions exprimées ici sont celles de Joachim Klement , stratège en investissement chez Panmure Liberum.)

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